ΣΑΒΒΑΤΟ 14.03.2026 12:42
Αντριάνα Βασιλά

14.03.2026 10:00

Tο παράδοξο του ελληνικού τουρισμού – 80.000 κενές θέσεις εν μέσω ανεργίας

Την ώρα που ο ελληνικός τουρισμός προετοιμάζεται για ένα νέο ρεκόρ αφίξεων το 2026, οι ξενοδόχοι και οι επιχειρηματίες της εστίασης βρίσκονται αντιμέτωποι με έναν «εφιάλτη» στελέχωσης.

Παρά το γεγονός ότι η ανεργία στην Ελλάδα υποχώρησε στο 7,7% τον Ιανουάριο του 2026 (το χαμηλότερο επίπεδο από το 2008), ο κλάδος της φιλοξενίας αδυνατεί να καλύψει πάνω από 80.000 κενές θέσεις εργασίας.

Η ακτινογραφία των ελλείψεων

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία των θεσμικών φορέων (ΣΕΤΕ, ΠΟΞ), οι ελλείψεις δεν εντοπίζονται μόνο σε εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά κυρίως στην «πρώτη γραμμή». Οι αριθμοί είναι αποκαλυπτικοί:

  • Καμαριέρες: Πάνω από 7.300 κενές θέσεις.
  • Σερβιτόροι: Περίπου 5.200 άτομα λείπουν από τα εστιατόρια.
  • Receptionists & Baristas: Συνολικό έλλειμμα που ξεπερνά τις 6.000 θέσεις.
    Συνολικά, οι ξενοδοχειακές μονάδες χρειάζονται άμεσα 50.000 εργαζόμενους, ενώ άλλες 30.000 θέσεις παραμένουν «ορφανές» στον τομέα της εστίασης.

Γιατί δεν «παντρεύεται» η Ανεργία με τη Ζήτηση;

Το ερώτημα είναι εύλογο: γιατί οι άνεργοι δεν απορροφώνται από τον τουρισμό; Οι αιτίες είναι δομικές και οικονομικές:

  1. Το κόστος διαβίωσης vs μισθού: Σε τουριστικούς προορισμούς όπως η Μύκονος, η Σαντορίνη ή η Ρόδος, το κόστος στέγασης για έναν εργαζόμενο συχνά «καταπίνει» το μεγαλύτερο μέρος του μισθού του, καθιστώντας τη σεζόν οικονομικά ασύμφορη.
  2. Η «Εξάντληση» της σεζόν: Οι δύσκολες συνθήκες εργασίας, με τα εξαντλητικά ωράρια και την έλλειψη ρεπό, αποθαρρύνουν πλέον τους νέους, οι οποίοι στρέφονται σε κλάδους με καλύτερη ισορροπία προσωπικής και επαγγελματικής ζωής.
  3. Εποχικότητα & επίδομα ανεργίας: Οι εργαζόμενοι ζητούν την επαναφορά της χρονικής διάρκειας του επιδόματος ανεργίας στα προ-μνημονίων επίπεδα, καθώς η 3μηνη ή 4μηνη απασχόληση δεν αρκεί για να βγει ο χειμώνας.

Η Λύση των «μετακλήσεων»

Προκειμένου να σωθεί η παρτίδα, το 2026 η Πολιτεία έχει ανοίξει τον δρόμο για τη μετάκληση 94.240 εργαζομένων από τρίτες χώρες (όπως η Αίγυπτος, το Βιετνάμ και οι Φιλιππίνες), εκ των οποίων οι 48.000 προορίζονται αποκλειστικά για εποχιακή εργασία στον τουρισμό και τη γεωργία.
Η έλλειψη προσωπικού δεν είναι πλέον ένα προσωρινό πρόβλημα, αλλά μια «θηλιά» στην ποιότητα του ελληνικού προϊόντος. Αν ο τουρισμός θέλει να παραμείνει η ατμομηχανή της οικονομίας, θα πρέπει να επενδύσει στον «άνθρωπο» όσο επενδύει και στις υποδομές, προσφέροντας μισθούς και συνθήκες που θα κάνουν τη φιλοξενία επάγγελμα επιλογής και όχι ανάγκης.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

