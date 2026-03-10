ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκε στο 2,7% ο πληθωρισμός τον Φεβρουάριο – Πού ανέβηκαν οι τιμές

Αύξηση 0,2% παρουσιάζει ο πληθωρισμός κατά τον μήνα Φεβρουάριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Ο πληθωρισμός από το 2,5% τον Ιανουάριο, ανέβηκε στο 2,7%, κυρίως λόγω των αυξήσεων σε συγκεκριμένες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε η ΕΛΣΤΑΤ, αύξηση 0,7% εμφανίζουν τα τρόφιμα και τα αλκοολούχα ποτά, κυρίως λόγω της αύξησης των τιμών σε μοσχάρι, αρνί και κατσίκι, φρούτα λαχανικά. Πτωτικές τάσεις είχαν χοιρινό, ελαιόλαδο, ζάχαρη-σοκολάτες-γλυκά-παγωτά.

Αύξηση 1,4% εμφανίζεται στη στέγαση καθώς έχουν ανέβει οι τιμές σε ενοίκια, ύδρευση, ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης.

Αυξήσεις λίγο πάνω από την μονάδα παρουσιάζονται σε καταλύματα και εστιατόρια, αλλά και σε υπηρεσίες φροντίδας.

