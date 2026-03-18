ΤΕΤΑΡΤΗ 18.03.2026 23:20
18.03.2026 21:43

Πέθανε σε ηλικία 17 ετών, η Λουκία η γάτα της Ακρόπολης

Loukia

Σε ηλικία 17 ετών πέθανε η Λουκία γνωστή και ως «η γάτα της Ακρόπολης». 

Η Λουκία ήταν ίσως η πιο πολυφωτογραφημένη γάτα της Αθήνας, με χιλιάδες τουρίστες να την αποθανατίζουν καθώς χαλάρωνε στον αρχαιολογικό χώρο του Αρχαίου Θεάτρου του Διονύσου.

Οι φύλακες την είχαν υιοθετήσει και φρόντιζαν να υπήρχε πάντα ένα μπολάκι με νερό και φαγητό για εκείνη. Καθημερινά ακουλουθούσε το ίδιο πρόγραμμα: εμφανιζόταν το πρωί κοντά στο μονοπάτια και το βράδυ αποσυρόταν στις ζεστές πέτρες για να πάρει τον ύπνο της. 

«Για 17 ολόκληρα χρόνια, στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης και συγκεκριμένα γύρω από το ιστορικό θέατρο του Διονύσου, υπήρχε μια μικρή αλλά ξεχωριστή “φύλακας” του χώρου. Δεν φορούσε στολή, ούτε κρατούσε εισιτήρια. Ήταν μια γατούλα, η Λουκία, που με την παρουσία της έγινε ένα μικρό αλλά αγαπημένο κομμάτι της καθημερινότητας του μνημείου», επεσήμανε η αρχαιολόγος και ξεναγός Βασιλική Ζαπατίνα.

Η Λουκία αρρώστησε την περασμένη εβδομάδα και οι φύλακες τη μετέφεραν με δικά τους έξοδα τη μετέφεραν σε κτηνιατρική κλινική, δυστυχώς όμως δεν τα κατάφερε. 

google_news_icon

eni venzinadiko
hormuz
iran_missile_new_5678
peripolikoo12
kalamaria katigoroumenos 77- new
stegastika daneia 77- new
jumbo 665- new
overnight_oats
DYPA
Hormuz (1)
eni venzinadiko
hormuz
iran_missile_new_5678
