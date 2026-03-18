Κούβα: Υπόσχεση «άφθαρτης αντίστασης» στις απειλές Τραμπ από τον πρόεδρο Ντίας-Κανέλ

«Άφθαρτη αντίσταση» στις συνεχείς απειλές Τραμπ υποσχέθηκε χθες, Τρίτη (17/3), ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίας.

«Μπροστά στο χειρότερο σενάριο, την Κούβα συνοδεύει μια βεβαιότητα: κάθε εξωτερικός εισβολέας θα συγκρουστεί με άφθαρτη αντίσταση», τόνισε ο πρόεδρος της χώρας μέσω X.

Προχθές Δευτέρα (16/3), ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως «πιστεύει» ότι θα «έχει την τιμή να πάρει την Κούβα», χωρίς να ξεκαθαρίσει τι εννοούσε. Τόνισε ακόμη ότιθα «απελευθερώσει» τη χώρα.

Ρωσία: Νεκρός από ουκρανική επίθεση με drones στο Κρασνοντάρ (videos)

Μέση Ανατολή: Νεκροί από βομβαρδισμούς σε Ισραήλ και Λίβανο – Η Τεχεράνη θρηνεί Λαριτζανί και Σουλεϊμανί, οι ΗΠΑ έπληξαν με διατρητικές βόμβες ιρανικές θέσεις – Live οι εξελίξεις

«Το χέρι που ζητούσε βοήθεια»: Συγκλονιστική διάσωση γυναίκας από τα συντρίμμια στη Ζαπορίζια (Video)





