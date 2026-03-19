Τραμ: Σε λειτουργία από σήμερα οι στάσεις «Λεωφόρος Βουλιαγμένης», «Ζάππειο» και «Σύνταγμα»

Σε πλήρη λειτουργία επανέρχονται από σήμερα, Πέμπτη 19 Μαρτίου, οι στάσεις Τραμ «Λεωφόρος Βουλιαγμένης», «Ζάππειο» και «Σύνταγμα», σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ.

Παράλληλα, αποκαθίσταται η κυκλοφορία σε ολόκληρη τη Γραμμή 6 «Πικροδάφνη – Σύνταγμα».

Υπενθυμίζεται ότι η κυκλοφορία στο τμήμα «Σύνταγμα – Φιξ» είχε διακοπεί προσωρινά, κατόπιν αιτήματος της εταιρείας Ανάπλαση Δημοσίων Χώρων Α.Ε., προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας.

