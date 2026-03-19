search
ΠΕΜΠΤΗ 19.03.2026 10:49
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.03.2026 09:08

Συνελήφθη 23χρονος για επικίνδυνη οδήγηση: Αναρτούσε βίντεο στα social media με σούζες και ιλιγγιώδη ταχύτητα

Στη σύλληψη ενός 23χρονου αναβάτη μοτοσικλέτας προχώρησαν αστυνομικοί της Τροχαίας, μετά τον εντοπισμό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο καταγράφεται να πραγματοποιεί επικίνδυνους ελιγμούς σε κεντρικούς δρόμους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο νεαρός εμφανιζόταν σε δημοφιλή social media να κινείται με ιλιγγιώδη ταχύτητα, πραγματοποιώντας «σούζα» με τη μοτοσικλέτα του για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο τόσο τον εαυτό του όσο και άλλους οδηγούς.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν το επίμαχο υλικό στο διαδίκτυο, το ανέλυσαν και κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον δράστη.

Στη συνέχεια προχώρησαν στον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ αντιμετωπίζει κατηγορίες και για προτροπή σε τέλεση αδικήματος.

Όπως προκύπτει από το υλικό, σε άλλο βίντεο φέρεται να δίνει οδηγίες σε άλλους αναβάτες για το πώς να εκτελούν παρόμοιους επικίνδυνους ελιγμούς.

Κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής προβολής του βίντεο, οι παρουσιαστές σχολίασαν την επικινδυνότητα της συμπεριφοράς, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για πράξεις που συνιστούν «δημόσιο κίνδυνο», καθώς πραγματοποιούνται σε πολυσύχναστους δρόμους και όχι σε ελεγχόμενο περιβάλλον.

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Δείτε όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3