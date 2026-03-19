Καταδίκη νεαρού για απίστευτη απάτη στον Βόλο – Παρίστανε τον γιατρό και άρπαξε 10.000 ευρώ από ηλικιωμένη

Σε ποινή φυλάκισης ενός έτους με αναστολή καταδίκασε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου έναν 25χρονο από την περιοχή Φαρσάλων, ο οποίος κατηγορούνταν για απάτη κατά συναυτουργία ιδιαίτερα μεγάλης αξίας.

Σύμφωνα με το magnesianews ο νεαρός, σε συνεργασία με άγνωστο συνεργό του, κατάφερε να εξαπατήσει μια 77χρονη από τη Νέα Αγχίαλο στις 20 Δεκεμβρίου, αποσπώντας της χρήματα και τιμαλφή αξίας περίπου 10.000 €.

Συγκεκριμένα άγνωστος τηλεφώνησε στη γυναίκα, της είπε ότι είναι γιατρός, η κόρης της έπεσε θύμα τροχαίου ατυχήματος και έπρεπε να μπει επειγόντως στο χειρουργείο.

Η γυναίκα πείστηκε και στον πανικό της συγκέντρωσε τα χρήματα και άλλα αντικείμενα αξίας που είχε στο σπίτι και τα παρέδωσε στον 25χρονο, που πήγε στο σπίτι της.

Η παθούσα κατέθεσε ως μάρτυρας στο Δικαστήριο, είπε πως την εξαπάτησαν και αναγνώρισε τον 25χρονο από φωτογραφίες που της έδειξαν στην αστυνομία όταν κατήγγειλε την απάτη.

