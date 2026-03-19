ΠΕΜΠΤΗ 19.03.2026 18:11
Δίωξη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη στους δύο φίλους του Κλεομένη

Με κακουργηματική δίωξη βαρύνονται τα δύο άτομα που φαίνεται να ήταν παρόντες στο αιματηρό επεισόδιο που στοίχισε τη ζωή στον 20χρονο Κλεομένη, πριν από μία εβδομάδα, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για τον 19χρονο που είχε παραδοθεί αυτοβούλως στις Αρχές κι ένα ακόμη πρόσωπο που αναζητείται.

Εξετάζοντας σχετικό αίτημα που είχε υποβάλει στην 1η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης η υπεράσπιση του 23χρονου, καθ ομολογίαν δράστη της ανθρωποκτονίας, για αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε κακούργημα, η Εισαγγελική Αρχή προχώρησε στην άσκηση δίωξης εις βάρος των δύο αυτών ατόμων για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη.

Εκτός από την κατηγορία αυτή, σε βαθμό κακουργήματος, αντιμετωπίζουν επιπλέον τις πλημμεληματικές πράξεις της συμμορίας και της κατοχής αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματικές βλάβες- η δεύτερη με τις επιβαρυντικές διατάξεις του νέου Αθλητικού Νόμου.

Προθεσμία για να απολογηθεί το Σάββατο πήρε ο 19χρονος

Υπό τις συνθήκες αυτές, ο 19χρονος που κρατείται από την περασμένη Κυριακή και επρόκειτο να απολογηθεί σήμερα στην ανακρίτρια, πήρε προθεσμία για να δώσει εξηγήσεις το πρωί του Σαββάτου, οπότε θα αποφασιστεί η ποινική του μεταχείριση. Αφέθηκε ελεύθερος μέχρι τότε λόγω παρέλευσης του μέγιστου προβλεπόμενου χρόνου κράτησης.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το παραπάνω αίτημα περί αναβάθμισης της κατηγορίας συνδέεται με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης στην οποία υπεβλήθη ο 23χρονος όπου φέρονται να περιγράφονται χτυπήματα στο κεφάλι, το πρόσωπο και το σώμα από απροσδιόριστα όργανα-αντικείμενα. Ο 23χρονος, απολογούμενος χθες στην ανακρίτρια, ισχυρίστηκε ότι τέλεσε το έγκλημα σε καθεστώς άμυνας κατά την επίθεση που δέχθηκε έξω από το σπίτι του.

