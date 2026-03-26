ΠΕΜΠΤΗ 26.03.2026 11:29
26.03.2026 10:37

Μουντιάλ: 22 ομάδες διεκδικούν τα τελευταία έξι εισιτήρια για την τελική φάση

26.03.2026 10:37
guadalajara-pinakida-mundial

Τα νοκ άουτ παιχνίδια για τα τελευταία εισιτήρια του Μουντιάλ, ξεκινούν απόψε και… κορυφώνονται την 1η Απριλίου, στα γήπεδα της Ευρώπης και του Μεξικού.

Στην Ευρώπη 16 ομάδες διεκδικούν τέσσερα εισιτήρια, ενώ άλλα δύο θα προκύψουν από τα μπαράζ έξι ομάδων από τις υπόλοιπες ηπείρους, που θα παίξουν στο Μοντερέι και την Γουαδαλαχάρα.

Οι Ευρωπαϊκές μάχες

Στην Ευρώπη οι 16 ομάδες έχουν χωριστεί σε 4 διαφορετικά μονοπάτια, από τα οποία ο νικητής θα πάει στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικού και του Καναδά.

Στο πρώτο μονοπάτι, η Ιταλία αντιμετωπίζει την Βόρεια Ιρλανδία και η Ουαλία την Βοσνία. Οι νικητές θα συναντηθούν στον τελικό πρόκρισης την 1η Απριλίου.

Ομοίως στα άλλα τρία μονοπάτια. Τα ζευγάρια έχουν ως εξής:

  • Μονοπάτι Α: Ιταλία – Βόρεια Ιρλανδία, Ουαλία – Βοσνία (η νικήτρια θα συμμετάσχει στον 2ο όμιλο με Καναδά, Κατάρ και Ελβετία
  • Μονοπάτι Β: Ουκρανία – Σουηδία, Πολωνία – Αλβανία (Η νικήτρια θα συμμετάσχει στον 6ο όμιλο με Ολλανδία, Ιαπωνία και Τυνησία)
  • Μονοπάτι Γ: Τουρκία – Ρουμανία, Σλοβακία – Κόσοβο (Η νικήτρια θα συμμετάσχει στον 4ο όμιλο με ΗΠΑ, Αυστραλία και Παραγουάη)
  • Μονοπάτι Δ: Δανία – Βόρεια Μακεδονία, Τσεχία – Ιρλανδία (Η νικήτρια θα συμμετάσχει στον 1ο όμιλο με Μεξικό, Νότια Αφρική και Nότια Κορέα)

Οι μάχες στο Μεξικό

Τα άλλα δύο εισιτήρια θα προκύψουν σε δύο από τα γήπεδα του Μεξικού που θα φιλοξενήσουν την τελική φάση.

Στα ματς που θα γίνουν τα ξημερώματα της Παρασκευής για την Ελλάδα, η Βολιβία θα αντιμετωπίσει το Σουρινάμ και η Τζαμάικα την Νέα Καληδονία. Ο νικητής του πρώτου αγώνα θα παίξει στον έναν τελικό της 1ης Απριλίου κόντρα στο Ιράκ και ο νικητής του δεύτερου κόντρα στο Κονγκό.

Οποιος εκ των Βολιβία, Σουρινάμ και Ιράκ προκριθεί, θα πάει στον όμιλο των Γαλλία, Νορβηγία και Σενεγάλη.

Όποιος εκ των Τζαμάικα, Νέα Καληδονία και Κονγκό προκριθεί, θα πάει στον όμιλο των Κολομβία, Πορτογαλία και Ουζμπεκιστάν.

google_news_icon

mitsotakis ypourgiko 76- new
bechkam-new
gaydos new
401_nosokomeio
Leapmotor-C10-Sports-Special-Edition-2-1536×899-1
grigoris-arnaoutoglou-new
bbc thimata epstein – new
mo salax liverpool – new
tasoulas liakoulι xaritsis kikiliaw
dytis (5)
ΠΕΜΠΤΗ 26.03.2026 11:28
mitsotakis ypourgiko 76- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στο Υπουργικό: Στα 920 ευρώ ο κατώτατος μισθός – 41,5% η σωρευτική αύξηση από το 2019

bechkam-new
LIFESTYLE

Κρουζ Μπέκαμ: «Λύγισε» τραγουδώντας για τη «ραγισμένη καρδιά» της μητέρας του σε συναυλία (Video)

gaydos new
ΕΛΛΑΔΑ

25η Μαρτίου: Αποκλείστηκαν στη Γαύδο 21 μαθητές από τη Βούλα που παρέλασαν στο ακριτικό νησί (video)

