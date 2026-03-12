Στρατηγικής σημασίας το δημοσκοπικό 33% του Μητσοτάκη

Ο πόλεμος ευνοεί δημοσκοπικά τον Μητσοτάκη. Αναμενόμενο, καθώς το γεωπολιτικό ρίσκο έχει ανέβει στα ύψη και στην αντιπολίτευση δεν υπάρχει εναλλακτική διακυβέρνησης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον πάντως έχει η ποιοτική διάσταση των τελευταίων δημοσκοπήσεων της Alco και της Opinion Poll, στις οποίες η Νέα Δημοκρατία ανεβαίνει από 1,6% έως 2,5% αντιστοίχως στην πρόθεση ψήφου.

Στην εκτίμηση ψήφου της Opinion (η Alco παγίως δεν μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία) το κυβερνών κόμμα ανεβαίνει στο 32,7% και, ουσιαστικά, αν αυτή η εκτίμηση είναι αξιόπιστη, τότε η Ν.Δ. πλησιάζει σε ένα στρατηγικής σημασίας εκλογικό ποσοστό (γύρω στο 33%), το οποίο μπορεί να λειτουργήσει ως εφαλτήριο για ακόμη υψηλότερη επίδοση στη δεύτερη κάλπη, την οποία για διάφορους λόγους θα πρέπει να θεωρούμε εκ των προτέρων βέβαιη – εκτός αν γυρίσει ο πολιτικός κόσμος… ανάποδα.

Είναι αλήθεια ότι η Νέα Δημοκρατία, από τις ευρωεκλογές και μετά, πολλές φορές έκανε βουτιά, άλλες τόσες ανέκαμψε, αλλά ποτέ δεν έπεισε ότι έχει τη δυνατότητα να επιδιώξει είτε την αυτοδυναμία είτε ένα ποσοστό τόσο υψηλό που να της επιτρέπει να ασκήσει τη μέγιστη πίεση σε μικρότερους σχηματισμούς -ή, σε ακραίο σενάριο, σε μεμονωμένους βουλευτές- για την εξασφάλιση της κυβερνητικής πλειοψηφίας.

Εάν θεωρήσουμε λοιπόν ότι στις επόμενες εκλογές επαληθεύονται οι σημερινοί αριθμοί, με τη Ν.Δ. στο 33% και το δεύτερο κόμμα -πιθανότατα το ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα δημοσκοπήσεις- σε ποσοστό κάτω από το 15%, τότε το μόνο εκλογικό δίλημμα που απομένει είναι αν η χώρα θα έχει κυβέρνηση ή όχι, αφού το κόμμα «κορμός» και ο πρωθυπουργός θα συνιστούν γνωστά και μη αμφισβητήσιμα δεδομένα.

Αυτό το δίλημμα θα είναι βαρύ:

● Για τους ψηφοφόρους που θα θελήσουν να δώσουν ένα μήνυμα δυσαρέσκειας στο κυβερνών κόμμα, αλλά για διάφορους λόγους δεν διανοούνται ότι μπορεί να αφήσουν τη χώρα ακυβέρνητη.

● Για τα θεσμικά κόμματα της Κεντροαριστεράς (ΠΑΣΟΚ και κόμμα Τσίπρα κυρίως), τα οποία θα πρέπει να επιλέξουν ανάμεσα στον κίνδυνο να εξαϋλωθούν εάν αποδεχτούν να συγκυβερνήσουν με τον Μητσοτάκη και στον κίνδυνο να εξαϋλωθούν εάν οι πολίτες κρίνουν ότι με την άρνησή τους βάζουν τη χώρα σε περιπέτειες.

● Για τα μικρότερα κόμματα της Δεξιάς, τα οποία θα πιεστούν πολιτικά και εκλογικά σε τυχόν δεύτερη κάλπη.

Προϋπόθεση για να συμβούν τα παραπάνω είναι η Ν.Δ. να φτάσει στις κάλπες με ενεργό το δίλημμα της οικονομικής και γεωπολιτικής ασφάλειας της χώρας και όχι μόνο με τις συνέπειες της τρέχουσας κρίσης.

Στη δεύτερη περίπτωση η πρόβλεψη σήμερα είναι απλώς αδύνατη…

