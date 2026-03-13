ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.03.2026 22:39
«Καλπάζει» το πετρέλαιο: Στα 103,14 δολάρια έκλεισε η τιμή του Μπρεντ, αύξηση 42% από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν

Η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας εκτοξεύτηκε κατά 42% από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, ως αποτέλεσμα του οποίου μειώθηκαν κατακόρυφα οι παραδόσεις υδρογονανθράκων από τις χώρες του Κόλπου.

Από τα 72,48 δολάρια που ήταν η τιμή ανά βαρέλι στις 27 Φεβρουαρίου, σήμερα το Μπρεντ έκλεισε στα 103,14 δολάρια. Η τιμή του δηλαδή αυξήθηκε κατά 42% μέσα σε 15 ημέρες και 11% μόνο την τελευταία εβδομάδα.

Το αμερικανικό αργό WTI έκλεισε στα 98,71 δολάρια, με αύξηση 47% από τις αρχές του πολέμου.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

