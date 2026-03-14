Tο παράδοξο του ελληνικού τουρισμού – 80.000 κενές θέσεις εν μέσω ανεργίας

Την ώρα που ο ελληνικός τουρισμός προετοιμάζεται για ένα νέο ρεκόρ αφίξεων το 2026, οι ξενοδόχοι και οι επιχειρηματίες της εστίασης βρίσκονται αντιμέτωποι με έναν «εφιάλτη» στελέχωσης.
Παρά το γεγονός ότι η ανεργία στην Ελλάδα υποχώρησε στο 7,7% τον Ιανουάριο του 2026 (το χαμηλότερο επίπεδο από το 2008), ο κλάδος της φιλοξενίας αδυνατεί να καλύψει πάνω από 80.000 κενές θέσεις εργασίας.
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία των θεσμικών φορέων (ΣΕΤΕ, ΠΟΞ), οι ελλείψεις δεν εντοπίζονται μόνο σε εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά κυρίως στην «πρώτη γραμμή». Οι αριθμοί είναι αποκαλυπτικοί:
Το ερώτημα είναι εύλογο: γιατί οι άνεργοι δεν απορροφώνται από τον τουρισμό; Οι αιτίες είναι δομικές και οικονομικές:
Προκειμένου να σωθεί η παρτίδα, το 2026 η Πολιτεία έχει ανοίξει τον δρόμο για τη μετάκληση 94.240 εργαζομένων από τρίτες χώρες (όπως η Αίγυπτος, το Βιετνάμ και οι Φιλιππίνες), εκ των οποίων οι 48.000 προορίζονται αποκλειστικά για εποχιακή εργασία στον τουρισμό και τη γεωργία.
Η έλλειψη προσωπικού δεν είναι πλέον ένα προσωρινό πρόβλημα, αλλά μια «θηλιά» στην ποιότητα του ελληνικού προϊόντος. Αν ο τουρισμός θέλει να παραμείνει η ατμομηχανή της οικονομίας, θα πρέπει να επενδύσει στον «άνθρωπο» όσο επενδύει και στις υποδομές, προσφέροντας μισθούς και συνθήκες που θα κάνουν τη φιλοξενία επάγγελμα επιλογής και όχι ανάγκης.
