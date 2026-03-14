Ακρίβεια: Λίγο πριν τα 2 ευρώ η βενζίνη – «Τα διυλιστήρια καθορίζουν τις τιμές» λένε οι βενζινοπώλες για το πλαφόν (Video)

Ο πόλεμος που μαίνεται για δέκατη πέμπτη μέρα στη Μέση Ανατολή, προκαλεί αλυσιδωτές αντιδράσεις στον χώρο των καυσίμων και στη χώρα μας. Η τιμή της βενζίνης έχει ήδη πάρει την ανηφόρα «φλερτάροντας» με τα δύο ευρώ η αμόλυβδη ενώ αυξήσεις καταγράφονται στο ντίζελ κίνησης και στο πετρέλαιο θέρμανσης.

Οι εκπρόσωποι του κλάδου των καυσίμων με δηλώσεις τους κάνουν λόγο για σοβαρά προβλήματα βιωσιμότητας τους εκτιμώντας ταυτόχρονα ότι η τιμή της αμόλυβδης μπορεί να ξεπεράσει και τα 2 ευρώ το λίτρο στα μεγάλα αστικά κέντρα και ακόμη υψηλότερα στη νησιωτική Ελλάδα.

Η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων 1η Μαρτίου ήταν στο 1,754 ευρώ το λίτρο ενώ στις 10 Μαρτίου έφτασε σε 1,869 ευρώ σημειώνοντας άνοδο περίπου 7%.

Tο ντίζελ κίνησης παρουσίασε σημαντική αύξηση, από 1,570 ευρώ το λίτρο σε 1,843 ευρώ, δηλαδή περίπου 17%.

Μεγάλη είναι η άνοδος στο πετρέλαιο θέρμανσης, με τη μέση τιμή του να διαμορφώνεται από 1,182 ευρώ το λίτρο την 1η Μαρτίου σε 1,420 ευρώ το λίτρο στις 10 Μαρτίου, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 20%.

Συγκριτικά με τον Μάρτιο του 2025, οι τιμές εμφανίζονται υψηλότερες, ενώ παραμένουν χαμηλότερες σε σχέση με τον Μάρτιο του 2024.

Υπενθυμίζεται ότι από την αρχή του έτους μέχρι χθες, η αμόλυβδη έχει αυξηθεί κατά περίπου 11,18%, ενώ το πετρέλαιο κίνησης κατά περίπου 23,51%.

Οι πρατηριούχοι επισημαίνουν ότι αγοράζουν τα καύσιμα σε τιμές που καθορίζονται από τα διυλιστήρια, ενώ στη συνέχεια καλούνται να τα διαθέσουν με πολύ περιορισμένο περιθώριο κέρδους.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος, Μιχάλη Κιούση:

«Η αγορά ξεκινά από το διυλιστήριο, από εκεί έρχεται το τιμολόγιο και στη συνέχεια το καύσιμο φτάνει στην αντλία.

Έχει μπει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, 5 λεπτά για τις εταιρείες μαζί με τον ΦΠΑ και συνολικά μπορεί να φτάσει τα 12 λεπτά. Για εμάς όμως μιλάμε για περίπου 9,5 λεπτά. Τα εννιάμισι λεπτά είναι για να κλείσουμε. Αν είναι να κλείσουμε, ας τα κλείσουμε από την αρχή και να μην περιμένουμε να καταστραφούμε».

Ο ίδιος σημείωσε ότι η πορεία των τιμών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις διεθνείς εξελίξεις.

Πρόεδρος βενζινοπωλών: «Θα κατεβούμε σε κινητοποιήσεις με αυτά τα δεδομένα»

Από την πλευρά της η πρόεδρος των βενζινοπωλών, Μαρία Ζάγκα, σχολιάζοντας το νέο πλαφόν στο κέρδος δήλωσε: «Τα 12 λεπτά που ανακοινώθηκαν δεν είναι καθαρά. Μέσα σε αυτά συμπεριλαμβάνεται και ο ΦΠΑ, άρα στην πραγματικότητα το περιθώριο κέρδους πέφτει περίπου στα 9,5 λεπτά το λίτρο. Με αυτά τα δεδομένα θα κατέβουμε σε κινητοποιήσεις. Αυτό ουσιαστικά είναι κλείσιμο των πρατηρίων. Μας καταδικάζει σε κλείσιμο. Δεν ξέρουμε τι ξημερώνει αύριο, μας την έφεραν».

Με ποιον τρόπο διαμορφώνεται η τιμή καυσίμων στα νησιά σύμφωνα με την ΚΥΑ

Εξειδίκευση στο πλαφόν κέρδους για τα καύσιμα στα νησιά προβλέπει ειδική διάταξη που εντάσσεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση για τον καθορισμό του περιθωρίου κέρδους των εταιρειών εμπορίας.

Στόχος της ρύθμισης είναι να ληφθεί υπόψη το αυξημένο κόστος μεταφοράς καυσίμων προς τη νησιωτική χώρα, ώστε να μην δημιουργούνται μεγάλες αποκλίσεις στα κόστη διανομής.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τη διάταξη για την αισχροκέρδεια, οι εταιρείες εμπορίας καυσίμων μπορούν να προσθέτουν έως 5 λεπτά ανά λίτρο στο κόστος προμήθειας από τα διυλιστήρια. Το περιθώριο αυτό θεωρείται επαρκές για τη διανομή καυσίμων στην ηπειρωτική Ελλάδα, ωστόσο κρίθηκε αναγκαία μια ειδική πρόβλεψη για τα νησιά, όπου η μεταφορά είναι ακριβότερη.

Η νέα ρύθμιση προβλέπει πρόσθετο κόστος διανομής ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή:

Κρήτη, Ιόνιο και νησιά Αργοσαρωνικού: έως 6 λεπτά ανά λίτρο επιπλέον.

Βόρειο Αιγαίο, Σποράδες, Θάσος, Κύθηρα, Σκύρος και Σαμοθράκη: έως 14 λεπτά ανά λίτρο επιπλέον.

Νότιο Αιγαίο (Κυκλάδες και Δωδεκάνησα): έως 15 λεπτά ανά λίτρο επιπλέον.

