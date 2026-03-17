«Το Ιράν ξεπέρασε την κόκκινη γραμμή» – Τα κράτη του Κόλπου πιέζουν τον Τραμπ να «τελειώσει» το καθεστώς

Τα αραβικά κράτη του Κόλπου, με πρώτη τη Σαουδική Αραβία, παροτρύνουν πλέον τον Ντόναλντ Τραμπ να «τελειώσει» το καθεστώς του Ιράν και να κερδίσει τον πόλεμο.

Με τις επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων σε Σαουδική Αραβία, Κατάρ, Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Ομάν και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αλλάζουν στάση απέναντι στο Ιράν και ζητούν από τις ΗΠΑ να «μην σταματήσει» μέχρι να «τελειώσει» την ιρανική ηγεσία.

Ωστόσο, αυτές οι πηγές και πέντε δυτικοί και Άραβες διπλωμάτες λένε ότι η Ουάσινγκτον πιέζει τα κράτη του Κόλπου να συμμετάσχουν στον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ.

Την πληροφορία μετέφεραν στο Reuters τρεις πηγές της περιοχής. Την ίδια ώρα, οι New York Times αναφέρουν πως ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, επικοινώνησε με τον Τραμπ, ζητώντας του να «κόψει το κεφάλι του φιδιού»

«Υπάρχει μια ευρεία αίσθηση σε όλο τον Κόλπο ότι το Ιράν έχει ξεπεράσει κάθε κόκκινη γραμμή με κάθε χώρα του Κόλπου», επισημαίνει στο πρακτορείο ο Αμπντουλαζίζ Σαγκέρ, πρόεδρος του Κέντρου Έρευνας του Κόλπου με έδρα τη Σαουδική Αραβία, με διασυνδέσεις στο βασίλειο.

«Στην αρχή τους υπερασπιστήκαμε, και αντιταχθήκαμε στον πόλεμο. Αλλά μόλις άρχισαν να μας επιτίθενται, έγιναν εχθροί. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος κατάταξης» πρόσθεσε.

Οι επιθέσεις έχουν ενισχύσει τους φόβους του Κόλπου ότι το να αφήσει το Ιράν με οποιαδήποτε σημαντική ικανότητα κατασκευής όπλων θα μπορούσε να το ενθαρρύνει να κρατήσει σε ομηρία την ενεργειακή ζωτική γραμμή της περιοχής κάθε φορά που αυξάνονται οι εντάσεις.

Μια πηγή του Κόλπου ξεκαθαρίζει ότι η επικρατούσα διάθεση μεταξύ των ηγετών στις χώρες της περιοχής είναι αδιαμφισβήτητη: ότι ο Τραμπ θα πρέπει να ακυρώσει πλήρως τη στρατιωτική ικανότητα του Ιράν. Αν το Ιράν δεν αποδυναμωθεί σοβαρά, προειδοποιεί, θα συνεχίσει να κρατά την περιοχή ως όμηρο.

