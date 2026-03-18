ΤΕΤΑΡΤΗ 18.03.2026 09:59
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: «Οι Αμερικανοί παρασύρθηκαν σε αυτόν τον πόλεμο από το Ισραήλ, να αναγνωρίσουν το λάθος τους», λέει ο Ιράνος ΥΠΕΞ

Στέλνωντας μήνυμα στις ΗΠΑ και το Ισραήλ, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε στο Al Jazeera ότι δεν πιστεύει ότι το πυρηνικό δόγμα της Τεχεράνης θα αλλάξει σημαντικά, αλλά «αναμένουμε τον νέο ανώτατο ηγέτη για να δούμε τις απόψεις του».

Για το Στενό του Ορμούζ διεμήνυσε ότι «από την δική μας οπτική γωνία, πρόκειται για μια πλωτή οδό που βρίσκεται δίπλα στο Ιράν. Φυσικά, δεν θα επιτρέψουμε στους εχθρούς μας να χρησιμοποιήσουν αυτήν την πλωτή οδό», προσθέτοντας ότι «πρέπει να σχεδιάσουμε νέες ρυθμίσεις για το Στενό του Ορμούζ και τον τρόπο με τον οποίο τα πλοία θα διέρχονται από αυτό μεταπολεμικά» και τονίζοντας ότι «μετά τον πόλεμο, το πρώτο βήμα θα πρέπει να είναι η σύνταξη ενός νέου πρωτοκόλλου για το Στενό του Ορμούζ».

«Οι Αμερικανοί παρασύρθηκαν σε αυτόν τον πόλεμο από το Ισραήλ – πιο συγκεκριμένα από τον Νετανιάχου. Νομίζω ότι δεν γνωρίζουν καν ποιος είναι ο απώτερος στόχος τους. Κάθε μέρα λένε κάτι διαφορετικό: αλλαγή καθεστώτος, διαίρεση του Ιράν, κατάρρευση της κυβέρνησης ή άνευ όρων παράδοση» σχολίασε ο Ιρανός ΥΠΕΞ. «Όλα αυτά βασίστηκαν σε έναν λανθασμένο υπολογισμό. Τώρα το συνειδητοποιούν και έχουν βρεθεί σε μια δύσκολη κατάσταση. Όσοι απαιτούσαν άνευ όρων παράδοση αναγκάζονται τώρα να ζητήσουν βοήθεια – ακόμη και από άλλους – για να ανοίξουν ξανά το Στενό του Ορμούζ, προσκαλώντας χώρες και λέγοντας: “Παρακαλώ βοηθήστε”» δήλωσε για τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν αυτόν τον πόλεμο και πρέπει να αναγνωρίσουν το λάθος τους και να τερματίσουν την επιθετικότητά τους» είπε, ενώ ξεκαθάρισε ότι «δεν πιστεύουμε σε μια εκεχειρία, πιστεύουμε στον τερματισμό του πολέμου. Και ο τερματισμός του πολέμου σημαίνει ακριβώς αυτό: τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα. Μια για πάντα το ζήτημα του πολέμου θα λυθεί και θα γίνουμε μάρτυρες ειρήνης σε όλη την περιοχή: στον Λίβανο, στην Υεμένη, στο Ιράκ, στο Ιράν και σε άλλες χώρες».

