5 δυτικές χώρες προειδοποιούν το Ισραήλ να μην κάνει χερσαία επίθεση στον Λίβανο

Καναδάς, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Ηνωμένο Βασίλειο ζητούν αποκλιμάκωση της έντασης στο μέτωπο του Λιβάνου, αποτρέποντας το Ισραήλ από την επιχειρούμενη χερσαία επίθεση στα νότια της χώρας.

Σε κοινή τους δήλωση, οι πέντε μεγάλες δυτικές χώρες εξέφρασαν έντονη ανησυχία για την κλιμάκωση της βίας στον Λίβανο, προειδοποιώντας ότι η επιδείνωση της κατάστασης ενδέχεται να οδηγήσει σε ευρύτερη περιφερειακή αποσταθεροποίηση.

Στη δήλωση, οι κυβερνήσεις των πέντε χωρών καλούν το Ισραήλ όσο και τις λιβανέζικες αρχές να επιδιώξουν μια πολιτική διευθέτηση μέσω διαπραγματεύσεων και να αποφύγουν ενέργειες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση.

Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζεται για το ενδεχόμενο μιας μεγάλης ισραηλινής χερσαίας επιχείρησης στον νότιο Λίβανο, η οποία, όπως επισημαίνεται, θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρή και παρατεταμένη ανθρωπιστική κρίση.

Παράλληλα, τα πέντε δυτικά κράτη απηύθυναν σαφή έκκληση προς τη σιιτική οργάνωση Hezbollah να σταματήσει τις επιθέσεις κατά ισραηλινών στόχων και να προχωρήσει στον πλήρη αφοπλισμό της. Η δήλωση καταδικάζει επίσης τη στενή συνεργασία της οργάνωσης με το Ιράν, σημειώνοντας ότι η σχέση αυτή συμβάλλει στην περαιτέρω αποσταθεροποίηση της περιοχής και υπονομεύει την περιφερειακή ασφάλεια.

Οι χώρες τόνισαν επίσης τη σημασία της πλήρους εφαρμογής του United Nations Security Council Resolution 1701, το οποίο υιοθετήθηκε μετά τον πόλεμο του 2006 μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ.

Το ψήφισμα προβλέπει τον αφοπλισμό ένοπλων ομάδων στον νότιο Λίβανο, την ενίσχυση της παρουσίας των Lebanese Armed Forces στην περιοχή και την ανάπτυξη της ειρηνευτικής δύναμης United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) για την επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός.

Την ίδια στιγμή, οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές συνεχίζονται, παρά τις διεθνείς εκκλήσεις για αυτοσυγκράτηση. Στην πόλη Τύρο του νοτίου Λιβάνου, πλήγμα κοντά στο νοσοκομείο Τζαμπάλ Αμέλ προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό 16 ακόμη, γεγονός που αναδεικνύει το αυξανόμενο ανθρώπινο κόστος της σύγκρουσης και εντείνει τις ανησυχίες για την προστασία των αμάχων.

Στο τέλος της δήλωσης, τα πέντε δυτικά κράτη επαναβεβαιώνουν την υποστήριξή τους προς την κυβέρνηση του Λιβάνου στις προσπάθειες ενίσχυσης της κρατικής κυριαρχίας και περιορισμού των ένοπλων δραστηριοτήτων της Χεζμπολάχ, εκφράζοντας παράλληλα αλληλεγγύη προς τους πολίτες που πλήττονται από τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις.

