Συνελήφθη 36χρονος για σεξουαλικές επιθέσεις στον Πειραιά – Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση του 

Για τουλάχιστον 7 σεξουαλικές επιθέσεις κατά γυναικών έχει ταυτοποιηθεί ο 36χρονος που συνελήφθη στην περιοχή του Πειραιά.

Η δράση του πρώτη φορά καταγράφηκε τον Ιούλιο του 2025, με την τελευταία του επίθεση να είναι στις 7 Φεβρουαρίου.

Οι καταγγέλουσες είναι 17-37 ετών. Έξι από αυτές κατήγγειλαν ότι τις άγγιξε, ενώ το 7ο θύμα κατήγγειλε ότι επιχείρησε να τη βιάσει.

Στο βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται να ακολουθεί 37χρονη τον Νοέμβριο του 2025 στον Πειραιά. Επιταχύνει και στη συνέχεια τη ρίχνει στην άσφαλτο. Η κοπέλα κατάφερε να τον τραβήξει φωτογραφία και να ξεφύγει. Η φωτογραφία βοήθησε στην ταυτοποίηση και σύλληψη του.

«Δυστυχώς πρέπει είμαι το περιστατικό, που είναι απόπειρα βιασμού. Αυτό μου είπαν τα όργανα της τάξης», είπε η 37χρονη.

