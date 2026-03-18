Αποκαλύψεις-σοκ μετά τη δολοφονία 20χρονου στην Καλαμαριά: Οι συνομιλίες που εξετάζει η αστυνομία και το μυστηριώδες τηλεφώνημα – «Μακάρι να πεθάνει»

Στη φυλακή οδηγήθηκε μετά την απολογία του ο 23χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης, με τις έρευνες για την υπόθεση να συνεχίζονται.

Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται συνομιλία – σοκ φίλων του κατηγορούμενου σε διαδικτυακή εφαρμογή, αμέσως μετά το αιματηρό περιστατικό, η οποία περιλαμβάνει αποκαλυπτικές αναφορές.

Στη συνομιλία καταγράφονται μεταξύ άλλων οι εξής φράσεις:

Έσφαξαν έναν «Τούρκο».

Ναι…, τον γ… οι μάγκες.

Καλά είναι τότε. Μακάρι να πεθάνει.

Μπράβο το παιδί. Σοβαρά είναι;

Πείτε του να πετάξει το κινητό του.

Νόμιζε ότι πήγαν να τον κλέψουν.

Μάγκες, μήπως δείρατε κανέναν πιο πριν;

Θα μαζευτούμε.

Μάγκες, έχει γίνει χαμός… Ο «Τούρκος» ήταν τέζα. Έφυγε με ασθενοφόρο.

Βγείτε όλοι από την ομαδική!

Βγείτε όλοι!

Το τηλεφώνημα που γεννά ερωτήματα

Παράλληλα, προβληματισμό προκαλεί η στάση των δύο φίλων του 20χρονου που βρίσκονταν μαζί του το βράδυ του τραγικού συμβάντος, αλλά και μια τηλεφωνική επικοινωνία που φέρεται να πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά το περιστατικό.

Σύμφωνα με μαρτυρία ταχυδιανομέα, ο οποίος ήταν αυτόπτης μάρτυρας, ένα από τα άτομα της παρέας μιλούσε στο τηλέφωνο με άγνωστο πρόσωπο.

Μιλώντας στην εκπομπή Live News, ο διανομέας περιέγραψε τα γεγονότα ως εξής: «Σταμάτησε ένα παλικαράκι με την κοπέλα του, με το αμάξι. Λέει “Ρε παιδιά τι γίνεται εδώ, καλά είναι το παιδί, κάπως να βοηθήσουμε;”. Και οι άλλοι (οι φίλοι) δεν θέλανε να περιμένουμε ασθενοφόρα. “Θα τον πάμε εμείς” έλεγαν “στο νοσοκομείο”. Σε μια φάση είπαν και σε αυτό το παιδί με την κοπέλα “Θα σας δώσουμε λεφτά να τον πάμε με το δικό σου αμάξι το παλικάρι”. Ήταν κι αυτοί σε σοκ, μιλούσανε στο τηλέφωνο με κάποιον άλλον».

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Ο ένας από τους δύο μιλούσε στο τηλέφωνο λέγοντας: “Αυτός δεν αναπνέει ρε συ, δεν αναπνέει”. Παράλληλα, άκουγα τον συνομιλητή μέσα από το τηλέφωνο να λέει: “Δες αν έχει σφυγμό”. Κατάλαβα ότι δεν μιλούσε με ασθενοφόρο ή με την Αστυνομία, αλλά με κάποιο τρίτο άτομο, που ήξερε τι έχει γίνει».

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα, αξιολογώντας όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, προκειμένου να αποσαφηνιστεί πλήρως ο ρόλος κάθε εμπλεκόμενου προσώπου και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό.

