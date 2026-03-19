Η σύγκρουση ψυχρών μαζών του Βορρά και μεταφοράς σκόνης του Νότου… με φόντο τις βροχές!

Βρισκόμαστε στην καρδιά ενός ιδιότυπου καιρικού «πολέμου», όπου οι παγωμένες ανάσες του Βορρά συγκρούονται με τη σκόνη της Αφρικής, δημιουργώντας ένα σκηνικό όπου οι εποχές μοιάζουν να μπερδεύονται ανάμεσα σε φθινόπωρο και χειμώνα. Το διήμερο που διανύουμε καθορίζεται από ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό που σχηματίστηκε στο νότιο Ιόνιο και κινείται προς την Κρήτη, σε συνδυασμό με μια σιβηρική ψυχρή εισβολή. Το αποτέλεσμα; Συννεφιασμένος ουρανός, βροχές, καταιγίδες, αλλά και χιόνια στα ορεινά. Γι’ αυτό, κρατήστε ομπρέλες και ξεθάψτε τα ζεστά ρουχαλάκια σας, καθώς η αίσθηση του κρύου θα είναι έντονη και οι θυελλώδεις βοριάδες θα κυριαρχήσουν.

Πολλοί αναρωτιούνται: «Γιατί ενώ έχουμε βοριάδες, έχουμε ταυτόχρονα μεταφορά σκόνης από την Αίγυπτο και τη Λιβύη;» Η απάντηση κρύβεται ψηλότερα στην ατμόσφαιρα! Άλλος άνεμος μπορεί να πνέει κοντά στο έδαφος και άλλος στα μεσαία στρώματα. Η αφρικανική σκόνη ταξιδεύει σε ύψη 1 έως 3 χιλιομέτρων, όπου επικρατούν νότια ρεύματα μπροστά από τα βαρομετρικά χαμηλά. Έτσι, ενώ εμείς στην επιφάνεια νιώθουμε τον βοριά, πιο ψηλά το ρεύμα από τη Λιβύη μεταφέρει τη σκόνη, η οποία συναντά τις νεφώσεις και μας δίνει αυτές τις ενοχλητικές λασποβροχές. Μην πλύνετε τα αυτοκίνητά σας πριν το Σάββατο, καθώς το φαινόμενο θα εξασθενήσει από τότε!

Σήμερα, βροχές αναμένονται στη Δυτική Μακεδονία, στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, στο Ιόνιο, το Αιγαίο και την Κρήτη. Πιθανότητα καταιγίδων υπάρχει κυρίως για το νότιο Ιόνιο και τα δυτικά της Πελοποννήσου, ενώ χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Η θερμοκρασία θα πέσει κι άλλο, έως και 5 βαθμούς, φτάνοντας τους 12-14°C στα βόρεια και κεντρικά, και τους 15-17°C στη νότια χώρα, ενώ τοπικά στα Δωδεκάνησα ίσως αγγίξει τους 18°C.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά βορειοανατολικοί έως 6 μποφόρ και στο βόρειο Αιγαίο έως 8 μποφόρ, ενώ στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί έως 6 μποφόρ.

Στην Αττική, αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, βορειοανατολικούς ανέμους 5 μποφόρ (στα ανατολικά έως 6-7 μποφόρ) και τη θερμοκρασία να μην ξεπερνά τους 13°C.

Στη Θεσσαλονίκη, θα έχουμε αυξημένες νεφώσεις με ψιλόβροχα μετά το μεσημέρι και λίγα χιόνια στα ορεινά του νομού, με μεταβλητούς ανέμους 3-4 μποφόρ και το θερμόμετρο στους 14°C.

Αύριο, τα φαινόμενα θα εντοπίζονται κυρίως στο Αιγαίο, την Κρήτη και τα ανατολικά τμήματα της Στερεάς και της Πελοποννήσου, με σταδιακή εξασθένηση, αν και οι βοριάδες στο Αιγαίο θα πνέουν σε επίπεδα θύελλας, φτάνοντας τα 8-9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παραμείνει καθηλωμένη στους 12-14°C σχεδόν σε όλη τη χώρα.

Όσο για την 25η Μαρτίου, ο άστατος καιρός φαίνεται πως θα μας συντροφεύει και την επόμενη εβδομάδα. Τα μέχρι στιγμής δεδομένα δείχνουν ότι η κακοκαιρία ενδέχεται να επηρεάσει και την ημέρα της εθνικής μας επετείου με βροχές, αν και με μια μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Επειδή όμως ο Μάρτιος είναι ένας άκρως ατμοσφαιρικά ασταθής μήνας, θα επικαιροποιούμε τις συνθήκες μέρα με τη μέρα για να γνωρίζουμε πώς θα διεξαχθούν οι παρελάσεις μας.

