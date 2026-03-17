Κράξιμο σε Τραμπ για την απαίτηση να στείλουν οι σύμμαχοι πολεμικά πλοία στο Ορμούζ – «Η λέξη θράσος είναι λίγη»

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να δέχεται «πυρά» από συμμαχικές χώρες, αλλά και εντός συνόρων, για τον τρόπο με τον οποίο απαίτησε να στείλουν πολεμικά πλοία στο Ορμούζ.

Η απαίτησή του απορρίφθηκε συνολικά, καθώς Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία, Ιαπωνία, Νότια Κορέα και Αυστραλία -μεταξύ άλλων- ξεκαθάρισαν πως δεν θα ρισκάρουν ζωές στρατιωτών τους «για τον πόλεμο που δεν ξεκινήσαμε εμείς».

Ο Τραμπ δέχεται σκληρή κριτική ακόμη και μέσα στις ΗΠΑ καθώς δείχνει πως και δεν μπορεί να τελειώσει αυτό που ξεκίνησε και ταυτόχρονα απομακρύνει με τη στάση του κι άλλο τους Συμμάχους του.

«Είναι αληθινά απίστευτο αίτημα», σχολίασε χαρακτηριστικά ο Φίλιπ Γκόρντον, ειδικός σε ζητήματα εθνικής ασφαλείας που εργάζεται στο κέντρο μελετών Brookings Institution.

«Ο Τραμπ θερίζει αυτό που έσπειρε με τους δασμούς, τη Γροιλανδία, τις κατηγορίες κατά του ΝΑΤΟ και την υποβάθμιση των συμμάχων του σε μάχες του παρελθόντος όπως στο Αφγανιστάν» είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε:

«Φανταστείτε πως είστε ευρωπαίος ηγέτης που πρέπει να δικαιολογήσετε το ότι θέτετε σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές όχι μόνο για αυτή την επιχείρηση, αλλά για έναν πρόεδρο ο οποίος δεν σταματά να σας προσβάλλει και να σας υποβαθμίζει εδώ και δεκαπέντε μήνες. Πάει πολύ».

Από την πλευρά του, ο Ερουάν Λαγκαντέκ, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Τζορτζ Ουάσιγκτον, πρόσθεσε: «Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν πόλεμο χωρίς να συμβουλευτούν τους συμμάχους τους και τώρα ελπίζουν ότι θα έρθουν εκείνοι να διορθώσουν τη ζημιά, κάτι που δεν θα εκλάβουν καλά».

Σφοδρή κριτική δέχεται και από αξιωματούχους ο Τραμπ. Ο πρώην πρεσβευτής της Γαλλίας στις ΗΠΑ Ζεράρ Αρό, σχολίασε για τις απειλές του Τραμπ προκειμένου να στείλουν πλοίσ στο Ορμούζ: «Σε αυτό το επίπεδο, η λέξη θράσος είναι αληθινά πολύ λίγη. Απερισκεψία, τουπέ, ξετσιπωσιά, αλαζονεία».

Η Λιάνα Φιξ, μέλος του συμβουλίου διεθνών σχέσεων στη Γαλλία, έκρινε πως ορισμένοι σύμμαχοι των ΗΠΑ «μπορεί να αλλάξουν τόνο» ή να προτείνουν κάτι «ήσσον», όπως για παράδειγμα «περισσότερη επιμελητειακή υποστήριξη» αλλά χωρίς να αλλάξουν θεμελιωδώς θέση.

