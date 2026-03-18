Δολοφονία 20χρονου στην Καλαμαριά: Βαριά χτυπημένος ο 23χρονος κατηγορούμενος – Τι έδειξε η ιατροδικαστική

Στη φυλακή οδηγήθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή, ο 23χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 20χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ το βράδυ της Πέμπτης, 12/3, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η ιατροδικαστική εξέτασή του, η οποία αποκαλύπτει ότι ο 23χρονος είχε δεχτεί περίπου 30 χτυπήματα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η ιατροδικαστική έκθεση για τον 23χρονο κατηγορούμενο καταγράφει πολλαπλά τραύματα διά θλώντος και διά νήσσοντος οργάνου σε κεφάλι, κορμό και άκρα. Οι εκδορές φαίνεται να προκλήθηκαν από ένα ή περισσότερα αντικείμενα, αφήνοντας τα ξεχωριστά αποτυπώματά τους στο σώμα του.

Συγκεκριμένα, ο 23χρονος φέρει ράμματα πάνω από το δεξί μάτι και τον κρόταφο, ενώ ένα χτύπημα μήκους δύο εκατοστών εντοπίζεται στο κεφάλι του. Επιπλέον, εμφανίζει τραύματα στον δεξί μηρό, το δεξί γόνατο, στους γλουτούς και το αριστερό πόδι.

Ακόμη, η αξονική τομογραφία, σύμφωνα με την ΕΡΤ, έδειξε κάταγμα στο κρανίο.

Προφυλάκιση μετά την απολογία

Ο κατηγορούμενος κρίθηκε προφυλακιστέος, μετά από περίπου δύο ώρες απολογίας ενώπιον της 1ης τακτικής ανακρίτριας, που χειρίζεται την υπόθεση της δολοφονίας του 20χρονου Κλεομένη.

Διώκεται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος επέμεινε στον ισχυρισμό ότι ενήργησε σε κατάσταση άμυνας, καθώς πέντε άτομα του επιτέθηκαν κάτω από το σπίτι του. Ισχυρίστηκε ότι είχε στηθεί ενέδρα και ότι η ζωή του βρισκόταν σε άμεσο κίνδυνο.

Ο 23χρονος ανέφερε ότι δεν είχε σκοπό να σκοτώσει τον 20χρονο όταν τον τραυμάτισε δύο φορές με το μαχαίρι και εξέφρασε τη λύπη του για το αποτέλεσμα. Αρνήθηκε ότι γνώριζε το θύμα ή τα άτομα που φέρεται να του επιτέθηκαν.

Στο προανακριτικό στάδιο, είχε δηλώσει ότι συνολικά τέσσερα άτομα του επιτέθηκαν και ένα πέμπτο κατέγραφε με βίντεο τη σκηνή, λίγα δευτερόλεπτα αφότου σταθμεύσε έξω από το σπίτι του.

Όπως περιέγραψε στους αστυνομικούς: «Ο ένας από τους τρεις που ήταν πολύ κοντά σε εμένα μου έβαλε τρικλοποδιά και έπεσα στο έδαφος. Όταν έπεσα με περικύκλωσαν και με χτύπησαν πέντε φορές με το σφυρί στο κεφάλι και με χτύπησαν με το σφυρί και σε όλο μου το σώμα. Παράλληλα με χτύπησαν και με τα χέρια και με τα πόδια τους και νομίζω ότι ένιωσα και κλειδιά και κάποιο μαχαίρι. Σε αυτό το σημείο με χτυπούσαν τέσσερα άτομα και το πέμπτο παρατήρησα ότι με βγάζει βίντεο».

Όσον αφορά στη στιγμή που χρησιμοποίησε το μαχαίρι, ο ίδιος είπε: «Προκειμένου να μην με σκοτώσουν, γιατί με χτυπούσαν με σφυρί στο κεφάλι, προσπάθησα να αμυνθώ προτάσσοντας το μαχαίρι στα τυφλά, ενώ πάντα βρισκόμουν ξαπλωμένος έχοντας ήδη δεχθεί χτυπήματα στο πρόσωπο και χτύπησα κατά λάθος ένα παιδί από αυτά που μου επιτέθηκαν. Έχοντας δεχθεί πάρα πολλά χτυπήματα στο κορμί, αλλά και στο κεφάλι προσπάθησα απλά να ανακόψω την επίθεση που δεχόμουν εκείνη την στιγμή. Δεν το έκανα επίτηδες, ήθελα μόνο να προστατευτώ. Λυπάμαι πάρα πολύ για όλα αυτά που συνέβησαν. Εγώ προσπάθησα να αποφύγω την επίθεση τρέχοντας, αλλά τελικά με πρόλαβαν και δεν είχα άλλη επιλογή».

Μετά τη νέα προθεσμία που δόθηκε, το μεσημέρι της Πέμπτης, 19/3, αναμένεται να απολογηθεί και ο 19χρονος που βρισκόταν μαζί με το θύμα κατά τη διάρκεια του αιματηρού επεισοδίου. Μαζί με έναν ακόμη άτομο που δεν έχει συλληφθεί, διώκονται για συμμορία, διακεκριμένη περίπτωση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και κατοχή αντικειμένων που είναι ικανά να προκαλέσουν βλάβη, υπό τις επιβαρυντικές διατάξεις του Αθλητικού Νόμου.

Διαβάστε επίσης:

Πέθανε σε ηλικία 17 ετών, η Λουκία η γάτα της Ακρόπολης

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Επαναπατρίστηκαν 101 Έλληνες με 45 κατοικίδια από το Άμπου Ντάμπι (Photos/Video)

Συναγερμός στο Παίδων: 3χρονο παιδί κατάπιε ξυράφι – Υπεβλήθη σε εσπευσμένο χειρουργείο











