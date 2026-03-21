ΣΑΒΒΑΤΟ 21.03.2026 15:19
Ρόδος: Χωρίς νερό η Ιαλυσός λόγω βλάβης σε αγωγό – Αυτοκίνητο έπεσε στην τρύπα που δημιουργήθηκε

Σε τρύπα που άνοιξε στο οδόστρωμα από αγωγό ύδρευσης που έσπασε, έπεσε πριν από λίγη ώρα, διερχόμενο αυτοκίνητο, στην περιοχή της παλιάς «Άνοιξης» στην Ιαλυσό.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου ευτυχώς είναι καλά στην υγεία του, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει συνεργεία της ΔΕΥΑΡ. Μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης της βλάβης, μεγάλο τμήμα της Ιαλυσού θα αντιμετωπίσει προβλήματα υδροδότησης.

Για το περιστατικό, από τη ΔΕΥΑΡ εκδόθηκε πριν από λίγα λεπτά, η ακόλουθη ανακοίνωση:

«Μετά από θραύση του κεντρικού καταθλιπτικού αγωγού ύδρευσης στην περιοχή της Ιαλυσού, προκλήθηκε έντονη αναμόχλευση του εδάφους στο σημείο της ρωγμής, με αποτέλεσμα την καθίζηση του εδάφους και την πτώση οχήματος εντός του σημείου.

Τα συνεργεία της ΔΕΥΑΡ βρίσκονται ήδη στο σημείο και προχωρούν στις απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης της βλάβης.

Ενημερώνουμε ότι για την ολοκλήρωση των εργασιών θα πραγματοποιηθεί έκτακτη διακοπή υδροδότησης σε μεγάλο τμήμα της Ιαλυσού.

Ο εν λόγω καταθλιπτικός αγωγός στο σύνολο του αντικαθίσταται στο πλαίσιο έργου «Αντικατάσταση Καταθλιπτικού Αγωγού Ιαλυσού» προϋπολογισμού 1.055.000 €, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, με στόχο την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος και την αποτροπή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον, αλλά και να διασφαλιστεί η ομαλή πλέον υδροδότηση του οικισμού.

Σε ό,τι αφορά το όχημα που υπέστη ζημιές, αναμένεται η δήλωση του ιδιοκτήτη, προκειμένου να κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες αποζημίωσης.

Η ΔΕΥΑΡ ζητά την κατανόηση των πολιτών για την προσωρινή ταλαιπωρία και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταχεία αποκατάσταση της υδροδότησης».

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Κατασχέθηκαν περισσότερες από 5.200 κάψουλες και 360 ενέσιμα φιαλίδια από το κύκλωμα με τα αναβολικά – Συνελήφθη και ο TikToker

Χαλκιδική: Θρίλερ με το πτώμα γυναίκας στην κόκκινη βαλίτσα – «Φοβάμαι πως είναι η κόρη μου» (Video)

Πατέρας του 7χρονου που τραυματίστηκε σοβαρά στη Βέροια: «Έπαιζε με άλλα παιδιά, σκόνταψε και χτύπησε το κεφάλι του»

ΕΛΛΑΔΑ

Εξιχνιάστηκε κύκλωμα που διακινούσε λαθραία τσιγάρα – Ένα εκατομμύριο ευρώ η ζημιά για το Δημόσιο, δύο συλλήψεις

ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανός στρατηγός μετά την επίθεση στη βάση Ντιέγκο Γκαρσία: «Οι ιρανικοί πύραυλοι πιο ισχυροί από ό,τι εκτιμούσαμε»

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα μπορούσε να φύγει κανείς χωρίς να πάρει τα ζώα του μαζί»: Συνάντηση Μητσοτάκη με Έλληνες που επαναπατρίστηκαν από τη Μέση Ανατολή

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Γιάνης Βαρουφάκης έγινε… techno κομμάτι σε κλαμπ της Ρωσίας (Video)

ΕΛΛΑΔΑ

Ιδιωτικά σχολεία: Σε ποιους διεθνείς ομίλους πέρασαν τα μεγάλα εκπαιδευτήρια και ποια έμειναν σε εγχώρια χέρια

ΚΟΣΜΟΣ

«Καμπανάκι» από τον CEO της Rheinmetall: Τα αποθέματα πυραύλων έχουν σχεδόν εξαντληθεί 

ΕΛΛΑΔΑ

Η Θεσσαλονίκη κοιτάζει ψηλότερα: Η μεγάλη ανάπλαση στα Κεραμεία Αλλατίνη και ο ουρανοξύστης που θα «βλέπει» αφ' υψηλού το Λευκό Πύργο

CUCINA POVERA

Όλα τα βήματα και τα μυστικά για τη σωστή αφαλάτωση του παστού μπακαλιάρου

ΥΓΕΙΑ

Καρδιά: Με ποιες τροφές θα «ξεβουλώσετε» τις αρτηρίες σας

