Ρωσία: Νεκρός από ουκρανική επίθεση με drones στο Κρασνοντάρ (videos)

Επίθεση με drones εξαπέλυσαν οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις το βράδυ της Τρίτης (17/3)στην πόλη Κρασνοντάρ στη νότια Ρωσία, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ανθρώπου και ζημιές σε κτίρια, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Βενιαμίν Καντράτιεφ.

Ο περιφερειάρχης της ομώνυμης περιοχής, Βενιαμίν Καντράτιεφ, ανακοίνωσε ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε κατά την επίθεση, την οποία χαρακτήρισε «τρομοκρατική».

«Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σε τρομοκρατική επίθεση με drones στην Κρασνοντάρ», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram, εκφράζοντας συλλυπητήρια.

Krasnodar air defense lighting up the swamp pic.twitter.com/DPpokXP0EL — Канадський Козак (@Canadian_Kozak) March 18, 2026

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι τρία κτίρια υπέστησαν ζημιές από τα πλήγματα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σε ένα από τα κτίρια που επλήγησαν εκδηλώθηκε πυρκαγιά, η οποία κατασβέστηκε γρήγορα από τις αρχές.

2/2

I have not been able to confirm this footage, but the site Supernova reports injuries in Krasnodar. pic.twitter.com/wNxjvkaJtR — Tim White (@TWMCLtd) March 18, 2026

Οι τοπικές αρχές δεν έδωσαν περαιτέρω λεπτομέρειες για την ταυτότητα του θύματος ή την έκταση των ζημιών.

