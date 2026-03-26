Μουντιάλ: 22 ομάδες διεκδικούν τα τελευταία έξι εισιτήρια για την τελική φάση

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Τα νοκ άουτ παιχνίδια για τα τελευταία εισιτήρια του Μουντιάλ, ξεκινούν απόψε και… κορυφώνονται την 1η Απριλίου, στα γήπεδα της Ευρώπης και του Μεξικού.
Στην Ευρώπη 16 ομάδες διεκδικούν τέσσερα εισιτήρια, ενώ άλλα δύο θα προκύψουν από τα μπαράζ έξι ομάδων από τις υπόλοιπες ηπείρους, που θα παίξουν στο Μοντερέι και την Γουαδαλαχάρα.
Στην Ευρώπη οι 16 ομάδες έχουν χωριστεί σε 4 διαφορετικά μονοπάτια, από τα οποία ο νικητής θα πάει στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικού και του Καναδά.
Στο πρώτο μονοπάτι, η Ιταλία αντιμετωπίζει την Βόρεια Ιρλανδία και η Ουαλία την Βοσνία. Οι νικητές θα συναντηθούν στον τελικό πρόκρισης την 1η Απριλίου.
Ομοίως στα άλλα τρία μονοπάτια. Τα ζευγάρια έχουν ως εξής:
Τα άλλα δύο εισιτήρια θα προκύψουν σε δύο από τα γήπεδα του Μεξικού που θα φιλοξενήσουν την τελική φάση.
Στα ματς που θα γίνουν τα ξημερώματα της Παρασκευής για την Ελλάδα, η Βολιβία θα αντιμετωπίσει το Σουρινάμ και η Τζαμάικα την Νέα Καληδονία. Ο νικητής του πρώτου αγώνα θα παίξει στον έναν τελικό της 1ης Απριλίου κόντρα στο Ιράκ και ο νικητής του δεύτερου κόντρα στο Κονγκό.
Οποιος εκ των Βολιβία, Σουρινάμ και Ιράκ προκριθεί, θα πάει στον όμιλο των Γαλλία, Νορβηγία και Σενεγάλη.
Όποιος εκ των Τζαμάικα, Νέα Καληδονία και Κονγκό προκριθεί, θα πάει στον όμιλο των Κολομβία, Πορτογαλία και Ουζμπεκιστάν.
Διαβάστε επίσης:
Οι Χιούστον Ρόκετς ετοιμάζονται να δελεάσουν τον Αντετοκούνμπο
Η Σενεγάλη προσέφυγε στο CAS για το τρόπαιο του Copa Africa
Τέλος ο Χολμς από τον Παναθηναϊκό AKTOR
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.