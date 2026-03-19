ΠΕΜΠΤΗ 19.03.2026 16:25
Γερουλάνος: «Ελπίζω πως δεν είναι οριστικό το αντίο του Οδυσσέα στη Βουλή – Οι 13 βουλευτές που έδωσαν το «παρών» στην ομιλία Κωνσταντινόπουλου

Για κίνηση «σπάνιας πολιτικής ευθύνης» έκανε λόγο ο Παύλος Γερουλάνος σχολιάζοντας την κίνηση του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου να παραδώσει την έδρα του στο κόμμα μετά τη διαγραφή του.

Παίρνοντας τον λόγο λίγο μετά την αποχαιρετιστήρια ομιλία του Αρκά πολιτικού ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ σε μια αποστροφή της ομιλίας του εξήρε τη στάση του και εξέφρασε την ελπίδα να μην ήταν αυτό το οριστικό αντίο από το κοινοβούλιο. Ειδικότερα ανέφερε:

«Θα ήθελα να πω δυο λόγια για τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο. Η απόφαση του είναι μια κίνηση σπάνιας πολιτικής ευθύνης, σε μια χώρα που “παντρευόμαστε” την καρέκλα. Η ενέργεια του είναι ένα μάθημα προς όλους» είπε χαρακτηριστικά. «Και θέλω να ελπίζω πως δεν είναι το οριστικό αντίο του Οδυσσέα στο κοινοβούλιο» κατέληξε.

Σημειώνεται πως την ομιλία Κωνσταντινόπουλου παρακολούθησαν 13 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ οι οποίοι στη συνέχεια των αποχαιρέτισαν σε συναισθηματικά φορτισμένο κλίμα. Παρόντες ήταν λοιπόν οι Παύλος Γερουλάνος, Παύλος Χρηστίδης, Μανώλης Χριστοδουλάκης, Μιχάλης Κατρίνης, Γιώργος Νικητιάδης, Απόστολος Πάνας, Χριστίνα Σταρακά, Τάσος Νικολαΐδης, Ανδρέας Πουλάς, Ευαγγελία Λιακούλη, Κατερίνα Σπυριδάκη, Στέφανος Παραστατίδης και Πάρις Κουκουλόπουλος. Άπαντες οι βουλευτές τον χειροκρότησαν (όρθιοι μάλιστα οι Λιακούλη, Χριστοδουλάκης, Σταρακά και Νικολαϊδης), με εξαίρεση τον Γιώργο Νικητιάδη.

Διαβάστε επίσης

Έπεσε βαριά η διαγραφή του Οδυσσέα – και τα σχόλια υπέρ του – στη Χαριλάου

Κωνσταντινόπουλος σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες: «Σέβομαι τους θεσμούς, επιστρέφω στην κανονικότητα της ζωής μου»

Η Ζωή ανέβασε στο TikTok το βίντεο με τον Αδώνι και το κρακεράκι

Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία και Ιαπωνία δηλώνουν «έτοιμες να συμβάλλουν» στην ασφάλεια του Ορμούζ

Λίβανος: Σοκαριστικό βίντεο από τη στιγμή που ισραηλινός πύραυλος πέφτει δίπλα σε ρεπόρτερ του RT – Το unfair ουκρανικού δικτύου

Νέο δικαστικό «φρένο» στην αυθαιρεσία των funds – Προστασία των δανειοληπτών του νόμου Κατσέλη

Σάλος με την ατάκα του Δημάρχου Φυλής: «Μόνο ένας μ@λ@κ@ς μπορεί να λέει, φαντάσου τι θα γίνει αν έρθουν τα Logistics στα Λιόσια»

Ολονύχτια βρώμη σοκολάτας (νηστίσιμη)

Ciao… ΜΠΕΛΑ: Οι επιπτώσεις των πολέμων στα Jumbo, ο ρόλος της Κίνας και το μέλλον της αυτοκρατορίας του Απόστολου Βακάκη

Το μυστήριο με τη νέα δικογραφία για ΟΠΕΚΕΠΕ, το δίδυμο Δένδιας – Πιερρακάκης, η παραπομπή Ζαχαριάδη με στόχο… Τσίπρα και ο Πάρις κόντρα στην Όλγα    

