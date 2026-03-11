search
11.03.2026 17:39

Επιστολή Πιερρακάκη στον Κόστα: Οι στρατηγικές προτεραιότητες, η οικονομία της ευρωζώνης και η ψηφιακή εποχή

11.03.2026 17:39
pierrakakis 88- new

Επιστολή στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα απέστειλε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, προκειμένου να ενημερώσει για τις πρόσφατες εργασίες του Eurogroup και για τις προτεραιότητες του επόμενου διαστήματος. Η επιστολή, όπως τονίζει, θα συμβάλει στη συζήτηση που θα έχουν οι ηγέτες της ΕΕ στη Σύνοδο Κορυφής στις 19 Μαρτίου.

Στην επιστολή του, ο πρόεδρος του Eurogroup αναφέρεται στην κατάσταση της οικονομίας της ζώνης του ευρώ, στο πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν οι ανισορροπίες μέσω της διεθνούς συνεργασίας, στην ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του ευρώ και στην πρόοδο που έχει σημειωθεί για την επιτάχυνση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων. Η αναφορά αποτυπώνει, επίσης, τις προσπάθειες του Eurogroup να προετοιμάσει το ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα για την ψηφιακή εποχή, τον συντονιστικό του ρόλο για τη διασφάλιση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας με παράλληλη στήριξη στρατηγικών προτεραιοτήτων, καθώς και τη βασική του εργασία για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας.

Ο κ. Πιερρακάκης σημειώνει στην επιστολή του ότι «παρότι τα θεμελιώδη μεγέθη της οικονομίας της ζώνης του ευρώ παραμένουν ισχυρά, ο κοινός οικονομικός μας χώρος συνεχίζει να λειτουργεί σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από σημαντική αβεβαιότητα. Αυτό απλώς υπογραμμίζει την ανάγκη να επικεντρωνόμαστε αδιάκοπα στην επίτευξη κοινών στόχων, όπως η Ένωση Κεφαλαιαγορών και η στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης».

