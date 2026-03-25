ΤΕΤΑΡΤΗ 25.03.2026 13:40
25.03.2026 13:14

Οι Χιούστον Ρόκετς ετοιμάζονται να δελεάσουν τον Αντετοκούνμπο

Ένας ακόμη «μνηστήρας» για την μεταγραφική περίοδο του καλοκαιριού, έρχεται να προστεθεί για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Και μάλιστα πρόκειται για ομάδα που έχει βλέψεις να διεκδικήσει άμεσα πρωτάθλημα στο NBA. Πρόκειται για τους Χιούστον Ρόκετς που σύμφωνα με δημοσιεύματα θέλουν να δουν τον Greek Freak δίδυμο με τον Κέβιν Ντουράντ.

Έχουν μάλιστα και πολλά ανταλλάγματα όπως οι Σενγκούν (που έχει κάκιστες σχέσεις με τον Αντετοκούνμπο), αλλά και τους Τόμπσον και Σμιθ, νεαροί παίκτες που μπορεί να αρέσουν στους Μιλγουόκι Μπακς.

Ο Chris Mannix του Sports Illustrated, αναφέρει ότι το Χιούστον θα κάνει σημαντική προσπάθεια για να πάρει τον Αντετοκούνμπο το καλοκαίρι με δεδομένο πως δεν πρόκειται να θυσιάσει τον Ντουράντ, αλλά κάποιον από τους άλλους βασικούς της ομάδας, ελπίζοντας σε έναν τίτλο μετά από 2,5 σχεδόν δεκαετίες.

