WSJ: H Ρωσία δίνει δορυφορικά δεδομένα και drones στο Ιράν για πλήγματα στη Μέση Ανατολή

Η Ρωσία έχει εντείνει τη συνεργασία της με το Ιράν στον τομέα των πληροφοριών και της στρατιωτικής τεχνολογίας, παρέχοντας δορυφορικές εικόνες και αναβαθμισμένα drones που χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό και την προσβολή αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της WSJ, που επικαλείται καλά πληροφορημένες πηγές, η Μόσχα επιδιώκει να διατηρήσει τον στενότερο σύμμαχό της στη Μέση Ανατολή ενεργό απέναντι στη στρατιωτική ισχύ των ΗΠΑ και του Ισραήλ, παρατείνοντας παράλληλα μια σύγκρουση που αποφέρει στρατιωτικά και οικονομικά οφέλη για τη Ρωσία.

Η ρωσική υποστήριξη περιλαμβάνει εξαρτήματα τροποποιημένων drones τύπου Shahed, με στόχο τη βελτίωση της επικοινωνίας, της πλοήγησης και της ακρίβειας στόχευσης. Παράλληλα, η Ρωσία μεταφέρει εμπειρία από τον πόλεμο στην Ουκρανία, παρέχοντας τακτικές οδηγίες για τον αριθμό drones που πρέπει να χρησιμοποιούνται σε επιχειρήσεις και τα κατάλληλα ύψη επίθεσης.

Την πληροφορία επιβεβαιώνει, μεταξύ άλλων, ανώτερος αξιωματούχος ευρωπαϊκής υπηρεσίας πληροφοριών.

Στοιχεία για θέσεις αμερικανικών δυνάμεων

Βάσει προηγούμενου ρεπορτάζ της αμερικανικής εφημερίδας, η Ρωσία έχει παραδώσει στο Ιράν πληροφορίες για τις θέσεις αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, καθώς και των συμμάχων τους στην περιοχή. Η συνεργασία αυτή εντάθηκε τις πρώτες ημέρες της σύγκρουσης, με τη Μόσχα να παρέχει πρόσφατα απευθείας δορυφορικές εικόνες στην Τεχεράνη, σύμφωνα με δύο πηγές, μεταξύ των οποίων Ευρωπαίος αξιωματούχος πληροφοριών και διπλωμάτης από τη Μέση Ανατολή.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι το είδος αυτής της υποστήριξης προσομοιάζει στις πληροφορίες που έχουν προσφέρει τα τελευταία χρόνια οι ΗΠΑ και οι ευρωπαϊκοί σύμμαχοί τους στην Ουκρανία. Στην περιοχή του Κόλπου, η ρωσική συνδρομή εκτιμάται ότι συνέβαλε σε πρόσφατα ιρανικά πλήγματα κατά αμερικανικών ραντάρ, περιλαμβανομένου συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας THAAD στην Ιορδανία, καθώς και στόχων στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και το Ομάν.

Το Κρεμλίνο δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.

Πιο αποτελεσματικό το Ιράν – Ρωσικές τακτικές στο πεδίο

Οι δορυφορικές εικόνες επιτρέπουν λεπτομερή καταγραφή κινήσεων και θέσεων τόσο χερσαίων όσο και θαλάσσιων στόχων, διευκολύνοντας τον σχεδιασμό επιθέσεων και την αξιολόγηση ζημιών. Όπως δήλωσε ο Τζιμ Λάμσον από το King’s College London και πρώην αναλυτής της CIA, εάν οι εικόνες περιλαμβάνουν λεπτομέρειες για αεροσκάφη, αποθήκες πυρομαχικών, συστήματα αεράμυνας ή ναυτικές κινήσεις, έχουν σημαντική αξία για το Ιράν.

Τα δεδομένα προέρχονται από στόλο δορυφόρων που χρησιμοποιείται για στρατιωτικές επιχειρήσεις και διαχειρίζεται η Ρωσική Αεροδιαστημική Δύναμη (VKS), σύμφωνα με αξιωματούχο.

Κατά την τρέχουσα σύγκρουση, το Ιράν εμφανίζεται πιο αποτελεσματικό στον εντοπισμό και την προσβολή στόχων σε σχέση με τον σύντομο πόλεμο των 12 ημερών του προηγούμενου έτους. Οι επιθέσεις του, με χρήση drones για κορεσμό ραντάρ πριν από πυραυλικά πλήγματα, θυμίζουν τις τακτικές της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η καθηγήτρια Νικόλ Γκραγιέφσκι από το Sciences Po σημειώνει ότι η ιρανική στόχευση στον Κόλπο επικεντρώνεται πλέον σε ραντάρ και συστήματα διοίκησης και ελέγχου, με τα «πακέτα επιθέσεων» να μοιάζουν έντονα με εκείνα της Ρωσίας.

Η στάση των ΗΠΑ και οι δηλώσεις Τραμπ

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ δήλωσε ότι η Ρωσία αρνήθηκε πως παρέχει τέτοιες πληροφορίες στο Ιράν, ενώ ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε ότι η Μόσχα «ίσως βοηθά λίγο» την Τεχεράνη.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Ολίβια Γουέιλς υπογράμμισε ότι καμία ξένη υποστήριξη προς το Ιράν δεν επηρεάζει την επιχειρησιακή επιτυχία των ΗΠΑ, σημειώνοντας ότι έχουν πληγεί πάνω από 7.000 στόχοι και έχουν καταστραφεί περισσότερα από 100 ιρανικά ναυτικά μέσα, με μείωση των πυραυλικών επιθέσεων κατά 90% και των επιθέσεων με drones κατά 95%.

Στρατηγική σύμπλευση χωρίς επίσημη συμμαχία

Παρά την απουσία επίσημης στρατιωτικής συμμαχίας, το Ιράν αποτελεί τον στενότερο εταίρο της Ρωσίας στη Μέση Ανατολή και βασικό προμηθευτή στρατιωτικού εξοπλισμού. Οι σχέσεις τους έχουν ενισχυθεί μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, με κοινές επιτροπές, ανταλλαγή τεχνογνωσίας, επισκέψεις αντιπροσωπειών και κοινές εκπαιδεύσεις.

Η Ρωσία έχει επίσης κατασκευάσει και εκτοξεύσει έναν από τους πιο πρόσφατους δορυφόρους του Ιράν.

Καθοριστικός ο ρόλος των drones Shahed

Ιδιαίτερης σημασίας υπήρξε η προμήθεια drones τύπου Shahed από το Ιράν προς τη Ρωσία για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Όταν ξεκίνησε η χρήση τους, Ιρανοί αξιωματικοί μετέβησαν στην Κριμαία για να παρακολουθήσουν την αποτελεσματικότητά τους. Σύμφωνα με την Ουκρανία, η Ρωσία έχει χρησιμοποιήσει περισσότερα από 57.000 τέτοια drones.

Στη συνέχεια, η Μόσχα ανέπτυξε εγχώρια παραγωγή, βελτιώνοντας την ακρίβεια στόχευσης και την αντοχή σε ηλεκτρονικές παρεμβολές, με μέρος αυτών των βελτιώσεων να μεταφέρεται πλέον πίσω στο Ιράν.

Η ρωσική υποστήριξη παραμένει περιορισμένη λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και της επιθυμίας αποφυγής περαιτέρω έντασης με τις ΗΠΑ, ωστόσο, σύμφωνα με τον Λάμσον, εξακολουθεί να ενισχύει ουσιαστικά την ικανότητα του Ιράν να πλήττει συγκεκριμένους στόχους.

Τα οφέλη και οι κίνδυνοι για τη Ρωσία

Η σύγκρουση έχει σε ορισμένα σημεία ωφελήσει τη Ρωσία, καθώς έχει μειώσει τα αποθέματα αμερικανικών αντιαεροπορικών συστημάτων που προορίζονταν για την Ουκρανία. Παράλληλα, οι εντάσεις στον Περσικό Κόλπο και η διατάραξη της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ —από όπου διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και φυσικού αερίου— έχουν ενισχύσει τις τιμές της ενέργειας, βασική πηγή εσόδων για τη ρωσική οικονομία.

Ωστόσο, η πιθανή αποσταθεροποίηση του ιρανικού καθεστώτος αποτελεί κίνδυνο για τη Μόσχα. Όπως σημειώνει ο Σάμιουελ Τσαράπ από το RAND, πρόκειται για μια ευκαιρία «να επιστραφεί στις ΗΠΑ μέρος της τακτικής που εφαρμόζουν μέσω της παροχής πληροφοριών στην Ουκρανία».

