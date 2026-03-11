Δεν πέφτει το πετρέλαιο ούτε μετά την απόφαση για αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων του ΙΕΑ

Οι αγορές παρέμειναν απαθείς, τουλάχιστον προς το παρόν, στην ανακοίνωση του ΔΟΕ για την αποδέσμευση 400 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματά του, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η αύξηση των τιμών λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η ομόφωνη απόφαση των 32 χωρών του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας δεν είχε κάποια άμεση επίπτωση στις αγορές: γύρω στις 17.00 (ώρα Ελλάδας), περίπου μία ώρα μετά την ανακοίνωση, το Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας κατέγραφε αύξηση +3,3%, στα 90,7 δολάρια το βαρέλι, όπως και το αμερικανικό αργό WTI, η τιμή του οποίου εκτινάχθηκε ξανά στα 86,14 δολάρια, με αύξηση 3,22%. Με την έναρξη των συναλλαγών στην Ευρώπη και τα δύο πετρέλαια αναφοράς κατέγραψαν αύξηση 5%.

Η ανακοίνωση δεν είχε σοβαρές επιπτώσεις στην τιμή του αργού επειδή ήταν «αναμενόμενη» από τις αγορές, υπογράμμισε ο Αλεξάντρ Μπαραντές, υπεύθυνος για την ανάλυση αγορών στην IG France.

Το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ξεκίνησε τη συνεδρίαση χωρίς σαφή κατεύθυνση, με τον βιομηχανικό δείκτη Dow Jones να υποχωρεί κατά 0,27% και τον Nasdaq των εταιρειών υψηλής τεχνολογίας να καταγράφει άνοδο 0,4%.

Τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια πέφτουν, χωρίς ωστόσο να επικρατεί πανικός: το Παρίσι κατά 0,17%, η Φραγκφούρτη κατά 1,17%, το Μιλάνο κατά 0,69% και το Λονδίνο 0,44%.

Ένδειξη της έντασης που επικρατεί πάντως είναι το γεγονός ότι η απόδοση του δεκαετούς γερμανικού ομολόγου, που θεωρείται «βαρόμετρο» για το κόστος δανεισμού στην Ευρώπη, αυξήθηκε στο 2,92%, από 2,83% χθες. Η απόδοση του αντίστοιχου γαλλικού έφτασε το 3,55%, από 3,44%.

Στο πλαίσιο αυτό, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ είπε την Τρίτη ότι η ΕΚΤ θα κάνει ότι είναι «αναγκαίο» ώστε ο «να ελεγχθεί ο πληθωρισμός», παρά την εκτόξευση των τιμών της ενέργειας λόγω του πολέμου.

