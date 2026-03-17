ΤΡΙΤΗ 17.03.2026 11:33
17.03.2026 09:29

USS Gerald Ford: Σοκ για το καμάρι του στόλου των ΗΠΑ – Επί 30 ώρες έκαιγε φωτιά στο πλοίο

17.03.2026 09:29
Μεγαλύτερες φαίνεται ότι ήταν οι διαστάσεις της φωτιάς που εκδηλώθηκε την περασμένη εβδομάδα στο αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford που βρίσκεται στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τους New York Times οι φλόγες που ξεπήδησαν από τους χώρους των πλυντηρίων, έκαιγαν για περισσότερες από 30 ώρες με δεκάδες μέλη του πληρώματος να αντιμετωπίζουν πρόβλημα από τον καπνό που εισέπνευσαν.

Η ανακοίνωση του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού ανέφερε ότι η φωτιά στο μεγαλύτερο πολεμικό πλοίο των ΗΠΑ περιορίστηκε, δεν σχετίζεται με μάχες και προκάλεσε τραυματισμούς σε δύο ναύτες που δεν απειλούν τη ζωή τους.

Αν και κατά την ίδια ανακοίνωση οι επιχειρήσεις μάχης στο πλοίο των 100.000 τόνων, το οποίο έχει αναπτυχθεί στην Ερυθρά Θάλασσα δεν επηρεάστηκαν από τη φωτιά, το δημοσίευμα των ΝΥΤ παρουσιάζει μια διαφορετική εκδοχή.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά «οι συνθήκες για το πλήρωμα και την αεροπορική πτέρυγα των περίπου 4.500 ατόμων που βρίσκονται στο πλοίο αξίας 13 δισ. δολαρίων απέχουν πολύ από το ιδανικό. Περίπου 600 ναύτες έχασαν τα κρεβάτια τους στη φωτιά και κοιμούνται σε τραπέζια ή στο πάτωμα, ενώ πολλοί δεν έχουν τη δυνατότητα να πλύνουν τα ρούχα τους».

Σύμφωνα με αξιωματούχους του αμερικανικού στρατού και αναφορές μελών του πληρώματος, η πυρκαγιά ξέσπασε στο κεντρικό πλυντήριο του πλοίου, σύμφωνα με πληροφορίες στον αεραγωγό ενός στεγνωτήριου πριν εξαπλωθεί μέσω των αεραγωγών σε διάφορα άλλα σημεία του σκάφους.

Η πυρκαγιά τελικά τέθηκε υπό έλεγχο, αφού οι ναύτες πάλεψαν με τις φλόγες για πάνω από μια μέρα σε πολλά «διαμερίσματα» του αεροπλανοφόρου. Υπενθυμίζεται ότι το αμερικανικό αεροπλανοφόρο που βρίσκεται σε αποστολή για 10 μήνες, είχε αντιμετωπίσει πρόβλημα και με τις τουαλέτες.

Το USS Gerald R. Ford ξεκίνησε την τελευταία αποστολή του από τη Μεσόγειο, στη συνέχεια εστάλη στην Καραϊβική στο πλαίσιο του κλοιού που έστησαν οι ΗΠΑ στη Βενεζουέλα για την ανατροπή του Νικολάς Μαδούρο και στη συνέχεια επέστρεψε στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Ειδικοί εξηγούν ότι τέτοιες μακροχρόνιες αποστολές αφήνουν «σημάδια» σε πλοία και πληρώματα. Τα προγράμματα συντήρησης συντονίζονται αυστηρά σε ολόκληρο το στόλο, και η παράταση της αποστολής μπορεί να καθυστερήσει τις επισκευές και να επιβαρύνει τον εξοπλισμό που έχει σχεδιαστεί για αποστολές μικρότερης διάρκειας.

Το σκάφος θεωρείται ως το πρώτο «υπερ-αεροπλανοφόρο» στον κόσμο (και το πρώτο της κλάσης του) λόγω του μεγέθους του (μήκος 337 μέτρα, ύψος 76 μέτρα, εκτόπισμα 100.000 τόνων, διαθέτει 25 καταστρώματα και χρειάζεται πλήρωμα 4.500 ατόμων) και η κατασκευή του κόστισε, μαζί με την έρευνα και ανάπτυξη 17,5 δισ. δολάρια, ενώ καθυστέρησε αρκετά, κυρίως λόγω προβλημάτων με τους ηλεκτρομαγνητικούς καταπέλτες.

Διαβάστε επίσης

Μέση Ανατολή: Γιατί μια επίθεση των ΗΠΑ στο νησί Χαργκ μπορεί να αυξήσει κι άλλο τις τιμές του πετρελαίου

Ισχυρός σεισμός 6 Ρίχτερ έπληξε την Κούβα

Washington Post: Οι ΗΠΑ «βλέπουν» επιβίωση του καθεστώτος στο Ιράν, παρά τον πόλεμο

Το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ επιστρέφει: Πριν το Πάσχα η δικογραφία στη Βουλή – Στο στόχαστρο 10 βουλευτές, πονοκέφαλος η άρση ασυλίας  

Κράξιμο σε Τραμπ για την απαίτηση να στείλουν οι σύμμαχοι πολεμικά πλοία στο Ορμούζ – «Η λέξη θράσος είναι λίγη»

Θεσσαλονίκη: Εξαγοράσιμη ποινή φυλάκισης δύο ετών στην συνοδηγό του ΙΧ που παρέσυρε και σκότωσε την 21χρονη Έμμα

Σε απεργιακό κλοιό τα δημόσια νοσοκομεία 18 και 19 Μάρτιου – Τι ζητούν γιατροί και εργαζόμενοι στο ΕΣΥ

Υπόθεση Παναγόπουλου: Νέα ΠΑΣΚΕ εισηγείται ο Θόδωρος Μαργαρίτης

Απόφαση κόλαφος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:  Ζητά να επιστραφούν 1,6 εκατ. ευρώ από τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης 

Σάλος με την ατάκα του Δημάρχου Φυλής: «Μόνο ένας μ@λ@κ@ς μπορεί να λέει, φαντάσου τι θα γίνει αν έρθουν τα Logistics στα Λιόσια»

Ciao… ΜΠΕΛΑ: Οι επιπτώσεις των πολέμων στα Jumbo, ο ρόλος της Κίνας και το μέλλον της αυτοκρατορίας του Απόστολου Βακάκη

Σε ποιες χώρες έχει επιτρέψει η Τεχεράνη να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ

Ellinikahoaxes: Στη δημοσιότητα τεκμήρια για την πτήση επαναπατρισμού της Σοφίας Μητσοτάκη

ΤΡΙΤΗ 17.03.2026 11:33
Το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ επιστρέφει: Πριν το Πάσχα η δικογραφία στη Βουλή – Στο στόχαστρο 10 βουλευτές, πονοκέφαλος η άρση ασυλίας  

Κράξιμο σε Τραμπ για την απαίτηση να στείλουν οι σύμμαχοι πολεμικά πλοία στο Ορμούζ – «Η λέξη θράσος είναι λίγη»

Θεσσαλονίκη: Εξαγοράσιμη ποινή φυλάκισης δύο ετών στην συνοδηγό του ΙΧ που παρέσυρε και σκότωσε την 21χρονη Έμμα

