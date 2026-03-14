Ποιος πληρώνει το μάρμαρο της εμπλοκής στον πόλεμο;

Κάθε συζήτηση για τις συνέπειες του πολέμου στη ζωή του λαού δεν μπορεί παρά να ξεκινάει από ορισμένες παραδοχές. Όπως ότι η σημερινή κυβέρνηση της ΝΔ, ακολουθώντας τις προηγούμενες, έχει αναλάβει ρόλο σημαιοφόρου του ΝΑΤΟ στην περιοχή, εμπλέκοντας άμεσα τη χώρα στους σχεδιασμούς και τις αντιπαραθέσεις που κλιμακώνονται, μετατρέποντας την χώρα σε πολεμικό στόχο. Στρατιωτικές βάσεις και υποδομές αξιοποιούνται για τη διεξαγωγή του πολέμου ενώ δίκτυα επιμελητείας και επικοινωνιών – και της χώρα μας εντάσσονται στους ΝΑΤΟικούς σχεδιασμούς. Η χώρα επίσης συμμετέχει και στον λεγόμενο «οικονομικό πόλεμο», μέσα από τις κυρώσεις, τον ενεργειακό πόλεμο και τη στροφή στην πολεμική βιομηχανία. Κερασάκι στη τούρτα είναι οι στρατιωτικές αποστολές του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, που οδηγούν μέσα και προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων εκτός συνόρων, από τα ανοιχτά της Κύπρου ως τη Σαουδική Αραβία.

Ποιος όμως και πώς πληρώνει τον πόλεμο; Η αλήθεια είναι ότι δεν πληρώνουν όλοι με τον ίδιο τρόπο και δεν καλούνται όλοι να σηκώσουν τα ίδια βάρη. Δίπλα στο κόστος του πολέμου στην Ουκρανία τώρα ο λαός θα κληθεί να προσθέσει και τα βάρη από το κόστος ενός δεύτερου πολέμου…

Η πρώτη και πιο άμεση συνέπεια για τον λαό είναι η σημαντική άνοδος των τιμών, ιδιαίτερα στην ενέργεια. Το πετρέλαιο και συνολικά το ενεργειακό κόστος εκτινάσσονται, επηρεάζοντας ολόκληρη την οικονομική δραστηριότητα. Δεν πρόκειται μόνο για τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος που επιβαρύνουν τα νοικοκυριά. Η αύξηση της τιμής των καυσίμων επηρεάζει άμεσα τις μετακινήσεις, το κόστος μεταφοράς αγαθών και τη λειτουργία πολλών κλάδων της οικονομίας. Ακόμα μεγαλύτερη είναι η επίδραση στην αγροτική παραγωγή, με το κόστος για καύσιμα, μεταφορές και πρώτες ύλες -ειδικά τα λιπάσματα- να αυξάνεται συνεχώς, γεγονός που πιέζει το εισόδημά τους, επιτείνει τη συγκέντρωση της αγροτικής παραγωγής και πιέζει τις τιμές των αγροτικών προϊόντων. Ταυτόχρονα, πλήθος προϊόντων που βασίζονται στο πετρέλαιο ή χρησιμοποιούν ενεργειακά εντατικές διαδικασίες παραγωγής ακριβαίνουν, ενώ αυξάνεται και το κόστος διεθνούς μεταφοράς.

Παράλληλα, ο τουρισμός, που έχει μετατραπεί σε κυρίαρχο πυλώνα της ελληνικής οικονομίας, δέχεται μεγάλες πιέσεις. Η μετατροπή της ΝΑ μεσογείου σε εμπόλεμη ζώνη σημαίνει σημαντική μείωση της τουριστικής δραστηριότητας για ολόκληρες περιοχές της χώρας, με άμεσες αρνητικές συνέπειες για χιλιάδες εργαζόμενους που απασχολούνται στον κλάδο.

Σε τέτοιες συνθήκες, το κεφάλαιο επιδιώκοντας να διατηρήσει την κερδοφορία του ήδη μεταφέρει το κόστος στους εργαζόμενους, μέσα από μεγαλύτερη ένταση της εκμετάλλευσης, πίεση στους μισθούς, νέα επίθεση στις εργασιακές σχέσεις, αλλά και μεγάλες ανατιμήσεις. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα, στον χώρο της ναυτιλίας, το εφοπλιστικό κεφάλαιο προσπαθεί να πετύχει κολοσσιαία κέρδη -εκμεταλλευόμενο την εκτόξευση των ναύλων – παίζοντας στα ζάρια τις ζωές των ναυτεργατών, με τις αφόρητες πιέσεις να περάσουν τα πλοία μέσα από τις εμπόλεμες ζώνες.

Η κυβέρνηση επιχειρεί να παρουσιάσει την κατάσταση ως αποτέλεσμα εξωτερικών παραγόντων, κάνοντας λόγο για «εισαγόμενο πληθωρισμό». Η πραγματικότητα είναι αμείλικτη. Η κυβέρνηση της ΝΔ δεν μπορεί να παριστάνει την «αθώα». Απολαμβάνοντας και την ουσιαστική συναίνεση όλων των αστικών κομμάτων έχει μπλέξει για τα καλά τη χώρα στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους.

Η διαχρονική πολιτική ΕΕ-αστικής τάξης στην ενέργεια που υπηρετείται από όλες τις κυβερνήσεις, με την «απολιγνιτοποίηση», την παράδοση των ενεργειακών πόρων σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και τη στροφή στις πανάκριβες ΑΠΕ και σε εισαγόμενες και ακριβές μορφές ενέργειας, όπως το LNG, είναι καθοριστικές για το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας. Πάνω από όλα, η έντονη εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας οδηγεί σε πολλαπλασιαστική επίδραση μιας διεθνούς κρίσης στο εσωτερικό της χώρας, όπως άλλωστε το ΚΚΕ έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει.

Την ίδια στιγμή, τα μέτρα «στήριξης» που ανακοινώνονται για τα λαϊκά νοικοκυριά παραμένουν «ασπιρίνες» αφού αδυνατούν να αντιμετωπίσουν ουσιαστικά την ακρίβεια και τις επιπτώσεις του πολέμου στο λαϊκό εισόδημα. Για παράδειγμα τα διάφορα pass στην πραγματικότητα το μόνο που κάνουν είναι να επιδοτούν τις αυξήσεις των τιμών.

Η πραγματικότητα φωνάζει! Το ΚΚΕ καλεί το λαό να οργανώσει την πάλη του. Να διεκδικήσει άμεσα, στον τομέα της ακρίβειας, να μην πληρώσουν οι εργαζόμενοι τις συνέπειες της πολεμικής εμπλοκής, να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, ο ΕΦΚ στην ενέργεια, το χρηματιστήριο ενέργειας. Να επιβληθεί πλαφόν στις τιμές της ενέργειας, να επαναλειτουργήσουν οι λιγινιτικές μονάδες σε σύγκρουση με την ΕΕ, με εγκατάλειψη των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, που εκτινάσσουν το κόστος φυσικού αερίου. Να δυναμώσει κι άλλο ο αγώνας σωματείων, ομοσπονδιών για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και πραγματική επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν τις θέσεις του ΚΚΕ. Σήμερα μονόδρομος είναι να δυναμώσει ο εργατικός – λαϊκός αγώνας για την έξοδο της Ελλάδας από τον πόλεμο και την απεμπλοκή από τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, για την αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ, με τον λαό κυρίαρχο και με σχέσεις αμοιβαίου οφέλους κι αλληλεγγύης με τους άλλους λαούς.

*Ο Γρηγόρης Λιονής είναι μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ υπεύθυνος του Τμήματος Οικονομίας της ΚΕ

Διαβάστε επίσης:

