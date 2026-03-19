Η Ζωή ανέβασε στο TikTok το βίντεο με τον Αδώνι και το κρακεράκι

Το βίντεο που έγινε χθες η αφορμή για τον νέο καβγά ανάμεσα στον Άδωνι Γεωργιάδη και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέβασε στο TikTok η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας.
Όλα ξεκίνησαν από ένα πακέτο κρακεράκια που έτρωγε ο υπουργός Υγείας και στη συνέχεια έδωσε στις συνεργάτιδές του, γεγονός που οδήγησε σε έντονη λεκτική αντιπαράθεση καθώς η βιντεοσκόπηση προκάλεσε την οργή του Υπουργού Υγείας και απευθύνθηκε στον προεδρεύοντα Γιάννη Πλακιωτάκη.
Γεωργιάδης: Γιατί έγραφε; Συγγνώμη, συγγνώμη. Κύριε πρόεδρε.
Κωνσταντοπούλου: Έχω τον λόγο κύριε πρόεδρε.
Γεωργιάδης: Με συγχωρείτε. κ. πρόεδρε… Να διαγράψει το βίντεο. Αν δεν έρθει ο πρόεδρος της βουλής εδώ, δεν το δέχομαι. Προσωπικά δεδομένα απαγορεύονται. Απαγορεύονται. Παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ πολύ.
Κωνσταντοπούλου: Κοίτα εδώ τραμπουκισμοί.
Γεωργιάδης: Να έρθει εδώ ο ΠτΒ.
Πλακιωτάκης: Διακόπτουμε τη συνεδρίαση.
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέβασε τελικά ώρες αργότερα το επίμαχο βίντεο με την εξής λεζάντα: «Θαυμάστε τους! Απέναντι στα fake της ΝΔ, που μόνο με ψέματα, πληρωμένα τρολ και προπαγάνδα προσπαθεί να κρυφτεί, εμείς θα δείχνουμε πάντα την αλήθεια!»
@zoekonstant ♬ πρωτότυπος ήχος – zoekonstant
Διαβάστε επίσης:
Λέσβος: Φυγαδεύτηκε ο Κέλλας – Τον «έσωσαν» Μουτζούρης και Αθανασίου
Για… Κρήτη ετοιμάζεται η Καρυστιανού
Πέθανε ένας από τους σοφέρ του Ανδρέα Παπανδρέου – Η σχέση εμπιστοσύνης που είχαν
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
