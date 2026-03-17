USS Gerald R. Ford: Επιστρέφει άρον – άρον στη Σούδα, μετά τη φωτιά που έκαιγε για 30 ώρες

Αποχωρεί από την περιοχή της Μέσης Ανατολής το «καμάρι» του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, το «υπερ-αεροπλανοφόρο» USS Gerald R. Ford, μετά την φωτιά που ξέσπασε στο πλοίο.

Το Ford αναμένεται να καταπλεύσει εκ νέου στη Σούδα τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατάπλους συνδέεται με ανάγκες ανεφοδιασμού, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθούν και έλεγχοι στο πλοίο λόγω της φωτιάς που εκδηλώθηκε στο εσωτερικό του.

Οι New York Times αποκάλυψαν ότι η φωτιά διήρκεσε περισσότερες από 30 ώρες. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με ανακοίνωση του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού, η πυρκαγιά στο μεγαλύτερο πολεμικό πλοίο των ΗΠΑ τέθηκε υπό έλεγχο, δεν συνδέεται με πολεμικές επιχειρήσεις και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ναυτών, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους.

Αν και κατά την ίδια ανακοίνωση οι επιχειρησιακές δυνατότητες του Ford -το οποίο έχει αναπτυχθεί στην Ερυθρά Θάλασσα – δεν επηρεάστηκαν από τη φωτιά, το δημοσίευμα των ΝΥΤ παρουσιάζει μια διαφορετική εκδοχή, καθώς γράφει ότι «οι συνθήκες για το πλήρωμα και την αεροπορική πτέρυγα των περίπου 4.500 ατόμων που βρίσκονται στο πλοίο αξίας 13 δισ. δολαρίων απέχουν πολύ από το ιδανικό. Περίπου 600 ναύτες έχασαν τα κρεβάτια τους στη φωτιά και κοιμούνται σε τραπέζια ή στο πάτωμα, ενώ πολλοί δεν μπορούν να πλύνουν τα ρούχα τους».

Σύμφωνα με αξιωματούχους του αμερικανικού στρατού και μαρτυρίες μελών του πληρώματος, η φωτιά εκδηλώθηκε στο κεντρικό πλυντήριο του πλοίου, πιθανότατα σε αεραγωγό στεγνωτηρίου, και στη συνέχεια επεκτάθηκε μέσω του συστήματος αεραγωγών σε διαφορετικά τμήματα. Η πυρκαγιά τελικά τέθηκε υπό έλεγχο, αφού οι ναύτες πάλεψαν με τις φλόγες για πάνω από μια μέρα σε πολλά «διαμερίσματα» του αεροπλανοφόρου.

Υπενθυμίζεται ότι το αεροπλανοφόρο που βρίσκεται σε αποστολή για 10 μήνες, είχε αντιμετωπίσει πρόβλημα και με τις τουαλέτες. Το USS Gerald R. Ford ξεκίνησε την τελευταία αποστολή του από τη Μεσόγειο, στη συνέχεια εστάλη στην Καραϊβική στο πλαίσιο του κλοιού που έστησαν οι ΗΠΑ στη Βενεζουέλα για την ανατροπή του Νικολάς Μαδούρο και στη συνέχεια επέστρεψε στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Ειδικοί σημειώνουν ότι τέτοιες μακροχρόνιες αποστολές αφήνουν «σημάδια» σε πλοία και πληρώματα.

