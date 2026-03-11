search
ΤΕΤΑΡΤΗ 11.03.2026 19:23
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

11.03.2026 17:38

Έμμεσες αιχμές της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας για την επιβολή πλαφόν

11.03.2026 17:38
Σε έμμεση… γκρίνια προχώρησε η Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας (ΕΣΕ) για την επιβολή του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους.

Με αφορμή τα πρόσφατα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση πιθανών ανατιμήσεων λόγω των διεθνών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, η Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας (ΕΣΕ) και τα 19 μέλη της επιβεβαιώνουν, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, πως «βρίσκονται σταθερά στο πλευρό των ελληνικών νοικοκυριών, τόσο διαχρονικά όσο και σε έκτακτες περιόδους διεθνούς αβεβαιότητας, συγκρατώντας τις τιμές προς όφελος των Ελλήνων καταναλωτών».

«Η εμπειρία των τελευταίων ετών και τα γρήγορα αντανακλαστικά του κλάδου σε περιόδους έντονων γεωπολιτικών κρίσεων και οικονομικών πιέσεων, δείχνουν πως ανεξάρτητα από την επιβολή οριζόντιων μέτρων από την πολιτεία, τα σούπερ μάρκετ λειτουργούν καθημερινά με διαφάνεια, υπευθυνότητα, φροντίδα και σεβασμό απέναντι στους εκατομμύρια Έλληνες καταναλωτές που εξυπηρετούν σε κάθε μεριά της χώρας» αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση.

Με βάση τα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ, ο μέσος όρος του πληθωρισμού στα σούπερ μάρκετ διαμορφώθηκε στο 1,29% το 2025, παρά την κατάργηση του πλαφόν στο περιθώριο μεικτού κέρδους τον Ιούλιο του ίδιου έτους.

«Το χαμηλό αυτό ποσοστό αποδεικνύει πως τόσο ο υγιής ανταγωνισμός, όσο και η ομαλή λειτουργία της αγοράς, συγκρατούν χαμηλά τις τιμές, με τα οφέλη να είναι άμεσα και απτά για τους πολίτες-καταναλωτές» σημειώνεται.

Η Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας (ΕΣΕ), παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις θα συνεχίσει, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, «να συμμετέχει ενεργά σε έναν ανοιχτό και τεκμηριωμένο διάλογο με την πολιτεία, με στόχο την υιοθέτηση παρεμβάσεων που ενισχύουν ουσιαστικά την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών και διαφυλάσσουν στην πράξη την ευημερία της ελληνικής κοινωνίας».

