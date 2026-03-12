search
12.03.2026
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Δημήτρης Κατσικάρης ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΤΣΙΚΑΡΗΣ

12.03.2026 14:43

Ο αέναος κύκλος και η πυξίδα του ΠΑΣΟΚ

12.03.2026 14:43
dimitris katsikaris

Το επικείμενο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ γίνεται σε μια κρίσιμη περίοδο αναταράξεων και ανακατατάξεων που στροβιλίζουν και επανακαθορίζουν τον κόσμο και τη χώρα μας. Σε αυτή τη νέα ζοφερή πραγματικότητα, οφείλουμε να απαντήσουμε δημιουργικά, ρεαλιστικά, με λογισμό και με όνειρο, να δώσουμε το δικό μας ξεκάθαρο στίγμα, γιατί το ΠΑΣΟΚ έρχεται από μακριά και οφείλει να πάει μακριά για το λαό και την πατρίδα.

Οραματιζόμαστε και στηρίζουμε την Ελλάδα των ανοιχτών οριζόντων, απαντώντας πειστικά στα αιτήματα των καιρών. Και είμαστε εδώ, για να επανατροφοδοτήσουμε τον αέναο κύκλο του ΠΑΣΟΚ, επ’ ωφελεία της πατρίδας και μόνο.

Οι ελπίδες που έταξε η Ν.Δ. αυτά τα 7 χρόνια, έγιναν λεπίδες για τους πολλούς σε όλα τα επίπεδα, σε όλες τις εκφάνσεις την καθημερινότητας. Είναι απολύτως σαφές ότι η κυβέρνηση αυτή πρέπει να φύγει εδώ και τώρα. Και το ΠΑΣΟΚ δεν το διαπραγματεύεται αυτό.

Οι λύσεις που έχει ανάγκη η κοινωνία σήμερα, δεν μπορούν να προέλθουν ούτε από τους πολιτικά ερμαφρόδιτους «απόντες και άφωνους» στην επταετή λεηλασία, που επανέρχονται με «παλιά διαβατήρια» στη νέα εποχή, κολακεύοντας τα αντιπολιτικά αισθήματα.

Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ, με αλληλεγγύη και έγνοια για τους αδύναμους. Για να  βάλει τέλος στα «πυρπολημένα και λεηλατημένα όνειρα» της νέας γενιάς, με παρεμβάσεις, πρωτοβουλίες και πολιτικές, με ατομική και συλλογική δράση για μια καλύτερη Ελλάδα.

Το ΠΑΣΟΚ επανασυνδέεται με τις ανάγκες και τις επιθυμίες των ανθρώπων για Δημοκρατία, κοινωνική δικαιοσύνη, ειρήνη, συμμετοχή και κοινωνική αλληλεγγύη. Υπηρετώντας ιδέες και αξίες – όχι αξιώματα. Αυτή είναι η πυξίδα του, αυτή είναι η ταυτότητά του, αυτή είναι η ψυχή του.

Έχουμε χρέος και ευθύνη να αλλάξουμε την Ελλάδα, και το Λέγειν μας συμβαδίζει με το Πράττειν, χωρίς λαϊκισμούς και δημαγωγίες. Δεσμευόμαστε με συγκεκριμένο πρόγραμμα, γι΄αυτό το ΠΑΣΟΚ αποτελεί την μοναδική εναλλακτική κυβερνητική λύση, απέναντι σε μια κυβέρνηση των κοριών, του νεποτισμού και της καταπάτησης κάθε έννοιας δικαίου.

«Δεν είμαστε από το ίδιο ύφασμα» με αυτούς που ταυτίζονται με τον Τραμπισμό και τον αυταρχισμό. Εμείς επιλέγουμε τον άνεμο της ελευθερίας, τη Δημοκρατία και όχι αυτούς που με την πολιτική τους επωάζουν το «αβγό του φιδιού» και νέους ψευδο-Μεσσίες. Έχουμε χρέος να απαντήσουμε στην παρακμή, να σπάσουμε τη «μέγκενη» που δημιουργεί η θανάσιμη διαπλοκή εξωθεσμικών εξουσιών, να εγγυηθούμε μια νέα «άνοιξη της δημοκρατίας» στη χώρα μας, γιατί η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες και όχι σε αυτούς που λυμαίνονται τα ευρωπαϊκά και εθνικά κονδύλια σε αγαστή συνεργασία με την κυβέρνηση της Ν.Δ.

Μας αξίζει να αισιοδοξούμε, να επιβιβαστούμε στη «βάρκα της ελπίδας» και όχι να συνεχίσουμε να βυθιζόμαστε στα ρηχά.

Το όλον ΠΑΣΟΚ με τον Νίκο Ανδρουλάκη επικεφαλής -έναν νέο πολιτικό που δεν έχει δουλείες, που δουλεύει αγόγγυστα για όλους τους πολίτες και δεν τους δουλεύει όπως άλλοι- θα ανταποκριθεί στο χρέος του να αλλάξει την Ελλάδα, υπογράφοντας με ανεξίτηλο μελάνι ένα νέο Κοινωνικό Συμβόλαιο, ώστε να παραδώσουμε μια καλύτερη Ελλάδα στις γενιές που έρχονται.

* Ο Δημήτρης Κατσικάρης είναι Γραμματέας του Τομέα Επικοινωνίας στο ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής.

** Το άρθρο δημοσιεύτηκε στα ΝΕΑ, την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026

