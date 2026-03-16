ΔΕΥΤΕΡΑ 16.03.2026 19:59
16.03.2026 19:39

Συγκλονίζει η μητέρα του Κλεομένη που δολοφονήθηκε στην Καλαμαριά: «Η τυφλή οπαδική βία, μου στέρησε τον κόσμο μου όλο»

16.03.2026 19:39
Ερευνώνται τα οπαδικά κίνητρα για τη δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης

Για την υπόθεση έχει προφυλακιστεί 23χρονος δράστης της δολοφονίας. Παράλληλα, κρατείται ένας 19χρονος φίλος του θύματος, που ήταν παρόντας στο περιστατικό και αναζητείται και τρίτο πρόσωπο γύρω στα 20 έτη.

Η μητέρα του Κλεομένη καταδίκασε με δήλωση της την οπαδική βία. «Ο πόνος που βιώνω από την άδικη απώλεια του γιου μου είναι βουβός, αβάσταχτος, ένας πόνος που ξέρω πως θα μείνει το ίδιο δυνατός όσα χρόνια κι αν περάσουν. Το κενό που άφησε πίσω του το παιδί μου είναι μια πληγή που δεν πρόκειται να κλείσει ποτέ. Η τυφλή οπαδική βία δεν στέρησε απλώς μια ζωή, μου στέρησε τον κόσμο μου όλο, το σπλάχνο μου, την ίδια μου την ύπαρξη». 

Η μητέρα του Κλεομένη απευθύνει έκκληση να σταματήσει η προβολή του βίντεο που δείχνει τον γιο της να πέφτει νεκρός. «Αυτές τις στιγμές της απέραντης θλίψης μου πρέπει να απευθύνω έκκληση προς όλα τα τηλεοπτικά κανάλια και τα ενημερωτικά μέσα, ζητώντας τα αυτονόητα. Παρακαλώ όπως σταματήσει άμεσα η αναπαραγωγή του βίντεο που δείχνει το παιδί μου τη στιγμή που χάνει τις αισθήσεις του. Κάθε φορά που προβάλλονται αυτές οι εικόνες, το παιδί μου πεθαίνει ξανά, κι εγώ δεν είμαι εκεί να το βοηθήσω». 

«Επιπλέον, απαιτώ να σταματήσει κάθε προσπάθεια σπίλωσης της μνήμης του γιου μου, δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να αμαυρώνει την εικόνα ενός αθώου παιδιού που έπεσε θύμα μιας παράλογης βίας. Διατηρώ την απόλυτη εμπιστοσύνη μου στην Ελληνική Δικαιοσύνη και τις Αρχές για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Θέλω να καταστήσω σαφές πως από εδώ και πέρα θα καταβάλλω κάθε δυνατή προσπάθεια για να δικαιωθεί η ψυχή του παιδιού μου. Για αυτό το λόγο έχω διορίσει και με εκπροσωπεί επίσημα ο δικηγόρος κ. Σπυράτος Παρασκευάς, και κανένας άλλος δεν νομιμοποιείται να μιλά εξ ονόματός μου. Διαχωρίζω τη θέση μου από οποιαδήποτε δήλωση ή ενέργεια προέρχεται από οποιαδήποτε άλλη πλευρά. Τέλος, απευθύνω έκκληση σε όσους ήταν παρόντες ή γνωρίζουν οτιδήποτε, ακόμα κι αν νομίζουν ότι είναι ασήμαντο, να μιλήσουν στις Αρχές προκειμένου να διευκολύνουν το έργο τους. Μην αφήνετε τη σιωπή να καλύπτει το έγκλημα που μου στέρησε το παιδί μου», κατέληξε.

tileorasi
SEISMOGRAFOS
mertz 6654- new
kalamaria-20xronos
Kalamaria
ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει η μητέρα του Κλεομένη που δολοφονήθηκε στην Καλαμαριά: «Η τυφλή οπαδική βία, μου στέρησε τον κόσμο μου όλο»

venzini-new
boridis xristodoylidis androulakis tsipras
xristos pappous dimarxow fylis – new
cassandra-kulukundis_1603_1920-1080_new
panagopoulos
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 16.03.2026 19:58
tileorasi
MEDIA

«Έσκισε» σε τηλεθέαση και την Παρασκευή (13/3) το «Μπαμπά σ’ αγαπώ»

SEISMOGRAFOS
ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,2 Ρίχτερ στη Θεσπρωτία

mertz 6654- new
ΚΟΣΜΟΣ

«Nein»… ξανά από τον Μερτς: «Δεν τίθεται θέμα στρατιωτικής συμμετοχής της Γερμανίας σε επιχειρήσεις στην περιοχή του Κόλπου»

