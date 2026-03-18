Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Επαναπατρίστηκαν 101 Έλληνες με 45 κατοικίδια από το Άμπου Ντάμπι (Photos/Video)

Ελληνικό έδαφος πάτησαν μετά από ημέρες αγωνίας περίπου 100 Έλληνες που επέστρεψαν από το Άμπου Ντάμπι, μαζί με τα κατοικίδια τους, μέσω της ειδικής επιχείρησης «Κιβωτός» του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών.

Ειδικότερα, πρόκειται για 101 επιβάτες και 45 κατοικίδια, εκ των οποίων τα 42 ήταν μέσα στην καμπίνα του αεροπλάνου. Η πτήση επαναπατρισμού ξεκίνησε στις 13:30 και προσγειώθηκε στο Ελευθέριος Βενιζέλος στις 18:45.

«Τα ζώα μας δεν είναι αποσκευές»

«Πραγματοποιήθηκε από το υπουργείο Εξωτερικών για πρώτη φορά, πτήση επαναπατρισμού Ελλήνων με τα ζώα συντροφιάς τους. Τα ζώα μας δεν είναι αποσκευές, αποτελούν μέλη της οικογένειάς μας και αυτό η ελληνική κυβέρνηση το κάνει σήμερα πραγματικότητα» δήλωσε στο πρακτορείο Orange Press, ο Νίκος Χρυσάκης, ειδικός γραμματέας για την Προστασία των Ζώων του υπουργείου Εσωτερικών. Σύμφωνα με τον κ. Χρυσάκη, υπάρχουν πλέον σαφή πρωτόκολλα «ώστε να διαχειριστούμε αντίστοιχες περιπτώσεις και στο μέλλον».

«Είχαμε ένα πολύ ωραίο γκρουπ, δώσαμε το 100%, κάναμε τα χαρτιά για τα ζωάκια σε μηδέν χρόνο, για να μπορέσουμε να έρθουμε στην πατρίδα μας με τα παιδάκια μας, είναι κομμάτι της ζωής μας, δεν μπορούσαμε να τα αφήσουμε εκεί» δήλωσε μια γυναίκα που έφτασε με το σκυλάκι της στην Αθήνα, από το Άμπου Ντάμπι.

