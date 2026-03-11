search
ΤΕΤΑΡΤΗ 11.03.2026 19:23
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web

11.03.2026 18:14

ΑΑΔΕ: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων αξίας 9 εκατ. ευρώ – Στα 2,7 εκατ. ευρώ οι διαφυγόντες φόροι

11.03.2026 18:14
KAUSIMA

Ένα πολυμελές και καλά οργανωμένο δίκτυο εταιρειών–βιτρινών, που διοχέτευε συστηματικά λαθραία καύσιμα στην αγορά, έφεραν στο φως οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Μετά από πολύμηνη και ενδελεχή έρευνα, που ξεπέρασε το ένα έτος, οι ελεγκτές, αξιοποιώντας πληροφορίες από το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο (ΣΕΚ), προχώρησαν σε στοχευμένο έλεγχο εταιρείας εμπορίας πετρελαιοειδών, ξετυλίγοντας το νήμα της εκτεταμένης απάτης.

Ο τρόπος δράσης του κυκλώματος

Η έρευνα αποκάλυψε έναν ιδιαίτερα πολύπλοκο μηχανισμό παράνομης δραστηριότητας, με τα εξής χαρακτηριστικά:

1. Προμήθεια χωρίς παρασταστικά

Αρχικά, τρεις εταιρείες-βιτρίνα στην περιοχή του Ασπρόπυργου, ενώ δεν είχαν φορολογικά παραστατικά αγοράς, εμφανίζονταν να εκδίδουν εικονικά τιμολόγια πώλησης καυσίμων σε δύο εταιρείες-βιτρίνα του κυκλώματος, επίσης στον Ασπρόπυργο.

2. Νομιμοφανής διάθεση

Οι δύο αυτές εταιρείες, με τη σειρά τους, εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια πώλησης σε επιχείρηση εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων με έδρα τη Θεσσαλία.

3. Εξαπάτηση αγοραστών

Η εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών της Θεσσαλίας, εμφάνιζε πωλήσεις με φορολογικά παραστατικά και παρέδιδε μέσω μεταφορικής εταιρείας καύσιμα σε ανυποψίαστες βιομηχανικές επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα (ενδεικτικά Αττική, Θεσσαλία, Ιωάννινα, Κρήτη).

Οι βιομηχανικές επιχειρήσεις, εν αγνοία τους, προμηθεύονταν καύσιμο το οποίο αποτελούσε αντικείμενο λαθρεμπορίας.

Οικονομική ζημία και κυρώσεις

Το κύκλωμα κατάφερε, μέσω των εικονικών συναλλαγών, να διαθέσει στην εγχώρια αγορά καύσιμα αξίας 9 εκατομμυρίων ευρώ. Από τη δράση αυτή προκλήθηκε άμεση οικονομική ζημία στο Δημόσιο, καθώς αποφεύχθηκε η καταβολή δασμών και φόρων ύψους 2,7 εκατομμυρίων ευρώ.

Στον Εισαγγελέα παραπέμφθηκαν 14 φυσικά πρόσωπα, ως αυτουργοί και συνεργοί του αδικήματος της λαθρεμπορίας. Έχει ήδη ξεκινήσει διαδικασία δέσμευσης των τραπεζικών τους λογαριασμών, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και άλλων παραβατικών ενεργειών, που σχετίζονται με την υπόθεση.

