search
ΠΕΜΠΤΗ 19.03.2026 12:47
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.03.2026 11:03

Καταδίκη νεαρού για απίστευτη απάτη στον Βόλο – Παρίστανε τον γιατρό και άρπαξε 10.000 ευρώ από ηλικιωμένη

19.03.2026 11:03
DIKASTIRIO

Σε ποινή φυλάκισης ενός έτους με αναστολή καταδίκασε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου έναν 25χρονο από την περιοχή Φαρσάλων, ο οποίος κατηγορούνταν για απάτη κατά συναυτουργία ιδιαίτερα μεγάλης αξίας.

Σύμφωνα με το magnesianews ο νεαρός, σε συνεργασία με άγνωστο συνεργό του, κατάφερε να εξαπατήσει μια 77χρονη από τη Νέα Αγχίαλο στις 20 Δεκεμβρίου, αποσπώντας της χρήματα και τιμαλφή αξίας περίπου 10.000 €.

Συγκεκριμένα άγνωστος τηλεφώνησε στη γυναίκα, της είπε ότι είναι γιατρός, η κόρης της έπεσε θύμα τροχαίου ατυχήματος και έπρεπε να μπει επειγόντως στο χειρουργείο.

Η γυναίκα πείστηκε και στον πανικό της συγκέντρωσε τα χρήματα και άλλα αντικείμενα αξίας που είχε στο σπίτι και τα παρέδωσε στον 25χρονο, που πήγε στο σπίτι της.

Η παθούσα κατέθεσε ως μάρτυρας στο Δικαστήριο, είπε πως την εξαπάτησαν και αναγνώρισε τον 25χρονο από φωτογραφίες που της έδειξαν στην αστυνομία όταν κατήγγειλε την απάτη.

Διαβάστε επίσης:

Αποσυμφόρηση ή μετατόπιση του προβλήματος; Τα ερωτήματα γύρω από τις αποφυλακίσεις αλλοδαπών κρατουμένων

Μητέρα καταγγέλλει διευθύντρια σχολείου για περιθωριοποίηση της ΑμεΑ κόρης της: «Δεν την αφήνει να βγει στο προαύλιο» (Video)

Συνελήφθη 23χρονος για επικίνδυνη οδήγηση: Αναρτούσε βίντεο στα social media με σούζες και ιλιγγιώδη ταχύτητα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
marines_new
ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Χερσαίες επιθέσεις στο Ιράν εξετάζουν οι ΗΠΑ – Φόβοι για τεράστιες απώλειες

tempi_unnel
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Νέα διακοπή στη δίκη για τα βίντεο λόγω κωλύματος της προέδρου

malliotaki-iliadi-new
LIFESTYLE

Μαλλιωτάκη για δηλώσεις Ηλιάδη: «Ο Μπάμπης Λαζαρίδης ήταν μαζί μου όταν γνωρίστηκαν – Δεν ήταν βίαιος απέναντί μου (Video)

air france new
ΚΟΣΜΟΣ

Σε πίεση οι αεροπορικές από τον πόλεμο – Ακυρώνουν δρομολόγια και αυξάνουν τα εισιτήρια, λόγω των τιμών στα καύσιμα

Beige-Gray-Pastel-Modern-Aesthetic-Minimalist-Photo-Collage-Facebook-Cover-2
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα SUV σαρώνουν στην Ελλάδα – 7 στα 10 νέα αυτοκίνητα είναι SUV

Δείτε όλες τις ειδήσεις
stegastika daneia 77- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο δικαστικό «φρένο» στην αυθαιρεσία των funds – Προστασία των δανειοληπτών του νόμου Κατσέλη

xristos pappous dimarxow fylis – new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σάλος με την ατάκα του Δημάρχου Φυλής: «Μόνο ένας μ@λ@κ@ς μπορεί να λέει, φαντάσου τι θα γίνει αν έρθουν τα Logistics στα Λιόσια»

overnight_oats
CUCINA POVERA

Ολονύχτια βρώμη σοκολάτας (νηστίσιμη)

jumbo 665- new
BUSINESS

Ciao… ΜΠΕΛΑ: Οι επιπτώσεις των πολέμων στα Jumbo, ο ρόλος της Κίνας και το μέλλον της αυτοκρατορίας του Απόστολου Βακάκη

dendias- pierrakakis- zaxariadis- markogiannaki – new
ΚΑΛΧΑΣ

Το μυστήριο με τη νέα δικογραφία για ΟΠΕΚΕΠΕ, το δίδυμο Δένδιας – Πιερρακάκης, η παραπομπή Ζαχαριάδη με στόχο… Τσίπρα και ο Πάρις κόντρα στην Όλγα    

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 19.03.2026 12:47
marines_new
ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Χερσαίες επιθέσεις στο Ιράν εξετάζουν οι ΗΠΑ – Φόβοι για τεράστιες απώλειες

tempi_unnel
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Νέα διακοπή στη δίκη για τα βίντεο λόγω κωλύματος της προέδρου

malliotaki-iliadi-new
LIFESTYLE

Μαλλιωτάκη για δηλώσεις Ηλιάδη: «Ο Μπάμπης Λαζαρίδης ήταν μαζί μου όταν γνωρίστηκαν – Δεν ήταν βίαιος απέναντί μου (Video)

1 / 3