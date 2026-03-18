ΤΕΤΑΡΤΗ 18.03.2026 07:32
18.03.2026 06:55

Ρωσία: Νεκρός από ουκρανική επίθεση με drones στο Κρασνοντάρ (videos)

Επίθεση με drones εξαπέλυσαν οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις το βράδυ της Τρίτης (17/3)στην πόλη Κρασνοντάρ στη νότια Ρωσία, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ανθρώπου και ζημιές σε κτίρια, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Βενιαμίν Καντράτιεφ.

Ο περιφερειάρχης της ομώνυμης περιοχής, Βενιαμίν Καντράτιεφ, ανακοίνωσε ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε κατά την επίθεση, την οποία χαρακτήρισε «τρομοκρατική».

«Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σε τρομοκρατική επίθεση με drones στην Κρασνοντάρ», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram, εκφράζοντας συλλυπητήρια.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι τρία κτίρια υπέστησαν ζημιές από τα πλήγματα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σε ένα από τα κτίρια που επλήγησαν εκδηλώθηκε πυρκαγιά, η οποία κατασβέστηκε γρήγορα από τις αρχές.

Οι τοπικές αρχές δεν έδωσαν περαιτέρω λεπτομέρειες για την ταυτότητα του θύματος ή την έκταση των ζημιών.

Διαβάστε επίσης:

Μέση Ανατολή: Νεκροί από βομβαρδισμούς σε Ισραήλ και Λίβανο – Η Τεχεράνη θρηνεί Λαριτζανί και Σουλεϊμανί, οι ΗΠΑ έπληξαν με διατρητικές βόμβες ιρανικές θέσεις – Live οι εξελίξεις

«Το χέρι που ζητούσε βοήθεια»: Συγκλονιστική διάσωση γυναίκας από τα συντρίμμια στη Ζαπορίζια (Video)

WSJ: H Ρωσία δίνει δορυφορικά δεδομένα και drones στο Ιράν για πλήγματα στη Μέση Ανατολή

Νέο δικαστικό «φρένο» στην αυθαιρεσία των funds – Προστασία των δανειοληπτών του νόμου Κατσέλη

ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Νεκροί από βομβαρδισμούς σε Ισραήλ και Λίβανο – Η Τεχεράνη θρηνεί Λαριτζανί και Σουλεϊμανί, οι ΗΠΑ έπληξαν με διατρητικές βόμβες ιρανικές θέσεις – Live οι εξελίξεις

Σε επτά μηνιαίες δόσεις του φόρου εισοδήματος επιμένει το ΥΠΟΙΚ - Media
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις: Ερωτήσεις και απαντήσεις για τη σωστή συμπλήρωση χωρίς λάθη και καθυστερήσεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Περιμένοντας την Ευρώπη: Μέτρα για στήριξη από τον πόλεμο προτείνει στις Βρυξελλες η κυβέρνηση  

BUSINESS

Ciao… ΜΠΕΛΑ: Οι επιπτώσεις των πολέμων στα Jumbo, ο ρόλος της Κίνας και το μέλλον της αυτοκρατορίας του Απόστολου Βακάκη

ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση κόλαφος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:  Ζητά να επιστραφούν 1,6 εκατ. ευρώ από τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης 

ΚΟΣΜΟΣ

Σε ποιες χώρες έχει επιτρέψει η Τεχεράνη να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ

ΚΟΣΜΟΣ

Εμφύλιος στις ΗΠΑ λόγω του πολέμου στο Ιράν - «Στα χαρακώματα» το κίνημα MAGA, παραιτήσεις και μαχαιρώματα

ΚΟΣΜΟΣ

ΝΥΤ: Γιατί η Ευρώπη αρνείται να στηρίξει τον Τραμπ στον πόλεμο του Ιράν

