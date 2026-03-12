Άνοδος στις τιμές των καυσίμων αεροσκαφών λόγω της κρίσης με το Ιράν – Πώς θα επηρεαστούν οι τιμές στα εισιτήρια

Σημαντική άνοδο καταγράφουν τα τελευταία 24ωρα οι τιμές των καυσίμων αεροσκαφών (jet fuel), καθώς η ένταση και οι στρατιωτικές εξελίξεις γύρω από το Ιράν προκαλούν σοβαρές διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα του πετρελαίου.

Αναλυτές προειδοποιούν ότι η κατάσταση μπορεί να επηρεάσει σημαντικά το κόστος των αεροπορικών μετακινήσεων τους επόμενους μήνες καθώς παρά τις αισιόδοξες δηλώσεις του Τραμπ ότι ο πόλεμος δεν θα διαρκέσει πάνω από 5-6 εβδομάδες, τα πράγματα δεν δείχνουν τόσο απλά.

Ο ρόλος του Ορμούζ

Η αύξηση των τιμών αποδίδεται κυρίως στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα δεξαμενόπλοια στις μεταφορές πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο, περιοχή που αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς κόμβους παγκοσμίως. Το στενό του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας διακίνησης πετρελαίου, βρίσκεται στο επίκεντρο της ανησυχίας των αγορών, καθώς κάθε διαταραχή στη ναυσιπλοΐα επηρεάζει άμεσα την προσφορά καυσίμων.

Σύμφωνα με στοιχεία της αγοράς, οι τιμές των καυσίμων αεροσκαφών σε μεγάλα ενεργειακά κέντρα εμπορίου έχουν παρουσιάσει απότομη αύξηση μέσα σε λίγες ημέρες.

Συγκεκριμένα, στις 28 Φεβρουαρίου, το βαρέλι κυμαίνονταν από 85 ως 91 δολάρια, ενώ τώρα ξεκινά από τα 150 δολάρια και φτάνει ως και τα 200.

Ανά γαλόνι, η αύξηση ξεκινά από το 50% και φτάνει ως και το 81% μέσα σε λιγότερο από δύο εβδομάδες.

Η εξέλιξη αυτή αντανακλά τις ανησυχίες των επενδυτών για πιθανές ελλείψεις, αλλά και το αυξημένο κόστος μεταφοράς και ασφάλισης των φορτίων πετρελαίου στην περιοχή.

Πώς θα αυξηθούν οι τιμές στα αεροπορικά εισιτήρια

Η άνοδος των τιμών ήδη αρχίζει να επηρεάζει την αεροπορική βιομηχανία. Πολλές αεροπορικές εταιρείες εξετάζουν το ενδεχόμενο να αυξήσουν τα ναύλα ή να περιορίσουν ορισμένα δρομολόγια, προκειμένου να αντιμετωπίσουν το αυξημένο λειτουργικό κόστος. Το καύσιμο αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα έξοδα για τις αεροπορικές εταιρείες, συχνά αντιπροσωπεύοντας έως και το ένα τρίτο των συνολικών λειτουργικών δαπανών.

Ενα χαρακτηριστικό παράδειγμα που δίνουν τα οικονομικά σάιτ:

Ενα δρομολόγιο Αθήνα-Νέα Υόρκη με ένα Airbus A330 ή με Boeing 787, έχει 250 με 300 επιβάτες. Η πτήση διαρκεί περίπου 10 ώρες και ανά ώρα αυτά τα σκάφη καίνε περίπου 6 τόνους καυσίμου.

Αρα ξοδεύοντας 60 τόνους για την πτήση, το κόστος φτάνει σήμερα τα 85.000 δολάρια ανά πτήση, έναντι των 49.000 δολαρίων που ήταν πριν δύο εβδομάδες, αύξηση δηλαδή περίπου 38.000 δολάρια.

Αυτό, σε μια πτήση με 300 επιβάτες θα φέρει επιβάρυνση στα εισιτήρια απο 100 ως 150 δολάρια ανά εισιτήριο.

Το καύσιμο αποτελεί περίπου 25–35% του συνολικού κόστους μιας αεροπορικής εταιρείας, άρα μια αύξηση 70% στο καύσιμο μπορεί να ανεβάσει το συνολικό κόστος πτήσης κατά 15–25%.

Αναλυτές της αγοράς ενέργειας επισημαίνουν ότι η πορεία των τιμών θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την εξέλιξη της γεωπολιτικής κρίσης και από το κατά πόσο θα διασφαλιστεί η ομαλή ροή πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή. Σε περίπτωση παρατεταμένης έντασης ή περαιτέρω διακοπών στη ναυσιπλοΐα, δεν αποκλείεται οι τιμές των καυσίμων να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Παράλληλα, οι αυξήσεις στα καύσιμα αεροσκαφών ενδέχεται να έχουν ευρύτερες οικονομικές συνέπειες, καθώς επηρεάζουν το κόστος των αερομεταφορών, τον τουρισμό και το διεθνές εμπόριο.

