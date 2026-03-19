Βέροια: Σε κρίσιμη κατάσταση η 24χρονη που βρέθηκε ξυλοκοπημένη σε πιλοτή – Στο «σκοτάδι» οι έρευνες, η έκκληση της αδελφής της

Σε πολύ σοβαρή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται, διασωληνωμένη σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου η 24χρονη που βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένη το βράδυ της περασμένης Τρίτης σε πιλοτή πολυκατοικίας στη Βέροια.

Η κατάσταση της υγείας της χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη, με τους γιατρούς να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο σοβαρών και μόνιμων επιπλοκών.

Η αδελφή της 24χρονης καλεί όποιον μπορεί να βοηθήσει να απευθυνθεί στις Αρχές.

«Οι γιατροί μάς είπαν ότι είναι σε αρκετά κρίσιμη κατάσταση. Κίνδυνος υπάρχει, είναι πολύ σοβαρός. Η εικόνα της είναι πάρα πολύ άσχημη, ακόμη και να επιβιώσει ενδέχεται να μείνει ανάπηρη ή τυφλή», ανέφερε χαρακτηριστικά η αδελφή της.

«Δεν ξέρω γιατί ήταν εκεί, ούτε κοντά στο σπίτι είναι. Δεν ξέρει κανείς τίποτα. Θέλω να μαθευτεί, θέλω να μιλήσει όποιος ξέρει κάτι. Είναι κατοικημένη περιοχή και εμάς μας κάνει εντύπωση ότι δεν άκουσε κανείς τίποτα», πρόσθεσε η αδελφή της, μιλώντας στο Mega.

Μέσα από δημόσια έκκληση, η ίδια ζητά από οποιονδήποτε γνωρίζει το παραμικρό να επικοινωνήσει με τις Αρχές, τονίζοντας πως το περιστατικό σημειώθηκε σε κατοικημένη περιοχή, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο αινιγματική την απουσία μαρτύρων.

Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τις συνθήκες του άγριου ξυλοδαρμού.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις ωστόσο, το κίνητρο της ληστείας φαίνεται να αποκλείεται, καθώς η 24χρονη βρέθηκε να έχει στην κατοχή της τόσο το ρολόι όσο και το πορτοφόλι της.

Παράλληλα, στο «μικροσκόπιο» των ερευνών βρίσκεται και το ενδεχόμενο η γυναίκα να δέχθηκε την επίθεση σε διαφορετικό σημείο και στη συνέχεια να μεταφέρθηκε στην πιλοτή όπου εντοπίστηκε.

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ για τη διαλεύκανση της υπόθεσης συνεχίζονται.

