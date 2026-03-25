Τέλος ο Χολμς από τον Παναθηναϊκό AKTOR

Στη λήξη της συνεργασίας του με τον Ρισόν Χολμς προχώρησε ο Παναθηναϊκός AKTOR, με τις δύο πλευρές να καταλήγουν σε κοινή συναινέσει «διαζύγιο».

Το συμβόλαιο, διετούς διάρκειας, έληξε πρόωρα λόγω των τελευταίων εξελίξεων, με τον Αμερικανό σέντερ να αισθάνεται ξένο σώμα στην ομάδα και να δίνει τη συγκατάθεσή του για την αποχώρηση.

O Χολμς είχε 7.9 πόντους και 4.3 ριμπάουντ ανά 18’44” σε 19 παιχνίδια της EuroLeague, ξεκινώντας βασικός σε 11 εξ αυτών, νούμερα που σίγουρα δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες που είχαν από εκείνον στο τριφύλλι, όταν του προσέφεραν συμβόλαιο ύψους 2.350.000 ευρώ και ρόλο πρώτου σέντερ, εν απουσία και του Ματίας Λεσόρ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Ρισόν Χολμς και του εύχεται καλή συνέχεια στην καριέρα του».

Panathinaikos BC AKTOR announces the termination of its cooperation with Richaun Holmes. We thank him and wish him all the best in his life… pic.twitter.com/4nrzgj48QX March 24, 2026

Οι «πράσινοι» θα συνεχίσουν τη σεζόν στη Euroleague χωρίς μεταγραφή, καθώς δεν έχει δικαίωμα προσθήκης νέου παίκτη.

Στο υπόλοιπο της εφετινής αγωνιστικής περιόδου, οι σέντερ του Παναθηναϊκού θα είναι οιΜατίας Λεσόρ, Κένεθ Φαρίντ, Ντίνος Μήτογλου και, κατά περίπτωση, ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Με την αποχώρηση του Χολμς ενδεχομένως σχετίζεται και η επιστροφή του Γιάννη Κουζέλογλου μέχρι το τέλος της σεζόν.

Οι «Πράσινοι» τον είχαν παραχωρήσει στο Μαρούσι ως δανεικό στις 30 Δεκεμβρίου. Ο Έλληνας φόργουορντ έχει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό έως το καλοκαίρι του 2027.

