search
ΤΕΤΑΡΤΗ 18.03.2026 23:20
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Επαναπατρίστηκαν 101 Έλληνες με 45 κατοικίδια από το Άμπου Ντάμπι (Photos/Video)

Ελληνικό έδαφος πάτησαν μετά από ημέρες αγωνίας περίπου 100 Έλληνες που επέστρεψαν από το Άμπου Ντάμπι, μαζί με τα κατοικίδια τους, μέσω της ειδικής επιχείρησης «Κιβωτός» του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών.

Ειδικότερα, πρόκειται για 101 επιβάτες και 45 κατοικίδια, εκ των οποίων τα 42 ήταν μέσα στην καμπίνα του αεροπλάνου. Η πτήση επαναπατρισμού ξεκίνησε στις 13:30 και προσγειώθηκε στο Ελευθέριος Βενιζέλος στις 18:45.

«Τα ζώα μας δεν είναι αποσκευές»

«Πραγματοποιήθηκε από το υπουργείο Εξωτερικών για πρώτη φορά, πτήση επαναπατρισμού Ελλήνων με τα ζώα συντροφιάς τους. Τα ζώα μας δεν είναι αποσκευές, αποτελούν μέλη της οικογένειάς μας και αυτό η ελληνική κυβέρνηση το κάνει σήμερα πραγματικότητα» δήλωσε στο πρακτορείο Orange Press, ο Νίκος Χρυσάκης, ειδικός γραμματέας για την Προστασία των Ζώων του υπουργείου Εσωτερικών. Σύμφωνα με τον κ. Χρυσάκη, υπάρχουν πλέον σαφή πρωτόκολλα «ώστε να διαχειριστούμε αντίστοιχες περιπτώσεις και στο μέλλον».

«Είχαμε ένα πολύ ωραίο γκρουπ, δώσαμε το 100%, κάναμε τα χαρτιά για τα ζωάκια σε μηδέν χρόνο, για να μπορέσουμε να έρθουμε στην πατρίδα μας με τα παιδάκια μας, είναι κομμάτι της ζωής μας, δεν μπορούσαμε να τα αφήσουμε εκεί» δήλωσε μια γυναίκα που έφτασε με το σκυλάκι της στην Αθήνα, από το Άμπου Ντάμπι.

Διαβάστε επίσης:

Παλλήνη: Αντιδήμαρχος με 6 δάχτυλα – Το Photoshop ήταν… απρόσεκτο (φωτό)

Συναγερμός στο Παίδων: 3χρονο παιδί κατάπιε ξυράφι – Υπεβλήθη σε εσπευσμένο χειρουργείο

Αποκαλύψεις-σοκ μετά τη δολοφονία 20χρονου στην Καλαμαριά: Οι συνομιλίες που εξετάζει η αστυνομία και το μυστηριώδες τηλεφώνημα – «Μακάρι να πεθάνει»





Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Μειώνει τους φόρους στα καύσιμα για τις επόμενες τρεις εβδομάδες

ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Καμία ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ χωρίς εκεχειρία – Γιατί ο στρατός δεν λύνει το πρόβλημα

ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικό χτύπημα στη μεγαλύτερη εγκατάσταση LNG στο Κατάρ – Σε σκάφη του Ιράν στην Κασπία επιτέθηκε το Ισραήλ – Live οι εξελίξεις

ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νεκρός άνδρας που έπεσε από προβολέα σε γήπεδο των Αμπελοκήπων

ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία 20χρονου στην Καλαμαριά: Βαριά χτυπημένος ο 23χρονος κατηγορούμενος – Τι έδειξε η ιατροδικαστική

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο δικαστικό «φρένο» στην αυθαιρεσία των funds – Προστασία των δανειοληπτών του νόμου Κατσέλη

BUSINESS

Ciao… ΜΠΕΛΑ: Οι επιπτώσεις των πολέμων στα Jumbo, ο ρόλος της Κίνας και το μέλλον της αυτοκρατορίας του Απόστολου Βακάκη

CUCINA POVERA

Ολονύχτια βρώμη σοκολάτας (νηστίσιμη)

ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση κόλαφος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:  Ζητά να επιστραφούν 1,6 εκατ. ευρώ από τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης 

ΚΟΣΜΟΣ

Σε ποιες χώρες έχει επιτρέψει η Τεχεράνη να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3