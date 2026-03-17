Στενό του Ορμούζ: Η ΕΕ επιμένει να γυρίζει την πλάτη στον Τραμπ – Χρειάζεται διπλωματική λύση, λέει η Κάλας

Και τις τελευταίες αμφιβολίες σχετικά με την πλήρη απουσία διάθεσης των χωρών-μελών της ΕΕ να στείλουν πολεμικά πλοία στον Περσικό Κόλπο, ώστε να συμμετάσχουν στο άνοιγμα του στενού του Ορμούζ διέλυσε η Κάγια Κάλας

Η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας δήλωσε στο Reuters ότι η Ένωση έχει αρχίσει να λαμβάνει υπόψη την απρόβλεπτη στάση των Ηνωμένων Πολιτειών, έναν χρόνο μετά την επιστροφή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο. «Βεβαίως, είμαστε σύμμαχοι με την Αμερική, αλλά δεν κατανοούμε τις κινήσεις της το τελευταίο διάστημα», είπε χαρακτηριστικά η Κάλας.

«Νομίζω ότι, μετά από αυτόν τον έναν χρόνο, είναι αρκετά σαφές πως η λέξη που πρέπει να λάβουμε υπόψη είναι η απροβλεψιμότητα. Άρα τώρα είμαστε πιο ήρεμοι, επειδή περιμένουμε ότι τα απρόβλεπτα πράγματα θα συμβαίνουν συνεχώς, και το αντιμετωπίζουμε όπως είναι, βάζουμε πάγο στο κεφάλι μας, παραμένουμε ήρεμοι και συγκεντρωμένοι», πρόσθεσε.

Όσον αφορά το Στενό του Ορμούζ, η Κάλας δήλωσε ότι πρέπει να βρεθούν διπλωματικοί τρόποι ώστε να παραμείνει ανοιχτό, στον απόηχο της έκκλησης του Τραμπ προς τους συμμάχους των ΗΠΑ να στείλουν πολεμικά πλοία ώστε να διασφαλιστεί η διέλευση εν μέσω του πολέμου στο Ιράν. «Κανείς δεν είναι έτοιμος να θέσει τους ανθρώπους του σε κίνδυνο στο Στενό του Ορμούζ. Πρέπει να βρούμε διπλωματικούς τρόπους για να παραμείνει αυτό ανοικτό, ώστε να μη βρεθούμε αντιμέτωποι και με επισιτιστική κρίση, κρίση στα λιπάσματα, αλλά και ενεργειακή κρίση», είπε.

Όχι σε ενεργειακές συμφωνίες με Ρωσία

Παράλληλα, η Εσθονή πολιτικός απέρριψε το ενδεχόμενο σύναψης συμφωνιών με τη Ρωσία στον τομέα της ενέργειας εν μέσω της αύξησης των τιμών σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Όπως τόνισε δεν υπάρχει διάθεση στην ΕΕ να συναφθούν συμφωνίες με τη Ρωσία, ούτε καν παρασκηνιακά.

«Έχω βρεθεί πίσω από αυτές τις κλειστές πόρτες και δεν βλέπω τέτοια διάθεση. Και όταν μιλάμε για τη Ρωσία, φυσικά, το σημαντικότερο είναι πρώτα να συμφωνήσουμε για ποιο θέμα θέλουμε να της μιλήσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Γιατί, αν απλώς επιστρέψουμε στο “business as usual”, θα έχουμε περισσότερες τέτοιες εξελίξεις, περισσότερους πολέμους. Το έχουμε ξαναδεί αυτό. Άρα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να μη δώσουμε στη Ρωσία αυτό που θέλει, γιατί η όρεξή της μόνο θα μεγαλώνει», πρόσθεσε.

