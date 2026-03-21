Ρόδος: Χωρίς νερό η Ιαλυσός λόγω βλάβης σε αγωγό – Αυτοκίνητο έπεσε στην τρύπα που δημιουργήθηκε

Σε τρύπα που άνοιξε στο οδόστρωμα από αγωγό ύδρευσης που έσπασε, έπεσε πριν από λίγη ώρα, διερχόμενο αυτοκίνητο, στην περιοχή της παλιάς «Άνοιξης» στην Ιαλυσό.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου ευτυχώς είναι καλά στην υγεία του, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει συνεργεία της ΔΕΥΑΡ. Μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης της βλάβης, μεγάλο τμήμα της Ιαλυσού θα αντιμετωπίσει προβλήματα υδροδότησης.

Για το περιστατικό, από τη ΔΕΥΑΡ εκδόθηκε πριν από λίγα λεπτά, η ακόλουθη ανακοίνωση:

«Μετά από θραύση του κεντρικού καταθλιπτικού αγωγού ύδρευσης στην περιοχή της Ιαλυσού, προκλήθηκε έντονη αναμόχλευση του εδάφους στο σημείο της ρωγμής, με αποτέλεσμα την καθίζηση του εδάφους και την πτώση οχήματος εντός του σημείου.

Τα συνεργεία της ΔΕΥΑΡ βρίσκονται ήδη στο σημείο και προχωρούν στις απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης της βλάβης.

Ενημερώνουμε ότι για την ολοκλήρωση των εργασιών θα πραγματοποιηθεί έκτακτη διακοπή υδροδότησης σε μεγάλο τμήμα της Ιαλυσού.

Ο εν λόγω καταθλιπτικός αγωγός στο σύνολο του αντικαθίσταται στο πλαίσιο έργου «Αντικατάσταση Καταθλιπτικού Αγωγού Ιαλυσού» προϋπολογισμού 1.055.000 €, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, με στόχο την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος και την αποτροπή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον, αλλά και να διασφαλιστεί η ομαλή πλέον υδροδότηση του οικισμού.

Σε ό,τι αφορά το όχημα που υπέστη ζημιές, αναμένεται η δήλωση του ιδιοκτήτη, προκειμένου να κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες αποζημίωσης.

Η ΔΕΥΑΡ ζητά την κατανόηση των πολιτών για την προσωρινή ταλαιπωρία και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταχεία αποκατάσταση της υδροδότησης».

