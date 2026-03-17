Μέση Ανατολή: Μαζικά ισραηλινά πλήγματα σε Ιράν και Βηρυτό, επιθέσεις σε Βαγδάτη, συναγερμός για το Oρμούζ και νέα άνοδο στο πετρέλαιο – Όλες οι εξελίξεις

Κλιμακώνεται επικίνδυνα η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, με τον ισραηλινό στρατό να εξαπολύει εκτεταμένες αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν και τη Βηρυτό, ενώ παράλληλα σημειώνονται επιθέσεις στη Βαγδάτη, πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές στα ΗΑΕ και αυξανόμενη διεθνής ανησυχία για τα Στενά του Oρμούζ.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε «κύμα αεροπορικών επιδρομών ευρείας κλίμακας» εναντίον υποδομών στην Τεχεράνη, ενώ αναφορές κάνουν λόγο για εκρήξεις και σε άλλες μεγάλες πόλεις, όπως η Ταμπρίζ, η Καράτζ και η Σιράζ.

Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι ξεκίνησε νέο κύμα επιθέσεων και στη Βηρυτό, με στόχο υποδομές της Χεζμπολάχ, εντείνοντας περαιτέρω το πολεμικό σκηνικό στην περιοχή.

Την ίδια στιγμή, ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στο Οβάλ Γραφείο στον Λευκό Οίκο ισχυρίστηκε ότι δεν κατέστρεψε το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν διότι «θα είχαν πυρηνικό όπλο μέσα σε ένα μήνα μετά τον βομβαρδισμό και θα το είχαν χρησιμοποιήσει πρώτα στο Ισραήλ και μετά στη Μέση Ανατολή».

«Ένας πυρηνικός πόλεμος που θα είχε εξελιχθεί σε Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, και το πιο σημαντικό, αυτός είναι ένας πόλεμος από τον οποίο δεν θα είχε απομείνει τίποτα», είπε ο Τραμπ προσθέτοντας ότι «έχουμε κάνει κάτι σπουδαίο».

Live όλες οι εξελίξεις:

Νεκροί και επιθέσεις στη Βαγδάτη

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν πύραυλοι έπληξαν κατοικία στη συνοικία Τζαντιρίγια της Βαγδάτης, με πηγές να κάνουν λόγο για θύματα που συνδέονται με φιλοϊρανικές οργανώσεις.

Την ίδια στιγμή, η αμερικανική πρεσβεία στην ιρακινή πρωτεύουσα βρέθηκε ξανά στο στόχαστρο επιθέσεων με drones και ρουκέτες. Σύμφωνα με πηγές ασφαλείας, τουλάχιστον πέντε μη επανδρωμένα αεροσκάφη χρησιμοποιήθηκαν, ενώ ένα από αυτά φέρεται να έπληξε το συγκρότημα, προκαλώντας έκρηξη και πυκνό καπνό.

Επίθεση σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στα ΗΑΕ

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε και στο Αμπού Ντάμπι, όπου επίθεση με drones προκάλεσε πυρκαγιά στο κοίτασμα πετρελαίου και φυσικού αερίου Σαχ, ένα από τα μεγαλύτερα παγκοσμίως. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι δεν υπάρχουν τραυματισμοί, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες κατάσβεσης.

Παράλληλα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προχώρησαν προσωρινά σε κλείσιμο του εναέριου χώρου τους, ως προληπτικό μέτρο εν μέσω των επιθέσεων.

Διεθνείς πιέσεις και ανησυχία για το Oρμούζ

Ο ΟΗΕ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, με τον εκπρόσωπο Στεφάν Ντουζαρίκ να επισημαίνει ότι οι επαφές συνεχίζονται «διακριτικά», καθώς το διακύβευμα είναι ιδιαίτερα υψηλό.

Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι το Ιράν ενδέχεται να επιδιώξει συμφωνία, αν και δήλωσε ότι δεν είναι σαφές ποιος εκπροσωπεί την Τεχεράνη. Παράλληλα, άσκησε πιέσεις προς συμμάχους να συμβάλουν στην ασφάλεια των Στενών του Oρμούζ, εκφράζοντας δυσαρέσκεια για την απροθυμία ορισμένων χωρών.

Ωστόσο, μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις, όπως η Γερμανία, η Ισπανία και η Ιταλία, εμφανίζονται επιφυλακτικές ως προς ενδεχόμενη στρατιωτική εμπλοκή.

«Αυτός δεν είναι πόλεμος της Ευρώπης» και «κανείς δεν θέλει να εμπλακεί ενεργά σε αυτόν τον πόλεμο», δήλωσε χαρακτηριστικά η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ, Κάγια Κάλας, λίγο μετά το πέρας του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ στις Βρυξέλλες..

Παράλληλα, η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας σημείωσε ότι η αποστολή ASPIDES θα μπορούσε να ενισχυθεί με περισσότερα ναυτικά μέσα από τα κράτη-μέλη, προκειμένου να συνεχίσει την αποστολή της για την προστασία της εμπορικής ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα.

Η Κ. Κάλας τόνισε επίσης ότι η ΕΕ δίνει έμφαση στις διπλωματικές πρωτοβουλίες για την αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή, σημειώνοντας ότι οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ είχαν γεύμα εργασίας με τον υπουργό Εξωτερικών της Ινδίας για να εξετάσουν πιθανές πρωτοβουλίες.

Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου

Οι εξελίξεις αυτές επηρεάζουν άμεσα και τις αγορές ενέργειας, με τις τιμές του πετρελαίου να καταγράφουν νέα άνοδο στις ασιατικές αγορές.

Το αμερικανικό αργό WTI ενισχύθηκε κατά 2,71% στα 96,03 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent σημείωσε άνοδο 2,78% στα 103 δολάρια, καθώς η διατάραξη της προσφοράς εντείνει τις ανησυχίες των επενδυτών.

