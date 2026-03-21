Κιλκις: Απατεώνες άρπαξαν από ηλικιωμένη χρυσές λίρες, χρήματα και κοσμήματα

Εξιχνιάστηκε, μετά από έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς, απάτη που έγινε πριν από λίγες μέρες στο Κιλκίς. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός άνδρα, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.
Ο ίδιος μαζί με συνεργό του, προσποιούμενοι τους τεχνικούς και με το πρόσχημα επίλυσης δήθεν βλάβης στον λέβητα πετρελαίου, κατάφεραν να εξαπατήσουν ηλικιωμένη γυναίκα στο Κιλκίς. Συνολικά της απέσπασαν 14 χρυσές λίρες, το χρηματικό ποσό των 600 ευρώ και διάφορα κοσμήματα, ενώ στη συνέχεια διέφυγαν. Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται.
