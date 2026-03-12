Πιερρακάκης: Κανένας πολίτης, κανένα νοικοκυριό και καμία επιχείρηση δεν θα είναι μόνη της στην κρίση

«Κανένας πολίτης, κανένα νοικοκυριό και καμία επιχείρηση δεν θα είναι μόνη της στην κρίση. Αν χρειαστεί, έχουμε το οπλοστάσιο να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες. Ακόμη ωστόσο, δεν είμαστε εκεί» επισημαίνει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης, σε συνέντευξή του στο πλαίσιο του συνεδρίου «Invest in Greece Summit 2026» του «Money Review» της Καθημερινής.

Ο υπουργός αναφέρεται στις επιπτώσεις των ενεργειακών εξελίξεων στην οικονομία και στην καθημερινότητα των πολιτών, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις διεθνείς εξελίξεις και διατηρεί διαθέσιμο το θεσμικό και δημοσιονομικό «οπλοστάσιο» που δημιουργήθηκε τα προηγούμενα χρόνια για την αντιμετώπιση κρίσεων. Σημειώνει δε, ότι στόχος παραμένει η διασφάλιση της οικονομικής σταθερότητας, η στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων εφόσον απαιτηθεί, αλλά και η ενίσχυση της αναπτυξιακής δυναμικής της ελληνικής οικονομίας μέσα σε ένα ιδιαίτερα αβέβαιο διεθνές περιβάλλον.

Ο κ. Πιερρακάκης αναφέρεται και στις προτεραιότητες της ευρωπαϊκής οικονομικής πολιτικής και στον ρόλο της Ελλάδας στις διεργασίες στο Eurogroup. Παράλληλα, επισημαίνει ότι η Ευρώπη βρίσκεται πλέον σε μια περίοδο «γεωπολιτικής πυκνότητας γεγονότων», όπου οι κρίσεις τείνουν να διαδέχονται η μία την άλλη, καθιστώντας αναγκαία τα γρήγορα αντανακλαστικά και τις συντονισμένες παρεμβάσεις πολιτικής.

