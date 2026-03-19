Κακλαμάνης: Έρχεται απαγόρευση της βιντεοσκόπησης στη Βουλή και αυστηροποίηση ποινών για τα παραπτώματα βουλευτών

Για τις αλλαγές στον Κανονισμό της Βουλής, που έρχονται μετά το Πάσχα, ενημέρωσε τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες ο Νικήτας Κακλαμάνης, στον απόηχο του χθεσινού επεισοδίου μεταξύ Κωνσταντοπούλου και Γεωργιάδη.

Υπενθυμίζεται ότι χθες ξέσπασε καβγάς όταν ο Άδωνης Γεωργιάδης εντόπισε την Ζωή Κωνσταντοπούλου να τον βιντεοσκοπεί με το κινητό της, λίγο πριν ξεκινήσει η διαδικασία για την εκλογή νέου αντιπροέδρου.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Βουλής, οι αλλαγές θα περιλαμβάνουν ρητή απαγόρευση της βιντεοσκόπησης εντός της Ολομέλειας, στις επιτροπές, αλλά και στους διαδρόμους του Κοινοβουλίου.

Όπως εξήγησε, όταν συντάχθηκε ο Κανονισμός της Βουλής, πριν από τέσσερις δεκαετίες επί Αλευρά, δεν υπήρχαν καν κινητά τηλέφωνα, επομένως δεν θα μπορούσε να είχε προβλεφθεί η ρητή απαγόρευση βιντεοσκόπησης και φωτογράφισης. Επισήμανε ωστόσο, πως στον Ποινικό Κώδικα ήδη προβλέπεται η απαγόρευση βιντεοσκόπησης χωρίς συναίνεση.

Σε αυτό το κλίμα, ανακοίνωσε πως οι αλλαγές, οι οποίες βρίσκονται ακόμη υπό επεξεργασία, θα αφορούν όχι μόνο την Ολομέλεια, αλλά και όλες τις επιτροπές όπως και τους διαδρόμους της Βουλής. Ακόμη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Βουλής, οι αλλαγές στον Κανονισμό θα αφορούν και την αυστηροποίηση των ποινών σε παραπτώματα βουλευτών.

Διαβάστε επίσης:

