Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Πληροφορίες για 17 βουλευτές στη νέα δικογραφία

Νέες πληροφορίες για τη δεύτερη – στο δρόμο… – δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και, κατά τα φαινόμενα, πολλαπλασιάζονται οι εμπλεκόμενοι βουλευτές.
Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφερε στον ρ/σ Παραπολιτικά FM η Ιωάννα Μάνδρου, η οικονομική αστυνομία ερεύνησε 17 βουλευτές, εκ των οποίων οι 14 είναι «γαλάζιοι», δύο προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ και ένας από τον ΣΥΡΙΖΑ. Για αυτούς ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας θα ζητά άρση ασυλίας.
Μάλιστα, η δημοσιογράφος υπογράμμισε ότι «αυτή η δικογραφία είναι ξεσκαρταρισμένη, δηλαδή δεν έχει συνομιλίες για τις συνομιλίες, έχει συνομιλίες μόνο εκεί που ο βουλευτής παρεμβαίνει και ζητάει, και έχει στοιχείο που αποδεικνύει ότι αυτό που ζήτησε είναι παράνομο».
Η στήλη δεν ισχυρίζεται ότι διαθέτει μαντικές ικανότητες, αλλά εκτιμά ότι τα πράγματα γίνονται πολύ δύσκολα για την κυβέρνηση, καθώς το 14 – 2 – 1 δεν ενισχύει το αφήγημα περί «διαχρονικών ευθυνών»…
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
