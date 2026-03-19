ΠΕΜΠΤΗ 19.03.2026 12:47
19.03.2026 11:00

Η Ζωή ανέβασε στο TikTok το βίντεο με τον Αδώνι και το κρακεράκι

ASONIS_ZOI

Το βίντεο που έγινε χθες η αφορμή για τον νέο καβγά ανάμεσα στον Άδωνι Γεωργιάδη και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέβασε στο TikTok η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας.

Όλα ξεκίνησαν από ένα πακέτο κρακεράκια που έτρωγε ο υπουργός Υγείας και στη συνέχεια έδωσε στις συνεργάτιδές του, γεγονός που οδήγησε σε έντονη λεκτική αντιπαράθεση καθώς η βιντεοσκόπηση προκάλεσε την οργή του Υπουργού Υγείας και απευθύνθηκε στον προεδρεύοντα Γιάννη Πλακιωτάκη.

Γεωργιάδης: Γιατί έγραφε; Συγγνώμη, συγγνώμη. Κύριε πρόεδρε.
Κωνσταντοπούλου: Έχω τον λόγο κύριε πρόεδρε.
Γεωργιάδης: Με συγχωρείτε. κ. πρόεδρε… Να διαγράψει το βίντεο. Αν δεν έρθει ο πρόεδρος της βουλής εδώ, δεν το δέχομαι. Προσωπικά δεδομένα απαγορεύονται. Απαγορεύονται. Παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ πολύ.
Κωνσταντοπούλου: Κοίτα εδώ τραμπουκισμοί.
Γεωργιάδης: Να έρθει εδώ ο ΠτΒ.
Πλακιωτάκης: Διακόπτουμε τη συνεδρίαση.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέβασε τελικά ώρες αργότερα το επίμαχο βίντεο με την εξής λεζάντα: «Θαυμάστε τους! Απέναντι στα fake της ΝΔ, που μόνο με ψέματα, πληρωμένα τρολ και προπαγάνδα προσπαθεί να κρυφτεί, εμείς θα δείχνουμε πάντα την αλήθεια!»

@zoekonstant Θαυμάστε τους! Απέναντι στα fake της ΝΔ, που μόνο με ψέματα, πληρωμένα τρολ και προπαγάνδα προσπαθεί να κρυφτεί, εμείς θα δείχνουμε πάντα την αλήθεια! @Πλεύση Ελευθερίας Official ♬ πρωτότυπος ήχος – zoekonstant

google_news_icon

marines_new
tempi_unnel
malliotaki-iliadi-new
air france new
Beige-Gray-Pastel-Modern-Aesthetic-Minimalist-Photo-Collage-Facebook-Cover-2
stegastika daneia 77- new
xristos pappous dimarxow fylis – new
overnight_oats
jumbo 665- new
dendias- pierrakakis- zaxariadis- markogiannaki – new
marines_new
tempi_unnel
malliotaki-iliadi-new
