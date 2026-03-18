ΤΕΤΑΡΤΗ 18.03.2026 21:38
Σε τροχιά κινητοποιήσεων οι βενζινοπώλες: «Μη βιώσιμο το πλαφόν»

Το ύψος του πλαφόν που επέβαλε η κυβέρνηση στα καύσιμα βρέθηκε στο επίκεντρο της έκτακτης γενικής συνέλευσης που πραγματοποίησε την Τετάρτη 18 Μαρτίου η Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος με τη συμμετοχή 31 ενώσεων-μελών.

Όπως επισημάνθηκε, μετά την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης 1411/2026, το ισχύον πλαφόν «καθιστά τα πρατήρια μη βιώσιμα», εκφράζοντας την έντονη ανησυχία του κλάδου για τις οικονομικές επιπτώσεις.

Η συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την προετοιμασία κινητοποιήσεων, η έναρξη των οποίων θα εξαρτηθεί από την έκβαση της συνάντησης που έχει προγραμματιστεί για το πρωί της Πέμπτης με τον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο.

Στην ανακοίνωση των βενζινοπωλών αναφέρεται ότι τη συνέλευση χαιρέτισε ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, ο οποίος εξέφρασε τη στήριξή του στα αιτήματα του κλάδου, κάνοντας λόγο για δίκαιες διεκδικήσεις.

