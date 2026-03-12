search
ΠΕΜΠΤΗ 12.03.2026 15:04
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντριάνα Βασιλά ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΒΑΣΙΛΑ

12.03.2026 14:00

Η Ελλάδα της ακρίβειας και τον Μάρτιο του 2026

12.03.2026 14:00
Ποια μέτρα τίθενται σε ισχύ για Αττική και «κόκκινες» περιοχές - Media

Φτάνοντας στον Μάρτιο του 2026, τα μέτρα που ανακοινώθηκαν ως απάντηση στις πολεμικές κρίσεις των προηγούμενων ετών αποδεικνύονται πλέον δομικά ανεπαρκή.

Η κυβέρνηση συνεχίζει να αρνείται τη μείωση των έμμεσων φόρων (ΦΠΑ, ΕΦΚ), επιμένοντας σε ελέγχους των περιθωρίων κέρδους που δεν ανακόπτουν το κύμα των ανατιμήσεων. Η αίσθηση στην αγορά είναι ότι τα μέτρα είναι “πυροσβεστικά” και όχι ουσιαστικά, αφήνοντας το κόστος ζωής να καλπάζει.

Ο Φεβρουάριος του 2026 αποκαλύπτει τον ενδημικό πληθωρισμό

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον Φεβρουάριο του 2026 είναι αποκαλυπτικά: ο πληθωρισμός σκαρφάλωσε στο 2,7% (από 2,5% τον Ιανουάριο). Το γεγονός ότι ο “πληθωρισμός της κουζίνας” στα τρόφιμα τρέχει με 5,2% αποδεικνύει ότι το πρόβλημα δεν είναι πια ο πόλεμος, αλλά η ενδημική λειτουργία της ελληνικής αγοράς.

  • Ενοίκια: Με αύξηση 8,2% τον τελευταίο μήνα, η στέγαση τείνει να γίνει είδος πολυτελείας.
  • Είδη ένδυσης: Άλμα 10,1%, που δείχνει ότι η ακρίβεια έχει μεταφερθεί σε όλο το φάσμα της κατανάλωσης.

Η μισθολογική καθήλωση: Το χάσμα του 2026

Παρά τις ονομαστικές αυξήσεις, η πραγματικότητα είναι σκληρή:

  • Ο μέσος μισθός παραμένει εγκλωβισμένος σε επίπεδα που θυμίζουν το 2009 (τότε ήταν 1.442 ευρώ), ενώ η αγοραστική δύναμη έχει καταρρεύσει λόγω της σωρευτικής ακρίβειας της τελευταίας διετίας.
  • Οι συνταξιούχοι βλέπουν αυξήσεις της τάξης του 2,4%, οι οποίες εξανεμίζονται πριν καν δοθούν, αφού υπολείπονται του πραγματικού κόστους ζωής, ενώ οι επικουρικές παραμένουν για 4η χρονιά στο “ψυγείο”.

Η ακρίβεια σε ρεύμα , καύσιμα και αγαθών σε συνδυασμό με την άρνηση ενίσχυσης των εισοδημάτων στο ύψος του πληθωρισμού, δημιουργεί μια μόνιμη κατάσταση οικονομικής ασφυξίας για τη μέση ελληνική οικογένεια. Την ώρα μάλιστα που η κυβέρνηση μιλά για «ανάπτυξη» και «επενδυτική βαθμίδα» το 2026, παρά γεγονός ότι ο μέσος εργαζόμενος χρειάζεται σήμερα περισσότερα χρήματα για να αγοράσει λιγότερα αγαθά σε σχέση με πριν από 17 χρόνια.

Το αποτέλεσμα είναι ότι αυτή η «ψαλίδα» μεταξύ του κόστους ζωής και των καθηλωμένων μισθών μετατρέπει τον πληθωρισμό από παροδικό εξωγενές φαινόμενο σε μόνιμη κοινωνική πληγή.

