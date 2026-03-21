Δολοφονία στην Καλαμαριά: Προφυλακίστηκε και ο 19χρονος φίλος του Κλεομένη

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε, μετά την απολογία του, ο 19χρονος ο οποίος ήταν παρών στο φονικό επεισόδιο της Καλαμαριάς, που στοίχισε τη ζωή στον 20χρονο οπαδό του ΠΑΟΚ.
Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, σε βαθμό κακουργήματος, και για συμμορία, διακεκριμένη περίπτωση επικίνδυνης σωματικής βλάβης, κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη με τις επιβαρυντικές διατάξεις του αθλητικού νόμου.
Κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις κατηγορίες.
Σύμφωνα με το grtimes.gr, ο 19χρονος, μαζί με ένα ακόμη άγνωστο άτομο, ήταν μαζί με τον άτυχο Κλεομένη, το μοιραίο βράδυ της Πέμπτης 12 Μαρτίου, στον τόπο του εγκλήματος.
Ήδη ο 23χρονος δράστης- οπαδός του Άρη- ο οποίος μαχαίρωσε τον 20χρονο οπαδό του ΠΑΟΚ, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και οδηγήθηκε στη φυλακή.
Ανέφερε ότι δέχθηκε αιφνιδιαστική επίθεση από ομάδα ατόμων που τον ξυλοκόπησαν ενώ επέστρεφε στο σπίτι του και πως αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει το μαχαίρι χωρίς να γνωρίζει ποιον χτύπησε ή τη σοβαρότητα του τραυματισμού.
Σοκ και αποτροπιασμό προκαλεί η συνομιλία, αμέσως μετά το αιματηρό περιστατικό, που περιήλθε στη διάθεση των Αρχών.
Στη συνομιλία καταγράφονται μεταξύ άλλων οι εξής φράσεις:
