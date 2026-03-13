Πιερρακάκης: Η κρίση βρίσκει την Ελλάδα πολύ πιο ισχυρή – Χρειαζόμαστε μοντέλο 12μηνου τουρισμού

«Η κρίση βρίσκει την Ελλάδα σε πολύ καλύτερη οικονομική συνθήκη σε σχέση με πριν, υποστήριξε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης από το Συνέδριο «Greece Talks, Crete Forward: Experience, Culture & Connection» του travel.gr και της εφημερίδας «Πρώτο Θέμα» που πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη.

Ο πρόεδρος του Eurogroup τόνισε ότι η Ελλάδα βρίσκεται εντός των δημοσιονομικών της στόχων, ότι η ποιότητα και η διάρκεια της κρίσης θα αποτυπώσει τις επισπτώσεις και η κυβέρνηση θα παρέμβει εκ νέου αν η κρίση διαρκέσει πολύ, για να μην μείνουν απροπστάτευτα τα νοικοκυριά.

Στο πάνελ με θέμα «Τουρισμός, ανάπτυξη και η νέα μεγάλη ευκαιρία» συμμετείχαν επίσης ο CEO της Eurobank Φ. Καραβίας και ο CEO των Πλαστικών Κρήτης, Μιχ. Λεμπιδάκης. Συντονιστής ήταν ο δημοσιογράφος Αντώνης Σρόιτερ.

Αναλυτικά η τοποθέτηση Πιερρακάκη στο πάνελ

Αντώνης Σρόιτερ: Θέλω να ρωτήσω αν και οι δικές σας προσδοκίες, κύριε Πιερρακάκη, να τελειώσει σύντομα όλο αυτό, ώστε οι συνέπειες να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο περιορισμένες, επιβεβαιώνονται από τα γεγονότα ή αν πλέον πηγαίνουμε στο κακό σενάριο, όποιο και αν είναι αυτό.

Κυριάκος Πιερρακάκης: Καταρχάς καλημέρα σας. Είναι ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι για ακόμη μια φορά στην Κρήτη με αφορμή την εκδήλωση του travel.gr και του Πρώτου Θέματος. Είναι αδύνατον να κάνει κανείς την οποιαδήποτε πρόβλεψη και νομίζω ότι θα ήταν εξαιρετικά αυθαίρετο να διαρθρώσει κανείς μια προσδοκία είτε προς την μια, είτε προς την άλλη κατεύθυνση. Μόνο ελπίδα μπορεί να υπογραμμίσει κανείς σε σχέση με το πώς θα εκτυλιχθούν τα γεγονότα. Ξέρετε, οι Συνεδριάσεις του Eurogroup είναι πάντοτε ιδιωτικές. Δεν μεταφέρουμε το τι λέγεται μέσα. Αλλά αυτό που μπορώ να σας μεταφέρω ως κλίμα είναι ότι στη Συνεδρίασης της περασμένης Δευτέρας που συζητήσαμε το θέμα της ενέργειας, εκ των πραγμάτων, και στρατηγικά αλλά και σε σχέση με τις τωρινές εξελίξεις, άλλαζε το λεξιλόγιο του πώς μιλάγαμε για το θέμα κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης, γιατί ήταν μακρά, γιατί η ημέρα ξεκίνησε με το πετρέλαιο να βρίσκεται πάνω από τα 110 (δολάρια το βαρέλι) και έκλεισε με το πετρέλαιο να βρίσκεται κάτω από τα 90 δολάρια.

Άρα αλλάζουν τα πράγματα. Θα παίξει λοιπόν ρόλο, πρώτον, η διάρκεια της κρίσης και δεύτερον, το βάθος της: Άλλη κρίση έχεις αν τα στενά του Ορμούζ παραμείνουν κλειστά για μεγάλο χρονικό διάστημα, άλλη κρίση έχεις αν οι πληθωριστικές πιέσεις περάσουν σε ολοένα και περισσότερα αγαθά με μεγαλύτερη αμεσότητα.

Από εκεί και πέρα, όμως, εγώ μπορώ να σας πω ότι η κρίση αυτή έχει δύο ποιοτικές διαφορές σε σχέση με τον παρελθόν: Η πρώτη είναι ότι βρίσκει την Ελλάδα σε πολύ καλύτερη δημοσιονομική συνθήκη σε σχέση με πριν, σε πολύ καλύτερη οικονομική συνθήκη ευρύτερα σε σχέση με πριν. Δεύτερον, βρίσκει την Ευρώπη με ένα ανεπτυγμένο οπλοστάσιο εργαλείων πολιτικής. Εκείνα δηλαδή τα οποία προέκυψαν έπειτα από την κρίση του 2022, όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία και υπήρξαν έντονες πληθωριστικές πιέσεις ως απόρροια των αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας. Δεν αφορά αυτό μόνο την τιμή του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, αφορά και πολλά άλλα – γιατί όλα αυτά περνάνε στην οικονομία: αφορά τα λιπάσματα, αφορά το κόστος των μεταφορών… Είναι εκατοντάδες παράμετροι που οφείλει να κοιτάει κανείς, σίγουρα όμως είμαστε σε μια διαφορετική συνθήκη από εκείνη που βρισκόμασταν κατά το παρελθόν.

Αντώνης Σρόιτερ: Δύο γρήγορες ερωτήσεις που αφορούν νομίζω όλους όσοι είναι εδώ σήμερα. Πρώτον, τι βλέπετε στο κομμάτι του πληθωρισμού, ειδικά για τη χώρα μας; Και δεύτερον, αν ξεκινά η συζήτηση – έχουμε και τραπεζίτες και επιχειρηματίες, εδώ νομίζω ενδιαφέρει όλους – για νέες αυξήσεις επιτοκίων από εδώ και πέρα;

Κυριάκος Πιερρακάκης: Ξεκινώ από το δεύτερο. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πολύ μακριά από το να σχολιάζουμε τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας εμείς οι Υπουργοί Οικονομικών. Και αν κάτι μας χαρακτηρίζει ως Ευρωπαίους είναι το ότι πιστεύουμε βαθιά στην ανεξαρτησία και στην αυτονομία της Κεντρικής Τράπεζας. Αλίμονο εάν αυτό δεν το πιστεύαμε.

Αντώνης Σρόιτερ: … εσείς και ο Τραμπ.

«Θα παρέμβουμε αν δούμε κάτι μακράς διαρκείας και υψηλών επιπτώσεων, αλλά δεν είμαστε ακόμη εκεί»

Κυριάκος Πιερρακάκης: Εγώ θα έλεγα, και πάω στο δεύτερο, η πρόβλεψη για τον πληθωρισμό είναι 2,2%. Δεν έχει επίσης νόημα να πάμε και να πούμε αν η πρόβλεψη αυτή αλλάζει, γιατί ακόμη δεν έχουμε ξεκάθαρη αποτύπωση του γεγονότος. Πρέπει να δούμε λοιπόν, αν θα υπάρξει γεγονός μακράς διάρκειας, και αυτό το οποίο εγώ μπορώ να προσθέσω στην ερώτησή σας, είναι ότι εμείς θα παρέμβουμε εάν δούμε κάτι μακράς διαρκείας και υψηλών επιπτώσεων. Κανένας πολίτης, κανένα νοικοκυριό και καμία επιχείρηση δεν θα είναι μόνη της, εάν το πρόβλημα διαπιστώσουμε ότι είναι βαθύ και διαρκές. Δεν είμαστε ακόμα εκεί.

Αντώνης Σρόιτερ: Τελευταία ερώτηση για να το κλείσουμε. Είμαστε εκτός δημοσιονομικών στόχων με τα πράγματα όπως είναι σήμερα;

Κυριάκος Πιερρακάκης: Ούτε καν. Είμαστε απολύτως εντός δημοσιονομικών στόχων. Και αυτό μας χαρακτηρίζει πλέον και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ανάμεσα σε άλλα, αυτό αντανακλά και το γεγονός ότι η Ελλάδα πλέον έχει πολύ μεγαλύτερο αποτύπωμα στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Έχουμε πλεονάσματα και πρωτογενή, είχαμε και καθαρό πλεόνασμα το 2024. Το χρέος αποκλιμακώνεται. Η πρόβλεψη είναι ότι θα είμαστε κάτω από το 120% του ΑΕΠ στο ελληνικό δημόσιο χρέος πριν τον τέλος της δεκαετίας. Όλα αυτά τα πράγματα είναι ευδιάκριτα διεθνώς και αντανακλώνται και στις διεθνές αξιολογήσεις της χώρας.

Αντώνης Σρόιτερ: Καθόλου καλή εικόνα και όταν μιλάμε για τόσο μεγάλη αύξηση πρώτων υλών…Κύριε Υπουργέ, θα έρθουμε στο κομμάτι του Τουρισμού. Το σχόλιό σας, καταρχάς, αν πιστεύετε ότι αυτό το οποίο συμβαίνει γύρω μας θα επηρεάσει τον Τουρισμό που έχει μια κυρίαρχη θέση στο ΑΕΠ της χώρας, στο κομμάτι του τι εισπράττουμε. Και από την άλλη, αν εκτιμάτε ότι θα είναι μια καλύτερη τουριστική χρονιά φέτος, χωρίς να είστε Υπουργός Τουρισμού, και πώς μπορούμε να ενισχύσουμε το κομμάτι του Τουρισμού σήμερα.

«Η ποιότητα και η διάρκεια θα αποτυπώσει το είδος της επίπτωσης. Είμαι αισιόδοξος»

Κυριάκος Πιερρακάκης: Εγώ θα σας έλεγα ότι η συζήτηση αυτή εκ των πραγμάτων συναρτάται με αυτά τα οποία είπαμε πριν. Η ποιότητα, όχι μόνο η διάρκεια, αλλά και η ποιότητα της κρίσης θα αποτυπώσει το είδος της επίπτωσης. Θα έλεγα, όμως, ότι γενικά είμαι αισιόδοξος. Πιστεύω ότι θα είναι μια καλή τουριστική χρονιά, πιστεύω ότι η χώρα μας θα πηγαίνει ολοένα και καλύτερα και το πόσο καλά τα πηγαίνουμε σε μέρη όπως η Κρήτη και ευρύτερα, έχει να κάνει με την ευρύτερη – αν θέλετε -μεταρρυθμιστική και αναπτυξιακή προσπάθεια.

Στην Κρήτη που βρισκόμαστε, έχουν αυξηθεί τα έσοδα από καταλύματα πάρα πολύ από το 2019 μέχρι σήμερα. Ήταν 1,4 δισ. ευρώ, τώρα είμαστε στα 2,4 δισ. ευρώ. Ενώ η Κρήτη συνεισφέρει το 5% του ΑΕΠ, συνολικότερα, στον Τουρισμό συνεισφέρει το 20%. Άρα, πιστεύω πάρα πολύ και στις δυνατότητες αυτού εδώ του μέρους, αυτού εδώ του νησιού, στην ευρύτερη, αν θέλετε, πολιτική μας, στην ευρύτερη πρότασή μας ως χώρα για τον Τουρισμό.

Μεγάλο ρόλο σε αυτό παίζουν οι υποδομές. Τα συνολικά έργα τα οποία γίνονται στο νησί είναι 4,5 δισ. ευρώ σε υποδομές. Είτε μιλάμε για το ΒΟΑΚ, είτε μιλάμε για την ηλεκτρική διασύνδεση Αττικής – Κρήτης, είτε μιλάμε για το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλλι και όλα τα άλλα τα οποία μπορούμε γενικότερα – εγώ θα έλεγα – να κάνουμε για να απελευθερώσουμε την αναπτυξιακή δυναμική του νησιού, συμβάλλουν πάρα πολύ στο τι μπορούμε να πετύχουμε.

Έχουμε συζητήσει πολύ με τον Περιφερειάρχη από παλιά το τι θα γίνει με το παλιό αεροδρόμιο, το «Καζαντζάκης» στην περιοχή της Αλικαρνασσού που είναι 2.000 στρέμματα και πραγματικά μπορεί να είναι ένα νέο μικρό «Ελληνικό». Έχουν ήδη γίνει οι πρώτες μελέτες από το ΤΑΙΠΕΔ. Τώρα θα γίνει και ο πολεοδομικός σχεδιασμός, το επιχειρηματικό σχέδιο. Όλα αυτά, λοιπόν, αν τα αθροίσει κανείς, και πιστεύω πάρα πολύ, ειδικά σε αυτό το τελευταίο σχέδιο, αν τα αθροίσει κανείς, δημιουργούν μια πληρέστερη πρόταση τουριστική για το νησί. Και εγώ θα ήθελα και ευρύτερα για τη χώρα μας, μιας και η Κρήτη είναι ένα τόσο μεγάλο κομμάτι του αποτυπώματός της.

Αντώνης Σρόιτερ: Ο Περιφερειάρχης είπε βεβαίως ότι πολλά σχέδια έχουμε έτοιμα, λεφτά δεν έχουμε, χρηματοδότηση δεν έχουμε.

Κυριάκος Πιερρακάκης: Ανέφερα πριν τα 4,5 δισ. ευρώ για τις υποδομές. Έχουμε (χρήματα). Προφανώς πάντα, Κύριε Σρόιτερ, τα σχέδια είναι περισσότερα από τη διαθέσιμη χρηματοδότηση. Αλλά νομίζω πλέον ότι και μετά το Ταμείο Ανάκαμψης και με τα ευρωπαϊκά χρήματα τα οποία είχαμε και με όλες τις διαθέσιμες χρηματοδοτήσεις, είτε μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, είτε από όλες τις δομές που έχουμε στη διάθεσή μας…ή τη μόχλευση από τον ιδιωτικό τομέα… Φοιτητικές Εστίες στην Κρήτη. Ηράκλειο, Ρέθυμνο. Με ΣΔΙΤ γίνονται. Όλα αυτά παίζουν έναν ρόλο για να μπορέσει κανείς να απελευθερώσει την αναπτυξιακή δυναμική του νησιού και της χώρας. Άρα, θα σας έλεγα ότι προς αυτό είμαι αισιόδοξος. Τα δύσκολα γεωπολιτικά γεγονότα είναι αυτά τα οποία μέσα στην πυκνότητά τους δημιουργούν προκλήσεις για εμάς, αλλά ακόμη και σε αυτά νομίζω ότι έχουμε αποδείξει ότι όσο πιο καλά στεκόμαστε στα πόδια μας, όσο πιο καλά τα μεταβολίζουμε, όσο πιο καλά ανταποκρινόμαστε, τόσο περισσότερο εν τέλει καταφέρνουμε τους ανέμους να τους μετατρέπουμε σε ούριους.

Αντώνης Σρόιτερ: Στη συζήτηση ότι ο Τουρισμός δεν μπορεί να είναι μόνο καλλιέργεια για την Κρήτη – και γενικά δεν μπορεί να είναι η αποκλειστική σχεδόν πηγή πλούτου. Και στη συζήτηση ότι αυτό πρέπει να συμβαίνει και για όλη την Ελλάδα, ώστε να μην είμαστε τόσο ευπαθείς σε κρίση σαν αυτή. Εσείς τι θέση έχετε;

«Αλλάζει το αναπτυξιακό μοντέλο της Ελλάδας»

Κυριάκος Πιερρακάκης: Καλά, ότι δεν είναι η αποκλειστική πηγή πλούτου το αποδεικνύει ανάμεσα σε άλλα και ο άνθρωπος που κάθεται δίπλα σας. Δηλαδή, ο πλούτος για το νησί είναι και μέσα από τις επιχειρήσεις, μέσα από τις εξαγωγές, αυτό το οποίο αναφέρθηκε. Η Κρήτη δεν έχει μόνο καλλιέργειες, όπως θα την περιγράφαμε.

Πρέπει, βέβαια, η τουριστική πρόταση να αλλάξει λίγο και μέσα στον χρόνο, να μην αφορά τόσο πολύ με κέντρο βάρους το καλοκαίρι…να μπορεί ευρύτερα και για τη χώρα μας να αναπτύσσεται σε δωδεκάμηνη βάση. Όλα αυτά τα προσπαθεί και το Υπουργείο Τουρισμού, όλα αυτά τα προσπαθεί η Κυβέρνηση και όλα αυτά είναι μεγάλο κομμάτι που συναρτάται με όσα σας ανέφερα πριν. Υποδομές, αναπτυξιακές προοπτικές κτλ. Αλλά ευρύτερα οι εξαγωγές στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί πολύ τα τελευταία χρόνια, οι επενδύσεις έχουν αυξηθεί πολύ. Όταν μπαίναμε στην κρίση το 2009 οι εξαγωγές ήταν 20% στο ΑΕΠ. Τώρα, οι εξαγωγές είναι 42% στο ΑΕΠ, με στόχο να φτάσουμε κοντά το 50% που είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος, 51%.

Οι επενδύσεις το 2019 όταν αναλάβουμε, ήταν 11% στο ΑΕΠ. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος ήταν 21%. Κάθε χρόνο τώρα το αυξάνουμε. Φτάνουμε κάπου στο 17% με τον επόμενο προϋπολογισμό. Θέλουμε καλύτερα; Μπορούμε καλύτερα; Ναι.

Αλλά το αναπτυξιακό μοντέλο γενικά της Ελλάδας όλα αυτά τα χρόνια έχει μετατοπιστεί, αλλάζει. Προφανώς δεν θα αλλάξει το αναπτυξιακό σου μοντέλο σε 4 ή 5 χρόνια. Χρειάζεται πιο μακρά διάρκεια, αλλά αυτή η αλλαγή συντελείται και θα συνεχίσει να συντελείται αν επιμείνουμε στις ίδιες πολιτικές.

Αντώνης Σρόιτερ: Είχε μια ανάλυση νομίζω το Politico πριν από λίγες μέρες, ότι η Κρήτη θα μπορούσε να είναι ο αντικαταστάτης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων τους επόμενους μήνες. Όλος αυτός ο κόσμος από όλον τον πλανήτη που θα ήθελε να πάει εκεί για διακοπές, θα μπορούσε να έρθει στην Κρήτη που είναι πιο ασφαλής. Με τη μόνη διαφορά λέει ότι οι άνθρωποι στην Ελλάδα που είναι στον Τουρισμό, κοιμούνται αυτούς τους μήνες γιατί είναι η κλασική περίοδος που δεν εργάζεται κανείς και έχουν κλείσει τα πάντα. Και αυτό μας φέρνει στη συζήτηση που ειπώθηκε και στην αρχή αν θα πρέπει να δούμε και ένα μοντέλο δωδεκάμηνου τουρισμού σιγά- σιγά στη χώρα μας.

Τουριστικό μοντέλο δωδεκαμήνου

Κυριάκος Πιερρακάκης: Σίγουρα πρέπει να δούμε μοντέλο δωδεκάμηνου τουρισμού και σίγουρα πρέπει να μπορεί κανείς να αξιοποιεί το πλαίσιο των ευκαιριών που έχει μπροστά του. Αλλά αν δείτε τα πράγματα που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, το πλαίσιο για τους non-dom, ας πούμε, όπως είχε γίνει τα προηγούμενα χρόνια, να μπορέσουμε να φέρουμε στη χώρα μας πολίτες από άλλες χώρες, οι οποίοι με ένα ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς, θα έρθουν να ζήσουν εδώ, στην Κρήτη και ευρύτερα στην Ελλάδα. Ή και άλλα τα οποία μπορούμε να κάνουμε. Τέτοιου είδους πολιτικές γίνονται στην Ελλάδα, κύριε Σρόιτερ, από τη δεκαετία του ‘70 και του ‘80 και μετά. Και έχουν πιάσει. Χρειαζόμαστε ακόμη περισσότερες. Για να το πω σχηματικά δανειζόμενος μια φράση από προηγούμενη ιδιότητά μου: η χώρα είχε πάντα το hardware, δεν είχε το software. Είχε δηλαδή την πρώτη ύλη, αλλά δεν είχε το κατάλληλο λογισμικό, θεσμικό ή πολιτικό για να μπορέσει να απελευθερώσει αυτή την τεράστια δυνατότητα με τον οποία μας έχει προικίσει, αν θέλετε, το πεπρωμένο της γεωγραφίας μας. Ειδικά εδώ. Λοιπόν, όλα αυτά μπορούν να γίνουν, γίνονται. Πρέπει να γίνουν ακόμα περισσότερο. Η δουλειά η δική μας είναι ακριβώς αυτή.

Αντώνης Σρόιτερ: Aν πράγματι κ. Πιερρακάκη φτάσει 1.000.000 κατοίκους η Κρήτη, θα έχει και πολύ περισσότερους ψηφοφόρους πρέπει να σας προειδοποιήσω και η γκρίνια είναι και δικαιολογημένη ως έναν βαθμό ότι για πάρα πολλά χρόνια η Κρήτη ήταν εκτός σχεδίου ανάπτυξης, επενδύσεων από πολλές κυβερνήσεις που πέρασαν. Τον ΒΟΑΚ τον συζητάγαμε από τότε που ήμουν εγώ παιδί, φαντάζομαι κι εσείς. Το αεροδρόμιο στο Καστέλλι είναι μία δεκαετία συζήτηση το λιγότερο και από εκεί και πέρα δεκάδες έργα, τα οποία τα συζητάμε χρόνια και είναι ακόμα στα χαρτιά.

Αεροδρόμιο Κρήτης: «Το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπερταμείο θα παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο»

Κυριάκος Πιερρακάκης: Ναι βέβαια, η διαφοροποίηση τώρα κ. Σρόιτερ ξέρετε ποια είναι; Ότι όλα αυτά, τώρα, γίνονται. Διότι ο Πρωθυπουργός εγκαινίασε το Μετρό της Θεσσαλονίκης, το οποίο ήταν το νούμερο ένα από αυτά τα έργα τα οποία περιγράφετε σε εθνική κλίμακα, το οποίο συζητούσαμε για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Πρώτον. Δεύτερον, όλα τα έργα τα οποία αναφέρατε – ο ΒΟΑΚ και το Καστέλλι- είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Και θέλω να σταθώ όπως ανέφερε και ο κύριος Λεμπιδάκης, πρόκειται για 1.000.000 ευρωπαίων πολιτών, που θα έρθουν στην Κρήτη, άρα πρόκειται για ψηφοφόρους ευρωεκλογών και όχι εθνικών εκλογών. Παίρνοντάς το κυριολεκτικά, πιστεύω βαθιά σε αυτό που λέει.

Για την Ελλάδα συνολικότερα, η «ασημένια» οικονομία, όπως ονομάζεται αυτός ο τομέας γενικότερα μπορεί να είναι μία πολύ σημαντική αναπτυξιακή προοπτική. Και για την Κρήτη ειδικά, αλλά και για άλλα μέρη της Ελλάδας συνολικότερα. Βέβαια, σε ό,τι αφορά το σημερινό αεροδρόμιο του Ηρακλείου που σε λίγο θα είναι το παλιό αεροδρόμιο, τα 2.000 στρέμματά του μπορούν να παίξουν αναπτυξιακό ρόλο καταλυτικό για το νησί. Θα χρειαστεί ένα ενδελεχές πλάνο για να γίνει. Εγώ αυτό που μπορώ να πω στον Περιφερειάρχη, είναι ότι το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπερταμείο θα παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτή την εξίσωση. Θα πρέπει να γίνει διάλογος με την τοπική αυτοδιοίκηση, με την επιχειρηματική κοινότητα του νησιού. Το «Ελληνικό» συνιστά μοντέλο, αλλά δεν θα πρέπει να το μιμηθούμε στους χρόνους του. Θα πρέπει να το μιμηθούμε σε ό,τι αφορά την ποιότητα του έργου που θα δούμε στο τέλος. Οι χρόνοι πλέον στη χώρα μας σε οποιαδήποτε αναπτυξιακό σχέδιο θα πρέπει να είναι άλλοι. Και όλα αυτά βέβαια ενθυλακώνονται στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σε ό,τι αφορά τον πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό. Δεν παρακάμπτονται, πρέπει να τις διαβάζουμε σωστά. Μπορούμε να τοποθετούμαστε πάνω τους με τον πιο δόκιμο και βέλτιστο τρόπο. Μπορούμε να το κάνουμε πλέον αυτό, έχουμε μηχανισμούς να τα πετύχουμε όλα αυτά. Έχουμε την τεχνογνωσία. Πιστεύω βαθιά ότι αυτό το project, το οποίο πριν χαρακτήρισα «μικρό Ελληνικό» να κάνει την διαφορά συνολικότερα για το νησί, όχι μόνο για την περιοχή στην οποία βρισκόμαστε.

Αντώνης Σρόιτερ: Υπάρχει ο φόβος ότι με την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης του προγράμματος που τρέχει τώρα από εκεί και πέρα να το πω πολύ απλά, η Ευρώπη δεν έχει άλλα λεφτά για το κομμάτι των επενδύσεων. Δεν θα πέσουν άλλα λεφτά σε αυτό το οποίο λέγεται μεγάλα αναπτυξιακά έργα. Ίσως τα χρήματα πάνε στην άμυνα κύριε Πιερρακάκη, που είναι η τεράστια συζήτηση που έχει ανοίξει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Ως πρόεδρος του Eurogroup θέλω να μας πείτε, αν ισχύει αυτό το οποίο διαβάζουμε και βλέπουμε γύρω μας, ότι πλέον η στρατηγική της Ευρώπης στρέφεται κάπου αλλού, ότι το κομμάτι των υποδομών, του τουρισμού δεν θα χρηματοδοτείται, όπως χρηματοδοτείται σήμερα.

«Χρειαζόμαστε περισσότερες διασυνοριακές συγχωνεύσεις και εξαγορές»

Κυριάκος Πιερρακάκης: Πρέπει να ξέρουμε, όταν μιλάμε για το Ταμείο Ανάκαμψης γιατί πράγμα συζητάμε. Υπάρχει, όντως η εξίσωση της ολοκλήρωσής του. Το Ταμείο Ανάκαμψης δημιουργήθηκε για να ανταποκριθεί σε μία κρίση. Ποια ήταν η κρίση; Ο covid19. Έχουμε τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά κονδύλια, έχουμε όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις. Και όλα αυτά παραμένουν. Ταυτόχρονα, ως Ευρώπη, η κάθε χώρα έχει μια αναπτυξιακή στρατηγική. Πώς απελευθερώνεις όλες τις δυνατότητες; Πού είναι στοχευμένα έργα υποδομών, ευκαιρίες που έχω και δεν τις αξιοποιώ πάρα πολλά χρόνια. Η Ελλάδα έχει πολλές τέτοιου τύπου ευκαιρίες που μπορεί να αξιοποιήσει. Καλά- καλά εγώ θα σας πω το Υπερταμείο κάθεται πάνω σε μια τεράστια περιουσία την οποία προσπαθεί να αξιοποιήσει καθημερινά, ακόμη καλύτερα και ακόμη πιο πολλαπλασιαστικά. Αλλά σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχει ένα προφανές μέρισμα ανάπτυξης, το οποίο δεν έχουμε αξιοποιήσει. Όλα αυτά που λέει η έκθεση Ντράγκι και η έκθεση Λέτα είναι. Έχουμε ακόμη εμπόδια στις 27 χώρες μεταξύ τους, τα οποία είναι τρομερά, ρυθμιστικά εμπόδια. Και είναι σαν αόρατοι δεσμοί ανάμεσα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο υπολόγισε ότι στις υπηρεσίες είναι σαν να έχεις δασμό 110% η μία χώρα με την άλλη. Για παράδειγμα, η Ελλάδα με την Ιταλία, η Ελλάδα με την Βουλγαρία. Αφαιρώντας τα όλα αυτά, κάνοντας πολλές μικρές τεχνικές μεταρρυθμίσεις, που δεν είναι πάντα πολύ εύληπτες, αλλά είναι πολύ ουσιαστικές για το τραπεζικό σύστημα για παράδειγμα, μπορούμε να κάνουμε την διαφορά στον τομέα της ανάπτυξης.

Χρειαζόμαστε περισσότερες συγχωνεύσεις και εξαγορές πανευρωπαϊκά. Χρειάζεται να μεγαλώσεις το μέσο μέγεθος μιας ευρωπαϊκής επιχείρησης, να μπορεί να ανταγωνιστεί διεθνώς. Εγώ θα σας πω ότι αυτό αφορά και τις τράπεζες. Χρειαζόμαστε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα, μεγαλύτερες τράπεζες, οι οποίες θα μπορέσουν να κάνουν όλες εκείνες τις επενδύσεις που θα τους επιτρέψουν να ανταγωνιστούν τις αμερικανικές τράπεζες, τις κινεζικές τράπεζες. Και πλέον οι χρόνοι έχουν αλλάξει δραματικά. Δεν είμαστε στο 1990 που και τότε λέγαμε ότι είχαν αλλάξει δραματικά. Είναι μία εκθετική καμπύλη. Πρέπει να τρέξουμε πολύ πιο γρήγορα, δεν έχουμε πλέον την πολυτέλεια του χρόνου.

Αντώνης Σρόιτερ: Τι βρήκατε ως Πρόεδρος του Eurogroup και δεν το περιμένατε. Αυτό το ‘’job description’’ που λέμε. Τι έχει, το οποίο δεν το φαντάζεται κανείς;

Κυριάκος Πιερρακάκης: Θα σας σχολιάσω περισσότερο κάτι που περίμενα, αλλά είναι αλλιώς να το βιώνεις. Όταν το συζήτησα με τον Πρωθυπουργό για πρώτη φορά, αν θα είμαι υποψήφιος για την θέση, είχε στενή σχέση και ο Πρωθυπουργός με τον προκάτοχό μου τον κ. Ντόναχιου, πρώην Υπουργό Οικονομικών της Ιρλανδίας. Τον είχε ρωτήσει, λοιπόν, πόσο τοις εκατό του Υπουργού Οικονομικών, αφορά το να είναι κανείς και Πρόεδρος του Eurogroup. Είναι μία προφανής ερώτηση που θα έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε κάποιον. Και του απάντησε το 30% περίπου. Οπότε, με παίρνει τηλέφωνο ο Πρωθυπουργός και μου λέει «Κυριάκο, τώρα θα δουλεύεις 130%, αν κερδίσεις»! Διαπιστώνω, άρα, πως είναι αυτό το 130% στην πράξη!

Αντώνης Σρόιτερ: Δεν έχετε κόψει δηλαδή από την ελληνική ενασχόληση;

Κυριάκος Πιερρακάκης: Toυναντίον. Το ένα δυναμώνει το άλλο.

