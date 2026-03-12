Η Ελλάδα της ακρίβειας και τον Μάρτιο του 2026

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Φτάνοντας στον Μάρτιο του 2026, τα μέτρα που ανακοινώθηκαν ως απάντηση στις πολεμικές κρίσεις των προηγούμενων ετών αποδεικνύονται πλέον δομικά ανεπαρκή.
Η κυβέρνηση συνεχίζει να αρνείται τη μείωση των έμμεσων φόρων (ΦΠΑ, ΕΦΚ), επιμένοντας σε ελέγχους των περιθωρίων κέρδους που δεν ανακόπτουν το κύμα των ανατιμήσεων. Η αίσθηση στην αγορά είναι ότι τα μέτρα είναι “πυροσβεστικά” και όχι ουσιαστικά, αφήνοντας το κόστος ζωής να καλπάζει.
Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον Φεβρουάριο του 2026 είναι αποκαλυπτικά: ο πληθωρισμός σκαρφάλωσε στο 2,7% (από 2,5% τον Ιανουάριο). Το γεγονός ότι ο “πληθωρισμός της κουζίνας” στα τρόφιμα τρέχει με 5,2% αποδεικνύει ότι το πρόβλημα δεν είναι πια ο πόλεμος, αλλά η ενδημική λειτουργία της ελληνικής αγοράς.
Παρά τις ονομαστικές αυξήσεις, η πραγματικότητα είναι σκληρή:
Η ακρίβεια σε ρεύμα , καύσιμα και αγαθών σε συνδυασμό με την άρνηση ενίσχυσης των εισοδημάτων στο ύψος του πληθωρισμού, δημιουργεί μια μόνιμη κατάσταση οικονομικής ασφυξίας για τη μέση ελληνική οικογένεια. Την ώρα μάλιστα που η κυβέρνηση μιλά για «ανάπτυξη» και «επενδυτική βαθμίδα» το 2026, παρά γεγονός ότι ο μέσος εργαζόμενος χρειάζεται σήμερα περισσότερα χρήματα για να αγοράσει λιγότερα αγαθά σε σχέση με πριν από 17 χρόνια.
Το αποτέλεσμα είναι ότι αυτή η «ψαλίδα» μεταξύ του κόστους ζωής και των καθηλωμένων μισθών μετατρέπει τον πληθωρισμό από παροδικό εξωγενές φαινόμενο σε μόνιμη κοινωνική πληγή.
