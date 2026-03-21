Θάνατος 63χρονου σε τροχαίο στη Βουλή: Ο αστυνομικός ζήτησε συγνώμη αλλά… ρίχνει τις ευθύνες στο θύμα (Video)

Την κατάθεση του αστυνομικού που ενεπλάκη στο τροχαίο δυστύχημα μπροστά στη Βουλή, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 63χρονου, παρουσιάζουν οι «Εξελίξεις Τώρα».

Η μαρτυρία του έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς διακρίνεται μία προσπάθεια ενοχοποίησης του θύματος ή συμψηφισμού των ευθυνών.

Η κατάθεση του αστυνομικού

Στο προοίμιο, ο αστυνομικός ζητά συγνώμη από την οικογένεια, αρνούμενος όμως τις κατηγορίες περί επικίνδυνης οδήγησης.

«Όμως και ειδικώς προς την αποδιδόμενη κατηγορία της θανατηφόρας επικίνδυνης οδήγησης, την αρνούμαι ρητά».

Ο ίδιος μάλιστα υποστηρίζει πως ο λόγος για τον όποιο παραβίασε τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας σχετίζεται με το γεγονός πως είχε δει ύποπτο όχημα.

«Πλησιάζοντας στη συμβολή με τη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας και σε σχετικά κοντινή απόσταση από αυτή, αντιλήφθηκα ότι στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση την οδό Ριζάρη εκινείτο ένα όχημα που έκρινα ύποπτο. Έχοντας ενεργοποιήσει τον φάρο, ο οδηγός του αγνώστου σε μένα οχήματος επέκτησε αμέσως οπτική επαφή μαζί μου και εν συνεχεία αναπτύσσοντας ταχύτητα συνέχισε ευθεία την πορεία του».

Η περιγραφή που δίνει εξοργίζει, καθώς ρίχνει ευθύνες στο θύμα.

«Πίστεψα βάσιμα ότι ο οδηγός της αντιθέτως κινούμενης δίκυκλης μοτοσικλέτας θα ελαττώσει έστω την ταχύτητα του και θα κινηθεί προς τη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, αντιλαμβανόμενος όχημα άμεσης ανάγκης. Πλην όμως ο οδηγός της δίκυκλης μοτοσικλέτας συνέχισε να κινείται με την ίδια ταχύτητα παρεκκλίνοντας μάλιστα της πορείας του προς τα αριστερά».

Μάλιστα υποστηρίζει πως ο 63χρονος ήταν αυτός που παρέκκλινε της πορείας του προκαλώντας το τροχαίο.

«Σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσα να φανταστώ ότι θα παρέκκλινε μάλιστα της πορείας του προς τα αριστερά, δηλαδή προς τον ορατό σε εκείνον κίνδυνο».

Ο ίδιος μάλιστα δηλώνει και αυτός θύμα:

«Εν προκειμένω με τις παραβάσεις του ΚΟΚ για τις οποίες κατηγορούμαι, κατέστην ταυτόχρονα ισότιμο εν δυνάμει θύμα της δικής μου συμπεριφοράς».

