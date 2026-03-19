Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Πληροφορίες για 17 βουλευτές στη νέα δικογραφία

Νέες πληροφορίες για τη δεύτερη – στο δρόμο… – δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και, κατά τα φαινόμενα, πολλαπλασιάζονται οι εμπλεκόμενοι βουλευτές.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφερε στον ρ/σ Παραπολιτικά FM η Ιωάννα Μάνδρου, η οικονομική αστυνομία ερεύνησε 17 βουλευτές, εκ των οποίων οι 14 είναι «γαλάζιοι», δύο προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ και ένας από τον ΣΥΡΙΖΑ. Για αυτούς ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας θα ζητά άρση ασυλίας.

Μάλιστα, η δημοσιογράφος υπογράμμισε ότι «αυτή η δικογραφία είναι ξεσκαρταρισμένη, δηλαδή δεν έχει συνομιλίες για τις συνομιλίες, έχει συνομιλίες μόνο εκεί που ο βουλευτής παρεμβαίνει και ζητάει, και έχει στοιχείο που αποδεικνύει ότι αυτό που ζήτησε είναι παράνομο».

Η στήλη δεν ισχυρίζεται ότι διαθέτει μαντικές ικανότητες, αλλά εκτιμά ότι τα πράγματα γίνονται πολύ δύσκολα για την κυβέρνηση, καθώς το 14 – 2 – 1 δεν ενισχύει το αφήγημα περί «διαχρονικών ευθυνών»…

Κακλαμάνης: Έρχεται απαγόρευση της βιντεοσκόπησης στη Βουλή και αυστηροποίηση ποινών για τα παραπτώματα βουλευτών

Λέσβος: Φυγαδεύτηκε ο Κέλλας – Τον «έσωσαν» Μουτζούρης και Αθανασίου

Η Ζωή ανέβασε στο TikTok το βίντεο με τον Αδώνι και το κρακεράκι